Luminița Maier, psiholog MedLife: „Monogamia nu salvează miraculos de bolile cu transmitere sexuală. Testarea periodică este cea care dă siguranță”

Relațiile de cuplu sunt în continuă schimbare comparativ cu deceniile și generațiile anterioare. Dacă pe vremea părinților și în special a bunicilor noștri accentul era pus pe relații de lungă durată și pe exclusivitate în relația de cuplu, lucrurile s-au schimbat în zilele noastre, astfel că au apărut și sunt în trend relațiile de tip prieteni cu beneficii (FWB), în care doi prieteni se angajează în activități sexuale ocazionale, fără angajamentul formal tipic unei relații romantice.

Dar aceste relații nu au doar beneficii, ci, dimpotrivă, au și riscuri. „Relațiile friends with benefits pot avea efecte negative majore asupra sănătății atât fizice cât și mentale”, a atras atenția Luminița Maier, psiholog în cadrul Hyperclinicii MedLife Deva.

Relațiile de tip prieteni cu beneficii sunt destul de populare în rândul studenților din SUA, aproximativ 60% raportează cel puțin un FWB la un moment dat în viața lor.

Fenomenul prieteni cu beneficii, înțeles ca sex ocazional

În România nu există date la nivel național decât cu privire la relațiile de lungă durată. „Conform Institutului Național de Statistică (INS), 70% dintre românii aflați într-o relație declară că se află în relație de lungă durată (peste 5 ani) monogamă; în timp ce la nivel global 4-5% dintre cupluri sunt implicate în relații deschise, iar fenomenul de prieteni cu beneficii este destul de comun în rândul tinerilor”, a subliniat psih. Luminița Maier.

Într-un studiu efectuat în rândul americanilor care au avut un FWB, doar 10-20% dintre relațiile s-au transformat în relații romantice pe termen lung.

„Din experiența mea, în rândul adolescenților termenul de prieteni cu beneficii este mai degrabă înțeles în sensul sexului ocazional decât în sensul unei relații de prietenie ce implică și latura sexuală, fără, însă, a presupune implicarea emoțională și intimitatea unei relații romantice propriu-zise. Bolile cu transmitere sexuală nu sunt nici puține, nici rare, iar efectele psihologice vizează atât natura acestor relații FWB – pe termen mediu și lung vorbim de sentimente de inadecvare cu stări de anxietate, afecte negative dezadaptative, cât și impactul la nivel psihologic al contactării unei boli cu transmitere sexuală”, a semnalat Luminița Maier.

Un studiu care a analizat câteva sute de astfel de relații a constatat că majoritatea oamenilor nu erau fericiți doi ani mai târziu și că au simțit că și-au pierdut timpul. Concluzia cercetătorilor a fost că, deși relațiile FWB pot părea distractive și simple la început, ele adesea nu aduc satisfacții pe termen lung.

Peste 50% dintre relații sunt inițiate în mediul online

Natura relațiilor în 2024 nu este semnificativ schimbată comparativ cu perioadele anterioare, susțin psihologii. Ce se modifică este gradul de asumare și dezvăluire al unui tip sau altul de relație în care suntem implicați.

„Modificarea majoră pe care o identific în practică, menționată ca tendință globală în publicațiile de specialitate, este referitoare la modul de inițiere a unei relații (aprox. de orice tip). Inițiem în proporție de peste 50% relații în mediul online, fie prin intermediul site-urilor de dating, fie prin intermediul rețelelor sociale (tendință predominantă mai ales în rândul tinerilor, dar observată și la persoanele de peste 35 de ani). Pe lângă acest aspect, ce pare a fi în schimbare atunci când vorbim despre relații este criteriul de selectare a unui partener: dacă acum câteva decenii criteriul principal era atractivitatea fizică, acum pare ca principalul criteriu de selecție este maturitatea emoțională”, a precizat psih. Luminița Maier.

Nu degeaba aplicațiile și site-urile de întâlniri online au devenit din ce în ce mai frecvente pe scena întâlnirilor. Aproape jumătate dintre americani (45% dintre respondenții unui sondaj Forbes Health/ One Poll) au raportat că aplicațiile de online dating sunt primul loc pentru întâlniri.

Ce caută tinerii de la partenerii lor

Tinerii caută în primul rând la un partener promisiunea unei interacțiuni bazată pe empatie, cu asumarea responsabilității propriilor comportamente, capabile să facă față unor situații emoționale dificile.

„Aspectul fizic plăcut, deși important, cade pe un loc 2 – 3, mult mai importante fiind trăsăturile de personalitate ale potențialului partener: autenticitatea, responsabilitatea, integritatea, acceptarea”, a spus psihologul Maier. Americanii au declarat că își doresc parteneri romantici și responsabili, iar adevărul este că indiferent de natura relației, conștientizarea, asumarea și responsabilizarea joacă roluri extrem de importante.

În România sexualitatea și sexul rămân subiecte tabu

Potrivit studiului realizat la cererea MedLife, tinerii români sunt predispuși la comportamente de risc: 52% dintre tinerii între 16 și 18 ani afirmă că fac sex neprotejat, indiferent de tipul de relație pe care îl au cu partenerul sexual.

