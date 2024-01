Acer Aspire Go 15, laptop pentru distracție [HANDS ON]

Acer Aspire Go 15, recent prezentat la CES, este primul dispozitiv lansat în 2024 pe care am pus mâna. E un laptop conceput pentru activități casnice și sarcini de bază, precum navigarea pe internet, lucrul cu documente, redarea conținutului media, iar în continuare descoperă experiența mea cu el.

Acer Aspire Go 15 e o raritate, în ultimii ani am testat atât de multe laptopuri, dar cele pentru uz cansnic le-am întâlnit doar în mod excepțional. Majoritatea laptopurilor sunt fie pentru muncă (business), fie pentru gaming, fie pentru creatori. Uneori categoriile se confundă, spre exemplu unele laptopuri de gaming pot fi bune și pentru muncă de birou, iar altele sunt potrivite și pentru creație.

Carcasa lui Acer Aspire Go 15 este argintie (Silver), metalică, rece și plăcută la atingere. Doar partea de dedesubt a laptopului și rama ecranului sunt dintr-un plastic negru. Un procent de 30% din plasticul folosit este reciclat și Aspire Go deține atât certificarea Energy Star, cât și eco-eticheta EPEAT Silver. Designul este unul clasic, dar tineresc. Nu am găsit informații exacte despre dimensiuni, doar greutatea, are 1.75kg. Iată în clipul următor unboxing-ul.

Cutia conține laptopul, încărcătorul cu fir și hârtii (ghid de pornire rapidă, garanție).

Ecranul IPS cu diagonala de 15,6 inchi, rezoluție FHD, rată de refresh de 60Hz și este foarte bun pentru muncă, filme, clipuri video pe Youtube etc. Panoul este mat, cu aspectul imaginii 16:10 și nu iese în evidență în mod deosebit, dar nici nu dezamăgește. Pentru protecția ochilor este dotat cu aplicația Acer BluelightShield.

Tastatura luminată este completă, cu numpad în dreapta. Tastele principale sunt mari, cele numerice din dreapta și cele pentru funcții, de sub ecran, sunt mai mici. Oricum este excelentă pentru scris și mare parte din acest articol a fost scris pe ea. Trackpad-ul este mare și responsiv, în culoare carcasei, dar bine delimitat.

Specificații Acer Aspire Go 15 (AG15-31P)

Laptopul are un procesor Intel Core i3 N-Series, GPU integrat Intel UHD Graphics, 8 GB RAM LPDDR5 (exetensibil la 16GB), SSD M.2 PCIe Gen3 de 512GB și sistem de operare Windows 11 Home. Conectivitate Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth 5.1, pe fir Gigabit Ethernet. Porturi 1x HDMI, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 2 și jack audio.

Difuzoarele au un sunet puternic, calitatea la maxim este decentă și laptopul se simte cum vibrează. Înaltele și vocile sunt accentuate, mediile sunt bune, dar basul cam lipsește.

În weekend l-am luat cu mine la Mall. În timp ce fetele erau la cumpărături mi-am luat o cafea mare, am citit știri, m-am uitat la clipuri video de tehnologie și am încheiat cu o porție zdravănă de Lucifer Morningstar via Netflix. Am stat într-o zonă cu zgomot și ceva soare dar s-a văzut și s-a auzit bine.

Bateria e tip Li-ion, dar n-am găsit în fișa tehnică capacitatea, și încărcătorul este de 65W. Din experiența mea, complet încărcat, are o autonomie de peste 6 ore.

Acer Aspire Go 15 (AG15-31P) va fi disponibil în EMEA din luna februarie, la prețuri începând cu 529 euro.