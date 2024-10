MediciBuni – Dr. Noor Hassan, MedLife: „Cu ajutorul medicinei robotice am putut să evităm colostomele permanente în mai mult de jumătate din cazurile de cancer colorectal”

Cancerul colorectal este al treilea cel mai frecvent cancer la nivel mondial, reprezentând aproximativ 10% din toate cazurile de cancer.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), cancerul colorectal este a doua cauză principală de decese prin cancer la nivel mondial. „Sunt afectate ambele genuri, dar cu aproximativ 20% sunt mai frecvente aceste cancere la bărbați, la nivel global”, a precizat dr. Noor Hassan, medic chirurg oncolog în cadrul Spitalului MedLife Polisano Sibiu, care a operat sute de pacienți cu cancer, atât clasic, cât și laparoscopic sau robotic.

Dr. Noor Hassan și-a dorit mereu să poată trata pacienții cu patologii oncologice, motiv pentru care s-a specializat în chirurgia oncologică. „Întotdeauna am simțit o atracție pentru chirurgie, mi-a plăcut ideea de a ajuta pacientul rapid și concret. Am fost inițiat în ale chirurgiei de d-nul profesor Dan Sabău din Sibiu, căruia îi mulțumesc. În ultimii ani, am început să colaborez cu d-nul conf. univ. dr. Dan Eniu, de la care am avut multe lucruri de învățat și el mi-a trezit pasiunea pentru chirurgia oncologică”, a mărturisit dr. Noor Hassan, pentru care a fi medic nu este o meserie, ci o vocație, „chemarea de a ajuta semenii”.

El este chirurgul care a operat clasic o tumoră de colon de 20 cm, caz complex, publicat într-un jurnal american faimos în rândul chirurgilor. Cele mai des întâlnite patologii care ajung pe mâna chirurgului sunt cancerul colo-rectal, mamar și de col uterin.

Peste o treime din decesele prin cancer colorectal ar putea fi evitate

Incidența cancerului colorectal a crescut peste tot în lume, deci și în România. Anual, în țara noastră se înregistrează aproximativ 13.500 de cazuri noi de cancer colorectal. Factorii care contribuie la apariția acestei boli sunt multipli, printre ei se numără: alimentația nesănătoasă cu o dietă bogată în grăsimi săturate, procesată și conținut scăzut de fibre, sedentarismul prelungit, obezitatea, îmbătrânirea populației, consumul excesiv de alcool și țigări.

„Din păcate, 60-70% din cazurile care mi se adresează sunt cazuri avansate, deoarece în România screening-ul este neglijat, pacienții adresându-se doar când simptomatologia nu mai permite amânarea adresării la medic”, a precizat chirurgul.

Mortalitatea prin cancer colorectal a crescut cu 8% în perioada 2011-2019. Se estimează că până în anul 2040 aceasta va înregistra o creștere de 9,4% la femei și 16,6% la bărbați. Peste o treime din decesele prin cancer colorectal ar putea fi evitate printr-un furnizarea riguroasă a serviciilor de screening adresate persoanelor care prezintă risc crescut.

Cea mai mare tumoră de colon operată de medic a fost o tumoră de cca. 20 cm care invada splina, pancreasul, epiplonul și peretele abdominal. „Tumora fiind hemoragică, a necesitat rezecție de urgență în bloc (colon, splina, corp și coadă pancreas, epiplon și o parte din peretele abdominal). Intervenția s-a efectuat clasic. Au trecut aproximativ 6 ani de atunci, iar pacienta este bine, fără recidivă”, a povestit dr. Noor Hassan. Acest caz a fost publicat și în American Journal of Surgery Case Reports (ISSN 2766-8304).

Laparoscopia, chirurgie minim invazivă cu multe avantaje față de chirurgia clasică

Chirurgia laparoscopică este o tehnică minim invazivă, indicată în cancerul colorectal în anumite situații, în funcție de stadiul bolii și starea generală a pacientului. Prin urmare, aceasta poate fi utilizată în stadiile incipiente (I și II), dar și în stadiul III dacă tumora este rezecabilă, iar invazia nu este foarte extinsă în structurile vecine.

Chirurgul a început efectuarea operațiilor încă din timpul rezidențiatului, dar și-a perfecționat tehnica doar după ce a devenit medic specialist. „Am participat la mai multe cursuri de perfecționare în diferite țări, consider că mereu putem învăța lucruri noi sau, cum ne place să le numim, tips and tricks”, a spus medicul care avansează ideea potrivit căreia laparoscopia, fiind o tehnică cu invazivitate mai mică față de chirurgia clasică, cu abord deschis, oferă pacientului șansa la o recuperare mai rapidă și cu spitalizare mai redusă. „Durerea postoperatorie este de intensitate mai scăzută sau chiar absentă, complicațiile postoperatorii (hemoragice și infecțioase) sunt mai puține, iar rezultatele estetice mai bune la nivel abdominal.”

Există însă și limite ale acestui tip de chirurgie, aceasta nefiind indicată în tumori mari sau invazive, la pacienții cu intervenții abdominale majore în antecedente.

Chirurgia robotică oferă posibilitatea de mărire a imaginilor de până la 10 ori față de planul real

Când dr. Noor Hassan a început rezidențiatul de chirurgie, în anul 2013, în România exista deja de 5 ani conceptul de chirurgie robotică la București la Spitalul Clinic de Urologie, dar datele erau puțin mediatizate. „Am visat mereu să pot ajunge să operez pe acest sistem robotizat, consider că aceasta este excelență în chirurgie, este un pas firesc spre evoluție! Dar nu mi-am imaginat atât de devreme să mă pot specializa pe chirurgia robotică. Mă simt extrem de norocos că mi s-a oferit această șansă”, a spus chirurgul care operează cu robotul Da Vinci.

