Detalii remarcabile despre Jupiter, dezvăluite de imaginile surprinse de telescopul spațial James Webb FOTO

Cu furtuni uria╚Öe, v├ónturi puternice, aurore ╚Öi condi╚Ťii extreme de temperatur─â ╚Öi presiune, Jupiter are multe de ar─âtat. Acum, telescopul spa╚Ťial James Webb a surprins noi imagini cu planeta gigantic─â. Observa╚Ťiile lui Webb pe Jupiter le vor oferi oamenilor de ╚Ötiin╚Ť─â ╚Öi mai multe indicii despre via╚Ťa planetei, conform NASA.

ÔÇ×Nu ne a╚Öteptam s─â fie at├ót de bun, s─â fim sinceriÔÇŁ, a spus astronomul Imke de Pater, profesor emerit la Universitatea din California, Berkeley. De Pater a condus observa╚Ťiile lui Jupiter ├«mpreun─â cu Thierry Fouchet, profesor la Observatorul din Paris, ca parte a unei colabor─âri interna╚Ťionale ├«n programul Early Release Science, al Webb.

Webb ├«n sine este o misiune interna╚Ťional─â, o colaborare a NASA cu partenerii s─âi ESA (Agen╚Ťia Spa╚Ťial─â European─â) ╚Öi CSA (Agen╚Ťia Spa╚Ťial─â Canadian─â).

ÔÇ×Este cu adev─ârat remarcabil c─â putem vedea detalii de pe Jupiter, inelele sale, sateli╚Ťi minusculi ╚Öi chiar galaxii ├«ntr-o singur─â imagineÔÇŁ, a spus ea.

Cele dou─â imagini provin de la Camera cu infraro╚Öu apropiat (NIRCam) a telescopului, care are trei filtre specializate ├«n infraro╚Öu ╚Öi care prezint─â detalii ale planetei. Deoarece lumina infraro╚Öie este invizibil─â pentru ochiul uman, aceasta a fost transpus─â ├«n spectrul vizibil. ├Än general, cele mai lungi lungimi de und─â apar mai ro╚Öii, iar cele mai scurte lungimi de und─â sunt afi╚Öate ca albastre. Oamenii de ╚Ötiin╚Ť─â au colaborat cu astronomul amator Judy Schmidt pentru a converti datele ob╚Ťinute de Webb ├«n imagini.

În imaginea de sine stătătoare a lui Jupiter, creată din mai multe cadre succesive captate de Webb, se observă cum aurorele se extind la altitudini mari, deasupra atât a polului nordic, cât și a celui sudic ale lui Jupiter.

Aurorele str─âlucesc ├«ntr-un filtru care este reprezentet ├«n culori mai ro╚Öii, care, de asemenea, eviden╚Ťiaz─â lumina reflectat─â de norii inferiori ╚Öi cea╚Ťa superioar─â. Un filtru diferit, cartografiat cu galben ╚Öi verde, arat─â cea╚Ťa care se ├«nv├óte┬á ├«n jurul polilor nordic ╚Öi sudic. Un al treilea filtru, reprezentat ├«n albastru, prezint─â lumina care este reflectat─â de un nor cu profunzime mare.

Marea Pat─â Ro╚Öie, o furtun─â faimoas─â at├ót de mare ├«nc├ót ar putea ├«nghi╚Ťi P─âm├óntul, apare alb─â ├«n aceste imagini, la fel ca ╚Öi al╚Ťi nori, deoarece reflect─â mult─â lumin─â solar─â.

ÔÇ×Luminozitatea de aici indic─â altitudine mare ÔÇô a╚Öa c─â Marea Pat─â Ro╚Öie are cea╚Ť─â de mare altitudine, la fel ca regiunea ecuatorial─âÔÇŁ, a spus Heidi Hammel, astronom planetar ╚Öi vicepre╚Öedinte al Association of Universities for Research in Astronomy (AURA).

ÔÇ×Numeroasele pete ╚Öi dungi albe str─âlucitoare sunt probabil v├órfuri de nori de foarte mare altitudine ale unor furtuni convective condensateÔÇŁ, a ad─âugat ea. ├Än schimb panglicile ├«ntunecate de la nord de regiunea ecuatorial─â au o acoperire noroas─â redus─â.

├Äntr-o imagine, Jupiter este prezentat ├«n cadranul din dreapta sus. Dungile orizontale ├«nvolburate ale planetei sunt redate ├«n albastru, maro ╚Öi crem. Aurorele de un albastru electric str─âlucesc deasupra polilor nord ╚Öi sud ai lui Jupiter. O str─âlucire alb─â eman─â din aurore. De-a lungul ecuatorului planetei, inelele str─âlucesc ├«ntr-o nuan╚Ť─â de alb. La extrema st├óng─â a inelelor, o lun─â apare ca un punct alb minuscul. Pu╚Ťin mai la st├ónga,┬ástr─âluce╚Öte o alt─â lun─â. Restul imaginii este ├«ntunericul spa╚Ťiului, cu galaxii albe str─âlucitoare ├«n dep─ârtare.

Într-un câmp larg, Webb vede Jupiter cu inelele sale și două luni mici numite Amalthea și Adrastea. Petele neclare din fundalul inferior sunt probabil galaxii care completează această priveliște.

Fouchet a prezentat o care imagine rezum─â cercetarea dat─â despre Jupiter. Cercet─âtorii au ├«nceput deja s─â analizeze datele transmise de Webb pentru a ob╚Ťine noi informa╚Ťii despre cea mai mare planet─â a sistemului nostru solar.

Datele de la telescoape precum Webb nu ajung pe P─âm├ónt bine ambalate. ├Än schimb, con╚Ťin informa╚Ťii despre intensitatea luminii de pe detectoarele lui Webb. Aceste informa╚Ťii ajung la Institutul de ╚śtiin╚Ť─â al Telescopului Spa╚Ťial (STScI), misiunea Webb ╚Öi centrul de opera╚Ťiuni ╚Ötiin╚Ťifice, ca date brute. STScI proceseaz─â datele ├«n fi╚Öiere calibrate pentru analiz─â ╚Ötiin╚Ťific─â ╚Öi le livreaz─â Arhivei Mikulski pentru telescoape spa╚Ťiale care se ocup─â cu repartizarea c─âtre cercet─âtori. Oamenii de ╚Ötiin╚Ť─â transform─â apoi acele informa╚Ťii ├«n imagini ca acestea ├«n timpul cercet─ârii lor.

În timp ce o echipă de la STScI prelucrează în mod oficial imaginile Webb pentru lansare oficială, astronomii neprofesioniști se scufundă adesea în arhiva de date publice pentru a prelua și procesa și imagini.

Judy Schmidt din Modesto, California, un procesator de imagine, intrată de multă vreme în comunitatea astronomilor amatori, a prelucrat aceste noi imagini ale lui Jupiter.

Pentru imaginea care include minusculii sateli╚Ťi, ea a colaborat cu Ricardo Hueso, un co-investigator al acestor observa╚Ťii, care studiaz─â atmosferele planetare la Universitatea din ╚Üara Bascilor din Spania.┬á