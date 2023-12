Un tablou de Rafael include un chip care nu a fost pictat de el. Ce a identificat o analiză cu inteligență artificială

O pictură în ulei creată de faimosul artist italian Rafael include un chip pe care nu l-a pictat el, potrivit unor cercetători, transmite, joi, DPA, citată de Agerpres.

Folosindu-se de inteligenţa artificială, o echipă de cercetători din Marea Britanie a analizat tabloul „Madonna della Rosa'', despre care se crede că a fost pictat la începutul secolului al XVI-lea şi că este una dintre multele Madone pictate de acest maestru renascentist.

Lucrarea o înfăţişează pe Fecioara Maria cu pruncul Isus în braţe, pe Iosif la dreapta ei şi pe Ioan Botezătorul copil, iar pe o masă se află un trandafir, element care se regăseşte în denumirea tabloului.

Tabloul, expus în prezent la Muzeul Prado din Madrid, Spania, a fost subiectul unei dezbateri îndelungate între istorici de artă.

Mulți dintre ei au sugerat că ucenicul lui Rafael, Giulio Romano, ar putea fi implicat.

Unii au susţinut că e posibil ca trandafirul şi partea inferioară a tabloului să fi fost create de un alt artist.

„Există o probabilitate mare ca chipul lui Iosif să nu fi fost pictat de Rafael''

Profesorul Hassan Ugail, directorul Centrului pentru informatică vizuală şi sisteme inteligente din cadrul Universităţii din Bradford, a spus că, într-adevăr, cea mai mare parte a picturii a fost realizată de Rafael, cu excepţia chipului lui Iosif.

„Am folosit tablouri de Rafael confirmate ca autentice pentru a învăţa computerul să-i recunoască stilul în cele mai mici detalii, de la mişcări ale pensulei, umbre şi alte aspecte. Computerul percepe mult mai în profunzime decât ochiul uman, până la nivel microscopic'', a spus el.

Algoritmul AI a fost dezvoltat de Ugail, care a spus că acesta poate recunoaşte opere autentice ale lui Rafael cu o precizie de 98%

„Când am testat 'della Rosa' per ansamblu, rezultatele nu au fost decisive. Aşa că apoi am testat fragmente individuale, iar în timp ce restul tabloului a fost confirmat ca fiind al lui Rafael, există o probabilitate mare ca chipul lui Iosif să nu fi fost pictat de Rafael'', a adăugat Ugail.

Howell Edwards, profesor emerit de spectroscopie moleculară la Universitatea Bradford, autorul studiului, a spus că „della Rosa” era considerată de cunoscători ca un fel de autograf al lui Rafael, ceea ce înseamnă că el a pictat tabloul în întregime.

Studiul a fost publicat în revista Heritage Science.

„În Spania, atribuirea iniţială nu a fost pusă niciodată sub semnul întrebării''

Cu toate acestea, profesorul a spus că, în secolul al XIX-lea, mulţi istorici de artă au început să se întrebe dacă nu cumva au fost implicaţi şi ucenici din atelierul lui Rafael:

„Implicarea atelierului lui Rafael a fost acceptată gradual şi atribuită în particular elevului său Giulio Romano, posibil şi lui Gianfrancesco Penni''.

Potrivit unor cunoscători, calitatea compoziţiei şi a picturii Madonei, pruncului şi a sfântului Ioan o depăşeşte cu mult pe cea a Sfântului Iosif care, potrivit acestora, ar fi fost adăugat în atelier, ca un fel de completare, a explicat profesorul:

„Analiza cu programul AI a demonstrat în mod concludent că, în timp ce cele trei figuri - Madona, pruncul Isus şi sfântul Ioan Botezătorul sunt fără echivoc pictate de Rafael, cea a Sfântului Iosif nu este şi a fost pictată de altcineva - posibil de Romano''.

Cercetătorii au spus că, deşi poate identifica cu precizie o pictură de Rafael, sistemul AI nu poate fi întrebuinţat ca instrument unic de autentificare, potrivit Agerpres, care citează DPA.

„Un pas spre o îmbunătăţire a protocoalelor de autentificare”

Autorul studiului, David G. Stork, profesor adjunct de programe de sisteme simbolice la Universitatea Stanford din Statele Unite a spus:

„Rezultatele acestui studiu nu ar trebui să fie suficiente pentru o decizie de autentificare, ci ca un pas spre o îmbunătăţire per ansamblu a protocoalelor de autentificare. Unele dintre cele mai de succes studii despre artă realizate cu ajutorul computerului au exploatat baze de date uriaşe cu imagini artistice pentru a învăţa stilul unui artist, precum şi alte proprietăţi. Pe măsură ce o astfel de bază de date creşte, algoritmii se rafinează şi, cel mai important, pe măsură ce experţii în artă şi critică rafinează metodele computerizate, acestea se vor îmbunătăţi şi vor deveni larg utilizate în istoria şi critica de artă'', a spus David G. Stork,

Rafael, pe numele său complet Raffaello Sanzio da Urbino, s-a născut în Urbino, Italia, în 1483.