„În România sexualitatea și sexul rămân subiecte tabu, mai ales în familie. Deși adolescența (12/13-18 ani) este vârsta la care copiii se orientează după părerile din exteriorul familiei din ce în ce mai mult (prieteni, colegi, covârstnici), familia rămâne cel mai important factor de formare al copilului. Dacă în familie nu povestim cu tinerii noștri despre riscurile, particularitățile sexualității, ei vor completa golul informațional de oriunde cu aproape orice. Lucrând cu adolescenți, majoritatea consideră că pornografia este una dintre sursele de informare pentru ei în ce privește sexualitatea. Probabil așa este de când a apărut pornografia, însă accesul la pornografie este, în 2024, semnificativ mai facil decât în 2000 sau ’90. În acest context, este nevoie în primul rând de intervenția părintelui responsabil, matur emoțional, informat, primul și cel mai important adult/educator din viața adolescentului, pentru a explica, a exemplifica cu informații corecte curiozitățile firești ale tinerilor privind sexualitatea. Tot părintele știe și poate ghida adolescentul spre specialiști în domeniu, în funcție de particularitățile culturale ale familiei (psihologi, medici, sexologi), mai ales atunci când nu deține răspunsurile la posibilele întrebări ale adolescentului”, a declarat psihologul.

Fața nevăzută a infecțiilor cu transmitere sexuală

Nivelul de îngrijorare cu privire la posibilitatea de a contacta o boală cu transmitere sexuală (BTS) este puțin mai scăzut (de 36%) decât cel referitor la posibilitatea apariției unei sarcini (38%), în cazul unui act sexual neprotejat, potrivit studiului MedLife. Dar când în viața tinerilor apar infecțiile cu transmitere sexuală, aceștia se confruntă cu stigmatizarea, izolarea, panica.

Disconfortul fizic până la durere, tratamentele lungi (în cele mai multe cazuri) sunt greu de dus de orice persoană, cu atât mai mult de cei tineri, care nu au mecanisme de coping la situații de boală suficient dezvoltate.

Toate acestea se concretizează în mai multe planuri:

· Fizic: BTS pot cauza infertilitatea, cancerul

· Psihic: stres crescut, anxietate, depresie, stima de sine scăzută, rușinea, starea emoțională generală prăbușită

· Relațiile cu alții: comunicarea despre BTS și tratamentele necesare pot fi dificile și pot duce la tensiuni în relații, în special dacă nu există o deschidere și înțelegere reciprocă

· Școală/Job: problemele de sănătate cauzate de BTS pot afecta prezența la școală sau la locul de muncă. Tinerii ar putea avea nevoie să absenteze de la școală sau de la muncă pentru a primi tratament sau pentru a se recupera.

· Acces la îngrijire medicală: uneori, tinerii pot întâmpina dificultăți în accesarea îngrijirii medicale adecvate din cauza lipsei de informații, a temerilor legate de confidențialitate sau a barierelor financiare. Acest lucru poate duce la întârzieri în diagnosticare și tratament.

„Am avut la cabinet tineri care au fost afectați de BTS-uri. Unii tineri cu care am lucrat au apelat la psiholog imediat după aflarea diagnosticului, iar starea dominantă este marcată de: panică, anxietate, regret și rușine. Am lucrat și cu tineri care se aflau în tratament de lungă durată, al căror stil de viață a suferit modificări majore, intervenția psihologică axându-se pe modalități de adaptare, prevenția depresiei, creșterea rezilienței, a rezistenței la frustrare. Atunci când comunicarea este defectuoasă apar sentimentele de neîncredere, de rușine cu impact major negativ în relația de cuplu. Mai mult, în situația efectelor fizice ale BTS (durerile cronice sau infertilitatea, de exemplu) partenerii trebuie să facă față unei noi realități, situație care se poate concretiza în destrămarea cuplului”, a subliniat Luminița Maier.

Monogamia scade riscul infectării

Chiar dacă tinerii sunt dispuși la monogamie, percepția cu privire la durata relației este mult modificată, lucru ușor de observat din rata divorțurilor în creștere în România.

„Monogamia scade riscul infectării e adevărat, însă aici se poate vorbi de prevenție. Pentru că dacă se angajează în relație monogamă după 1 an de relații ocazionale sau cu mai mulți parteneri, riscul de a fi infectat cu BTS este crescut, iar monogamia nu salvează miraculos. Testarea periodică este cea care asigură siguranța privind BTS. Majoritatea tinerilor cu care am lucrat în ultimul an, consideră că au relații monogame, una la două luni”, a mărturisit psihologul.

Informarea corectă și sexul protejat rămân cele mai bune metode de prevenție a contactării BTS.

„Relațiile poligame sau de tipul FWB, deși pot părea marca emancipării, ascund anumite disfuncționalități emoționale, comportamentale. Celor care preferă acest tip de relații le-aș recomanda în primul rând să își clarifice (singuri sau cu suportul psihologului) preferința lor. Viața ordonată, igiena mentală și fizică susțin sănătatea din orice unghi am privi”, a mai spus psihologul.

***

