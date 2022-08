Bancomatele COINZIX: ce trebuie să ştiţi despre cumpărarea și vânzarea de criptomonede

Dacă doriți să investiți în criptomonede fără bătăi de cap, atunci un bancomat crypto este cea mai simplă variantă. Cu minime cunoștințe tehnice, puteți vinde sau cumpăra cele mai populare criptomonede de pe piaţa precum Bitcoin sau Elrond, prin reţeaua de ATM-uri crypto COINZIX.

COINZIX este o platforma de tranzacționare a criptomonedelor (Crypto Exchange), care s-a lansat exclusiv pentru comunitatea din România în Octombrie 2021. De la înființare și până acum, COINZIX s-a extins internațional și a făcut deja investiții de peste 1 milion de dolari, pentru a oferi clienţilor posibilitatea de a tranzacţiona uşor şi eficient din punct de vedere al costurilor, peste 60 de criptomonede, atât prin aplicaţii desktop și de mobil, cât şi printr-o reţea de opt ATM-uri crypto. Platforma COINZIX permite achiziţia de criptomonede prin toate instrumentele de plată: numerar, card şi transfer bancar.

Misiunea COINZIX de a face criptomonedele accesibile pentru cât mai mulți români și de a facilita tranziția de la numerar la nouă era digitală crypto, a dus la înființarea sistemului de ATM-uri crypto COINZIX. Bancomatele COINZIX sunt concepute pentru a cumpără sau a vinde criptomonede ușor, rapid și în totală siguranță, chiar și de către utilizatorii începători.

Unde gășiți ATM-urile crypto COINZIX?

ATM-urile crypto COINZIX pot fi găsite în Bucureșți la Promenadă Mall și Galeriile Titan Mall, dar și în alte cinci orașe din România, precum Brăila, Constanța, Oradea, Sibiu și Timișoara.

Ce puteți face printr-un ATM crypto COINZIX?

La bancomatele COINZIX puteți vinde Bitcoin (BTC) sau cumpără Bitcoin (BTC) și Elrond (EGLD). În curând, va fi implementată și opțiunea de cumpărare EGLD. Comisioanele percepute de COINZIX pentru tranzacții sunt de 3.5% la cumpărare și de 5.5% la vânzare.

După lansarea tokenului nativ ZIX, comisioanele de tranzacționare pe platforma COINZIX și în rețeaua de ATM-uri crypto se pot plăți direct din soldul ZIX, reducând astelfel plățile în funcție de volumul de tranzacționare, de sumele și de perioadele de blocare a tokenului.

Cum vindeți sau cumpărați criptomonede printr-un ATM crypto COINZIX?

Pentru a înțelege cum funcționează sistemul, am vizitat ATM-ul din Promenadă Mall și am participat la o demonstrație. O să menționez de la început că ATM-ul are meniu atât în limba română, cât și în alte trei limbi de circulație internațională. Tranzacțiile de vânzare sau cumpărare de criptomonede se pot face cu numerar sau cu cardul.

Pentru a cumpără, va fi nevoie să:

● Activați ecranul ATM-ului prin atingerea lui.

● Selectați moneda care vă interesează (BTC sau EGLD); acest pas va va trimite la un panou cu mai multe opțiuni: cumpără, vinde, tichet de retrimitere, verifică soldul portofelului și înapoi.

Notă: Valoarea în lei a monedei de schimb este prezentă permanent pe ecran, în partea de jos.

● Alegeți opțiunea cumpără;

Atenție: Veți fi întrebati dacă activați în politică (expus politic).

● Dacă nu sunteți expus politic, bifați NU și acceptați mai departe termenii și condițiile.

● Sunt două variante de cumpărare disponibile:

- mai puțin de 5000 de lei, nu e nevoie de nici un act de identitate, dar va trebui să furnizați adresa portofelului de criptomonede, destinația unde vor fi trimise criptomonedele cumpărate.

- mai mult de 5000 de lei, va trebui să efectuați înregistrarea datelor personale și a actului de identitate (KYC - Know Your Customer), pe lângă adresa portofelului.

● Următorul pas este scanarea codului QR al portofelului crypto, care vă indică automat bancomatului adresa unde vor fi transferate criptomonedele cumpărate.

Notă: Fereastră de scanare este pe ecranul bancomatului, în stânga jos.

● Ultimul pas este să introduceți banii în bancomat (în dreapta jos), apăsați trimite, iar criptomonedele vor ajunge în portofelul crypto indicat ca destinație.

Pentru a vinde, va fi nevoie să:

● Activați ecranul ATM-ului prin atingerea lui.

● Selectați moneda care va interesează (BTC în acest caz); acest pas vă va trimite la un panou cu mai multe opțiuni: cumpără, vinde, tichet de retrimitere, verifică soldul portofelului și înapoi.

Notă: Valoarea în lei a monedei de schimb este prezentă permanent pe ecran, în partea de jos.

● Alegeți opțiunea vinde

Atenție: Veți fi întrebati dacă activați în politică (expus politic).

● Dacă nu sunteți expus politic, bifați NU și acceptați mai departe termenii și condițiile.

● Sunt două variante de vânzare disponibile:

- mai puțin de 5000 de lei, nu e nevoie de nici un act de identitate.

- mai mult de 5000 de lei, este nevoie de un număr de telefon unde se va trimite o parolă unică, și o adresă de e-mail unde se va trimite chitanța pentru tranzacție. Deasemenea, scanarea actului de identitate este necesară.

● Suma vândută poate fi completată manual în casetă, dacă valorile predefinite nu corespund cu suma dorită. În caz că vă răzgânditi în privinţa sumei, se poate ajusta cu ajutorul unor butoane cu sume predefinite.

● Când toate datele sunt corecte și v-ați decis să vindeți, apăsăți pe butonul vinde. Pe ecran apare un mesaj prin care veți fi întrebați dacă doriți să primiți detaliile tranzacției prin SMS.

● Următorul pas este să încheiați tranzacția, apasând pe butonul finalizat. Bancomatul eliberează un bon de hârtie cu un cod QR, pe care va trebui să îl scanați cu telefonul dumneavoastră, cu portofelul dumneavoastră de criptomonede.

● După ce tranzacția a fost validată, vă întoarceti la ecranul principal al bancomatului, apăsăți pe moneda tranzacționată, apăsăți pe tichet de retrimitere și scanați bonul (QR Code-ul), de dată asta la bancomat. Acum îți arată suma tranzacționată pe ecranul ATM-ului.

Notă: Pentru cei care nu au deja un portofel de criptomonede, ATM-ul crypto COINZIX vă direcționează către o aplicație de mobil. Prin scanarea ecranului ATM-ului se poate instala aplicația de Android sau iOS, și se pot efectua tranzacțiile cu criptomonede. Mai există și o variantă în care bancomatul vă pune la dispoziție un card fizic cu NFC, care ține loc de portofel electronic.

Comisioanele de tranzacționare, locațiile ATM-urilor crypto COINZIX și toate celelalte informații actualizate la zi pot fi găsite pe site-ul COINZIX.

De la lansarea să pe piață, COINZIX a fost primit de către comunitatea locală de crypto cu multă încredere și entuziasm. Odată cu noul aflux de investiții, compania caută să extindă în continuare, că răspuns la cererea comunității.