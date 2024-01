CES 2024: MSI lansează o placă grafică, noi monitoare, PC-uri și periferice

MSI a prezentat la CES 2024 placa grafică GeForce RTX 4080 SUPER 16G EXPERT, monitorul de gaming QD-OLED MSI MPG 491CQP, noi desktopuri de gaming MSI AI cu procesoare din 14-a generație, mini PC-urile MSI Cubi 6 1M / Cubi 6 13M și alte produse.

Plăci grafice MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G EXPERT

MSI prezintă GeForce RTX 4080 SUPER 16G EXPERT, cu un design Push Pull Airflow pentru o eficiență sporită a răcirii. Carcasa este construită cu aluminiu turnat sub presiune pentru rezistență structurală, în timp ce Core Pipe și o cameră de vapori lucrează pentru a disipa eficient căldura de la cipul Nvidia GeForce RTX 4080 Super.

Monitorul de gaming QD-OLED MSI MPG 491CQP

Distins la categoriile "Jocuri și sporturi electronice" și "Periferice și accesorii pentru computere", acest monitor este primul monitor de gaming QD-OLED de 49 de inci de la MSI, cu un raport de aspect 32:9, rezoluție 5120x1440 (DQHD) și curbură 1800R. Monitorul îmbină un panou OLED cu tehnologia Quantum Dot, oferind culori vibrante cu certificare VESA DisplayHDR True Black 400.

Acesta are un timp de răspuns GtG de 0,03ms și o rată de refresh de 144Hz. O peliculă de grafen aplicată pe spatele panoului ajută la menținerea unei performanțe optime, iar cea mai recentă tehnologie cu cristale lichide îmbunătățește dispunerea subpixelilor pentru un text mai clar.

Monitoare de gaming MSI QD-OLED

Toate modelele din gama QD-OLED de la MSI dispun de următoarea generație de panouri QD-OLED și vor fi disponibile atât în modele curbate, cât și în modele plate, asigurând o calitate ridicată a imaginii prin controlul precis al iluminării pixelilor și scene cu negru adevărat. MSI OLED Care 2.0 a fost îmbunătățit pentru a optimiza protecția ecranului, reducând riscul de deteriorare a panoului OLED în timpul utilizării prelungite. Designul fără ventilator valorifică conductivitatea termică ridicată a ”Graphenei”, asigurând o dispersie eficientă și silențioasă a căldurii, în timp ce prelungește durata de viață a acestor panouri QD-OLED. Aceste produse sunt echipate cu o multitudine de caracteristici, inclusiv funcțiile MSI Gaming Intelligence AI, un conector Type-C de 90W cu Power Delivery și suport pentru modul consolă.

Noile desktopuri de gaming MSI AI cu procesoare din 14-a generație

MSI prezintă trei desktop-uri de gaming cu inteligență artificială: MPG Trident AS 14, MAG Infinite S3 14 și MAG Codex 6 14. Echipate cu procesoare Intel Core din a 14-a generație și GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, aceste mașini îmbină inteligența artificială cu puterea brută. La baza calității hardware se află funcția de răcire Frozr AI Cooling, o tehnologie ce folosește algoritmi avansați. Monitorizarea dinamică a temperaturii asigură reacții rapide la schimbări, suprimând vârfurile și garantând o performanță optimă.

La bază se află MSI AI ENGINE, o funcție software care detectează automat aplicația activă, optimizând cu setările de performanță, efectele de iluminare RGB, sunetul și culoarea ecranului. Nu este nevoie de ajustări manuale - doar jocuri fără întreruperi, adaptate la preferințele utilizatorului.

MSI prezintă și AI ARTIST, un software AIGC revoluționar. Acest instrument se ocupă de sarcinile text-imagine și imagine-imagine, oferind utilizatorilor posibilitatea de a genera imagini fără efort. În plus, AI ARTIST oferă fișiere Adobe Photoshop.

Mini PC MSI Cubi 6 1M / Cubi 6 13M

Mini PC-ul desktop din seria MSI Cubi 6 vine cu cele mai recente procesoare Intel Raptor Lake-U și memorie DDR5 dual-channel. În ciuda dimensiunilor sale compacte de numai 0,826 litri, acesta are o forță de impact cu două porturi Thunderbolt 4, dintre care unul suportă intrarea de alimentare și poate alimenta Cubi 6 cu un singur cablu către monitor.

Utilizatorii pot să pornească Cubi 6 de la monitorul care suportă funcționalitatea HDMI-CEC. O configurație cu patru ecrane nu este deloc o problemă pentru îmbunătățirea eficienței fluxului de lucru. În plus, Cubi 6 13M suportă tehnologia vPro pentru a asigura securitatea datelor confidențiale.

MSI PROJECT ZERO cu vedere "Zero-Cable"

Soluția MSI Back-connect abordează această problema oraganizării cablurilor în carcasa PC-ului prin relocarea conectorilor de alimentare, CPU, ventilator, SATA și a altor conectori în partea din spate a plăcii de bază și a carcasei. Acest design asigură o vedere frontală fără cabluri, ridicând atractivitatea vizuală și simplificând gestionarea cablurilor.

