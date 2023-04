Co-fondatorul YouTube, Jawed Karim, a postat în urmă cu 18 ani videoclipul intitulat „Me at the zoo” („Eu la zoo”).

Până în prezent, videoclipul de 18 secunde a strâns peste 263 de milioane de vizualizări. Acesta este singurul videoclip încărcat pe contul lui Karim până acum.

Jawed Karim s-a filmat într-o grădină zoologică, în fața unor elefanți.