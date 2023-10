AMD a lansat noile procesoare AMD Ryzen Threadripper Seria 7000 și Ryzen Threadripper PRO Seria 7000 WX

AMD a anunțat procesoarele AMD Ryzen Threadripper PRO Seria 7000 WX și a reintrodus linia de procesoare Threadripper pe piața desktop-urilor de înaltă performanță cu procesoarele Ryzen Threadripper Seria 7000.

AMD introduce procesoarele Ryzen Threadripper PRO Seria 7000 WX, care vor fi disponibile la finalul acestui an pentru clienții DIY (Do It Yourself), partenerii SI (System Integrator) și prin parteneri OEM, inclusiv Dell Technologies, HP și Lenovo. Concepute pentru profesioniștii și companii care necesită performanță de top, fiabilitate, extensibilitate și securitate, aceste procesoare oferă performanța a „Zen 4” din Seria 7000 Threadripper. În plus, sunt consolidate de tehnologiile AMD PRO și oferă caracteristici de securitate și gestionare la nivel de întreprindere necesare afacerilor moderne, având până la 96 de nuclee și 192 de fire de procesare.

În același timp, AMD introduce și procesoarele AMD Ryzen Threadripper Seria 7000, revenind pentru prima dată în mediul HEDT (High-End Desktop) începând cu anul 2020. Menținând standardele AMD pentru utilizatorii creativi și profesioniști, procesorul Ryzen Threadripper 7980X oferă cea mai mare putere de calcul posibilă într-un desktop de entuziast, cu o performanță ridicată în sarcini cu mai multe fire de execuție. De asemenea, aceste procesoare sunt construite pe arhitectura „Zen 4” de la AMD și oferă până la 48 de linii PCIe 5.0 disponibile pentru utilizatorii de desktop. Totodată, procesoarele dispun de până la 64 de nuclee și 128 de fire pentru un nivel fără precedent de performanță și eficiență.

Procesoarele AMD Ryzen Threadripper PRO

Procesoarele AMD Ryzen Threadripper PRO Seria 7000 WX extind performanța și funcționalitățile superioare ale platformei din generația anterioară pentru piața stațiilor de lucru. Construite pe arhitectura de vârf „Zen 4” de 5nm, această generație domină competiția în aplicații profesionale solicitante și sarcini de multitasking complexe, cum ar fi crearea de modele Revit.

Pentru sarcinile multi-threaded, procesoarele Threadripper PRO oferă până la 96 de nuclee și 192 de fire de execuție, cel mai mare număr de nuclee dintre toate procesoarele de stații de lucru, potrivit pentru simulări complexe, design generativ, randări grafice și compilare software, unde utilizatorii pot observa o performanță de până la de două ori mai rapidă în instrumente precum Chaos V-Ray. În plus, procesoarele Ryzen Threadripper PRO Seria 7000 WX oferă până la 384MB de memorie cache L3, împreună cu opt canale pentru memorie DDR5, potrivite pentru aplicațiile care necesită o capacitate mare de memorie și lățime de bandă.

Lansate prin parteneri OEM și SI, cu modele selecte disponibile pe piața de retail, aceste procesoare beneficiază de colaborarea continuă a AMD cu partenerii ISV pentru a optimiza performanța într-o varietate de sarcini de lucru, iar cu tehnologiile AMD PRO, ele oferă un set complet de caracteristici esențiale pentru afacerile moderne.

Suport pentru funcționalitățile platformei plăcilor de bază Threadripper.

Procesoarele AMD Ryzen Threadripper Seria 7000 și procesoarele Ryzen Threadripper PRO Seria 7000 WX oferă o gamă variată de suport pentru funcționalitățile plăcilor de bază, adaptate pentru a răspunde nevoile distincte ale entuziaștilor și profesioniștilor.