Plăci de bază tip MSI PROJECT ZERO: Z790 PROJECT ZERO / B760M PROJECT ZERO / B650M PROJECT ZERO.

Carcase tip MSI PROJECT ZERO: MEG MAESTRO 700L PZ / Seria MAG PANO 100 PZ / Seria MAG PANO M100 PZ.

Componente PC pentru entuziaștii DIY

MSI oferă diverse opțiuni pentru entuziaștii DIY ( do it yourself ). Ventilatorul exclusiv cu bloc de conectare magnetic MPG EZ120 ARGB eficientizează viteza ventilatoarelor și controlul ARGB prin conectarea unui cablu unic cu 7 pini la antetul JAF1 de pe plăcile de bază MSI Z790 MAX, simplificând instalarea ventilatoarelor de sistem. În completare, se află sistemul de răcire cu lichid MAG CORELIQUID I Series, care prezintă ventilatoare ARGB Gen 2 și un bloc de răcire cu efect de oglindă infinită.

Pentru alimentarea sistemului, se află sursa de alimentare MAG A1250GL/A1000GL PCIE5, PCIe 5.1, pregătită pentru ATX 3.1, care suportă până la 3 GPU-uri și 2 excursii de putere pentru compatibilitate cu cele mai recente plăci grafice NVIDIA.

Placa de bază MSI MEG Z790 ACE MAX

Distinsă în cadrul categoriei "Computer Hardware & Componente", MEG Z790 ACE MAX este o placă de bază de top, concepută pentru a satisface nevoile pasionaților de jocuri și de PC-uri de înaltă performanță. Placa de bază are suport pentru cele mai recente procesoare Intel , inclusiv pentru procesoarele Intel Core 14th Gen și 13th Gen. Includerea suportului pentru memoria DDR5 la viteze de 7800+MHz (OC) garantează performanțe ridicateale memoriei. Două porturi Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 și LAN dual 2.5G oferă o conectivitate rapidă.

Seria MSI MAG CORELIQUID E

Distinsă la categoria "Computer Hardware & Componente", seria MAG CORELIQUID E pune accentul pe performanță și optimizare. Pompa de apă utilizează o structură ceramică-magnetică care funcționează mai bine decât omologii metalici convenționali în ceea ce privește rezistența la uzură, prelungind efectiv durata de viață a pompei. O ranforsare specială între tuburile de apă și radiator previne scurgerile de lichid de răcire. Capul de răcire este capabil de o rotație la 270 de grade. Iluminarea poate fi personalizată prin intermediul utilitarului Mystic Light al software-ului MSI Center.

SSD MSI SPATIUM M580 PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR LIQUID

SPATIUM M580 PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR LIQUID, cu tehnologia revoluționară de răcire hibridă all-in-one de la MSI, este un SSD pionier în materie de performanță de stocare cu viteze de citire/scriere de până la 14.000/12.000 MB/s. Încorporând o pompă de apă adaptată și țevi care fac să circule lichidul de răcire printr-un radiator, căldura este disipată de un ventilator cu suflantă, luminat cu un logo static clasic MSI. SPATIUM M580 FROZR LIQUID are viteze de transfer ridicate în capacitățile de 1TB, 2TB și 4TB.

Seria MSI Gear

MSI introduce seria MSI Gear: tastaturi STRIKE, mouse-uri VERSA și controllere FORCE. Tastatura wireless STRIKE, cu cele mai sensibile switch-uri MSI SONIC din lume, oferă viteze de tastare ridicate. Mouse-ul wireless VERSA, realizat ergonomic cu 13 butoane personalizabile, oferă un control versatil și precis cu până la 26.000 DPI și comutatoare optice. Controlerul wireless FORCE, compatibil cu Xbox, vine cu senzori cu efect Hall, stick-uri interschimbabile pentru degetul mare și butoane spate personalizabile.

MSI WiFi 7 Roamii Mesh System

Seria Roamii, noul sistem WiFi 7 mesh de la MSI, este adaptat pentru streaming 4K/8K, jocuri online și divertisment AR/VR imersiv. Cea mai recentă tehnologie WiFi 7 vine cu benzi de frecvență de 320 MHz, 4K-QAM, Multi-RU și MLO (Multi-Link Operation) pentru a oferi viteze de 4,8 ori mai rapide și latență minimă.

Seria Roamii este îmbogățită cu tehnologie, inclusiv backhaul inteligent care permite nodurilor să comunice între ele prin MLO wireless și conectivitate prin cablu de până la 10Gbps, oferind viteze de până la 21Gbps în toată casa. MSI FortiSecu oferă atât o rețea IoT izolată care blochează conexiunile malițioase, cât și protecție automată pentru toate dispozitivele conectate, inclusiv computere, smartphone-uri, camere de securitate și multe altele.