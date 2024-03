O explozie cosmică va fi vizibilă cu ochiul liber în cadrul unui eveniment unic, în care își face apariția o stea nouă pe firmament

O erupție cosmică rară este așteptată să aibă loc în Calea Lactee în lunile următoare - o erupție atât de strălucitoare încât o stea „nouă” va apărea pentru o scurtă perioadă pe cerul nopții.

Evenimentul, cunoscut sub numele de „nova”, va fi o ocazie unică de a observa cerul pentru cei din emisfera nordică, potrivit NASA, deoarece tipurile de sisteme stelare în care au loc astfel de explozii nu sunt comune în galaxia noastră, scrie nbcnews.com.

Erupția stelară va avea loc într-un sistem numit T Coronae Borealis, care se află la o distanță de 3.000 de ani-lumină de Pământ. Acesta conține două stele: o stea moartă, cunoscută și sub numele de „pitică albă”, orbitată îndeaproape de o gigantă roșie. Giganții roșii sunt stele muribunde care nu mai au hidrogen în miezul lor; Soarele din sistemul nostru solar va deveni în cele din urmă una dintre ele, potrivit NASA.

În sisteme precum T Coronae Borealis, cele două stele sunt atât de aproape una de cealaltă încât materia din giganta roșie se revarsă constant pe suprafața piticului alb. În timp, aceasta acumulează presiune și căldură, declanșând în cele din urmă o erupție.

"Pe măsură ce materia se acumulează pe suprafața piticului alb, se încălzește și se obține o presiune din ce în ce mai mare până când bang - este o reacție de fugă", a declarat Bradley Schaefer, profesor emerit de fizică și astronomie la Louisiana State University.

El a comparat explozia nova cu o bombă cu hidrogen care explodează în spațiu, adăugând că mingea de foc rezultată este, în esență, ceea ce oamenii vor putea vedea de pe Pământ. (O nova este diferită de explozia unei supernove, care are loc atunci când o stea masivă se prăbușește și moare).

La apogeu, erupția ar trebui să fie vizibilă cu ochiul liber, a precizat Schaefer: "Va fi luminoasă pe cer, așa că va fi ușor de văzut din curtea dvs.".

Astronomii prezic că explozia nova ar putea avea loc oricând între acum și septembrie. Ultima dată când acest sistem stelar special a erupt a fost în 1946, a spus Schaefer, iar o altă erupție nu va avea loc probabil decât peste aproximativ 80 de ani.

Astronomii din întreaga lume monitorizează activitatea din sistemul T Coronae Borealis. Odată ce o erupție este detectată, a spus Schaefer, cele mai bune și mai strălucitoare priveliști vor fi probabil în 24 de ore, când va atinge aproximativ aceeași luminozitate ca și Steaua Polară. Erupția poate rămâne vizibilă cu ochiul liber timp de câteva zile înainte de a începe să se estompeze.

Chiar și după ce se estompează, observatorii cerului vor putea probabil să observe erupția timp de aproximativ o săptămână folosind un binoclu, potrivit NASA.

În mod normal, sistemul T Coronae Borealis este prea slab pentru a fi văzut fără ajutor, dar observatorii pot găsi explozia localizând constelația Corona Borealis, sau Coroana Nordică. Constelația va apărea ca un mic arc de cerc semicircular între constelațiile Hercules și Bootes, mai ușor de recunoscut.

Schaefer, care a făcut cercetări extinse asupra sistemului T Coronae Borealis, a declarat că merită să încerci să prinzi o privire.

"Se întâmplă ca acest sistem să aibă o scară de timp de recurență sub un secol, dar majoritatea au cicluri mai lungi de 1.000 de ani sau cam așa ceva", a spus el.

Într-o lucrare publicată anul trecut în Journal for the History of Astronomy, Schaefer a descoperit două erupții T Coronae Borealis "pierdute de mult timp" în înregistrările istorice - una documentată de călugării germani în anul 1217 și alta văzută de astronomul englez Francis Wollaston în 1787.

"Acești călugări de lângă Augsburg, Germania, nu știau ce era la momentul respectiv, dar au evidențiat erupția ca fiind unul dintre cele mai importante două evenimente ale anului", a spus Schaefer. "Ei au numit-o în latină "signum mirabile", care se traduce prin "semn minunat". Se credea că este un semn bun".

Dar stabilirea exactă a momentului în care observatorii cerului vor avea ocazia să vadă acest "semn minunat" este o treabă complicată.

"S-ar putea întâmpla poate chiar în această seară", a spus Schaefer. "Cel mai probabil va fi în următoarele două luni și foarte probabil înainte de sfârșitul verii".