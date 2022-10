Acer Swift 3 (2022), laptop de 14 inci pentru oameni dinamici [TECH REVIEW]

Acer Swift 3 (2022) face parte dintr-o linie de ultrabook-uri ușoare, compacte și accesibile ca preț, cu ecran de 14 inci pe care le testez aproape în fiecare an.

Modelul testat din 2022, Acer Swift 3 este destul de asemănător ca design cu cele precedente, dar la interior vine cu un procesor Intel din seria a 12, i5-1240P de 28W.

Cutia adăpostește PC-ul bine protejat, un încărcător compact de 65W și manuale, garanție. Vezi în clipul următor unboxing-ul lui Acer Swift 3 (2022).

Swift 3 are un design simplu, cu linii elegante și construcție integrală din metal, respectiv aluminiu, care este destul de rezistent. E mic și rece la tingere. Când ridici ecranul partea din spate a capacului se transformă într-un suport care ridică ușor laptopul, înclinând tastatura spre tine, pentru acces mai ușor. Se simte solid contrar dimensiunilor 320.04 x 210.82 x 16 mm și greutății de 1.25 kg.

Ecranul cu diagonala de 14 inci este un IPS cu rezoluție Full HD (1920 х 1080), densitate 157 ppi și un format 16:9. Luminozitatea maximă este în jur de 400 de niti, culorile sunt vii, contrastul ridicat. Gama de culoare a ecranului este 98% sRGB (76% Adobe RGB, 76% DCI-P3). Lumina de fundal a panoului nu folosește PWM pentru reglarea luminozității. Acest lucru îl face confortabil pentru perioade lungi de utilizare.

Tastatura iluminată (activare prin Fn+F11) e foarte compactă, cu toate astea tastele sunt la dimensiune normală și au cursă scurtă. Mousepad-ul e poziționat central sub tastatură. Combinația tastatură mousepad e covenabilă în utilizarea cotidiană pentru muncă sau distracție.

Specificații Acer Swift 3 (2022)

Modelul testat are un procesor Intel i5-1240p, GPU Intel Iris Xe, 16GB RAM, stocare 1TB SSD NVMe și Windows 11 Home preinstalat. Conectivitate WIFI6e, BT 5.2.

Colaj de imagini cu Acer Swift 3 din cât mai multe unghiuri.

Difuzorele stereo, poziționate stânga dreapta sub laptop, desupra piciorușelor de cauciuc, produc un sunet de bună calitate. Tonurile înalte, medii și joase sunt corecte.

Pe partea de porturi aven 2x USB-A, 2x USB-C Thunderbolt 4, un HDMI 2.1, mufă jack pentru căști și Kensigton lock pentru siguranță suplimentară.

Pe rama de sus are o cameră FHD, iar pentru conferințe sau discuții online cu prietenii are și 2 microfoane.

Citește și: Acer lansează turneul de eSports EMEA Predator League 2022 pentru fanii Rocket League

Deși nu este evident la prima vedere, lipsește desenul, butonul de pornire are un senzor de amprentă integrat, pe care-l poți folosi cu Windows Hello.

Cum se mișcă Acer Swift 3 (2022)? Contrar dimensiunilor ca un PC obișnuit minus jocurile. Oricum la dimensiunile astea e clară utilitatea lui: școală, muncă de birou sau divertisment. Nici dimensiunea ecranului, nici rata de refresh și nici hardware-ul nu arată altceva. Așa că ori muncești pe el în deplasare, ori te uiți la un film sau asculți muzică.

Și un alt lucru care mi-a atras atenția, care poate să fie irelevant pentru unii oameni și important pentru alții, nu e zgomotos nici măcar când e folosit intens.

Nu e nevoie să mă crezi pe cuvânt și testele sintetice demonstrează același lucru, că înlocuiește un desktop, dar nu se pretează la gaming sau prelucrare grafică, pentru că are procesor grafic integrat.

Peste 10.000 de puncte în PCMARK10 la capitolul sarcini esențiale, peste 7000 la productivitate și circa 6400 la crearea de conținut.

Testul CrystalDiskMark arată cât de rapid este SSD-ul de 1TB, pe coloana stângă citire, pe coloana dreaptă scriere.

Bateria Li-Ion are o capacitate de 56Wh suficientă pentru mai mult de o zi de birou. Într-un test mixt, muncă de birou plus vizionare de conținut video a depășit 11 ore. Am văzut pe alte publicații tech, care au testat acest model, că au obținut până la 14 ore de funcționare cu o singură încărcare.

Încărcătorul compact de 65W, pe USB-C, încarcă laptopul complet (0-100%) în circa o oră, dar în majoritatea timpului nu va fi nevoie de ”așa mult timp”. Îmi vine să râd puțin gândindu-mă de unde am pornit, în urmă cu câțiva ani un laptop se încărca complet în 3-4 ore și acum scriu că o oră e ”așa mult timp”.

E detul de comod în deplasări că poți folosi încărcătorul și pentru smartphone și viceversa, nu mai trebuie să mergi cu două încărcătoare.

Acer Swift 3 (2022) este un laptop compact pregătit pentru sarcinile zilnice, cu un ecran de calitate și cu o precizie bună a culorilor. Merită remarcat durata de viață excelentă a bateriei și nivelul scăzut de zgomot sub efort, caracteristici care-l recomandă pentru utilizarea celor mereu în mișcare.

Acer Swift 3 (2022) urmează să intre pe piața din România, prețul modelului testat în SUA este în jur de 800 de dolari.