Acest tip de operație este indicat în cazurile mai complexe, când este nevoie de o precizie mai mare, ținând cont de controlul fin al instrumentelor.

„În cancerul colorectal este utilă această chirurgie, mai ales în situațiile în care tumorile sunt localizate în partea inferioară a rectului, deoarece este facilitat abordul și în această zonă. Chirurgia robotică oferă o vizualizare mai acurată și o disecție mai precisă în spații restrânse, ajutând la menținerea funcției sfincteriene, erectile și evitarea unei colostomii permanente. În general, avantajele presupun: accesul facil în spații restrânse, manevrarea mai ușoară a brațelor aparatului, acestea având mai multe puncte de flexiune față de instrumentele din laparoscopie, acuratețe mai mare, posibilitatea de prezervare a structurilor vasculo-nervoase, posibilitatea de mărire a imaginilor până de 10 ori față de planul real și vizualizare 3D”, a enumerat medicul. Recuperarea după operația robotică este mai rapidă față de intervenția laparoscopică, durerea resimțită postoperator mai mică și, implicit, riscurile sunt reduse. Limitele acestei intervenții sunt reprezentate de tumorile foarte voluminoase și extinse, cu invazie mare în structurile vecine.

Primul caz operat de chirurg cu ajutorul robotului este un pacient de 74 ani care s-a prezentat la medic de urgență, având o tumoră avansată pe colonul ascendent și fiind în ocluzie. „Anterior, ajunsese în serviciul de urgență unde i s-a spus că trebuie intervenit de urgență, în varianta clasică/ deschisă și trebuie efectuată o ileostomie (anus contra naturii). I-am explicat pacientului că, folosind robotul Da Vinci, avem cele mai mari șanse de reușită, fără să fie nevoie de tăietură mare pe abdomen și fără să fie nevoie să facem o ileostomie. Intervenția a decurs bine, a durat 4 ore, timp în care am rezecat tumora împreună cu stațiile ganglionare (foarte important pentru acest tip de cancer). Evoluția a fost favorabilă, iar pacientul s-a externat la 4 zile de la intervenție”, a povestit dr. Noor Hassan, care a operat și alte patologii cu robotul.

De exemplu, o pacientă de 84 ani, extrem de fragilă, cu multe patologii asociate, cu cancer endometrial (uterin) și-a dorit să fie operată cu robotul Da Vinci, citind despre avantajele acestuia, iar medicul a reușit să facă histerectomie totală (să-i scoată uterul) cu anexectomie bilaterală și limfadenectomie pelvină completă până la bifurcația aortei. Post operator, evoluția a fost bună, iar pacienta s-a externat la 4 zile de la internare.

Între pacient și medic ar trebui să existe o legătură bazată pe încredere

Cel mai tânăr pacient operat de cancer de colon de dr. Noor Hassan avea de 33 ani, iar cel mai vârstnic 92 ani. În ambele situații cazurile au mers bine și pacienții s-au externat la 6, respectiv 10 zile.

„Sunt foarte mândru și recunoscător că la MedLife Polisano Sibiu avem toată aparatură necesară și un colectiv bine pregătit, bine închegat. Datorită colegilor anesteziști, cardiologi, imagiști, oncologi și asistenți, pacienții sunt bine pregătiți preoperator și bine îngrijiți post operator. Meritele sunt al întregii echipe”, a spus chirurgul, care a ales această meserie inspirat de tatăl său, tot medic de profesie.

„L-am admirat din copilărie și am vrut să îi calc pe urme. Pe ascuns, mă uitam peste atlasele lui de anatomie și medicină legală unde erau imagini cu cadavre. El îmi ascundea mereu atlasele, deoarece considera că mă pot afecta acele imagini la vârsta de atunci. Îmi doresc să profesez această meserie cu atât de multă dăruire și compasiune pentru pacienți cum făcea și el”, a mărturisit chirurgul, care în relația cu pacienții săi pune accentul pe calitatea vieții acestora și încearcă să afle care sunt așteptările fiecărei persoane de la actul chirurgical.

„Consider că între pacient și medic ar trebui să existe o legătură bazată pe încredere, în special în cazul pacienților oncologici”, a spus chirurgul.

Anusul contra naturii este una din temerile pacienților

Una dintre cele mai mari temeri ale pacienților cu cancer de colon este să nu ajungă la anus contra naturii (stomă). Colostomia este o procedură chirurgicală ce presupune devierea unei părți a colonului și exteriorizarea sa printr-un orificiu la nivel abdomenului. Această deschidere se numește stomă.

Colostomia poate fi permanentă sau temporară și poate fi formată din orice parte a colonului, în funcție de tipul afecțiunii suferite. Cel mai frecvent se formează din colonul descendent, ceea ce înseamnă că va fi pe partea stângă a abdomenului.

„Într-adevăr, anusul contra naturii este una din temerile pacienților pentru că le invalidează o parte din viața socială, dar și personală. În special, bărbații acceptă mai greu această situație. Cu ajutorul medicinei robotice am putut să evităm colostomele permanente în mai mult de jumătate din cazuri de cancer colorectal. Însă, adesea nu le putem spune pacienților dacă vom reuși sau nu evitarea colostomei până la efectuarea actului chirurgical, pentru că nu știm niciodată ce găsim intraoperator”, a mărturisit dr. Noor Hassan.

În România, anual 10.000 de pacienți devin purtători de stome cutanate, multe sunt însă temporare. Vestea bună este că rata de supraviețuire a pacienților diagnosticați cu cancer de colon a crescut considerabil, datorită medicilor buni, care folosesc tehnici chirurgicale ultra performante și terapii medicale moderne. Cancerul colorectal se vindecă atunci când este depistat din timp și tratat corespunzător.

