Un labirint de cinci hectare într-un lan de porumb. Atracția inedită la granița României VIDEO FOTO

În apropierea localităţii ungare Kiszombor, din imediata apropiere a graniţei cu România, într-un lan de porumb de cinci hectare, a fost realizat un labirint de 5,5 kilometri lungime. Noua atracţie a fost inaugurată sâmbătă, 15 iulie, în cadrul unei sărbători locale.

Labirintul de la Kiszombor, prima localitate după trecerea frontierei în Ungaria, pe drumul care duce spre Mako și Szeged, a fost amenajat pentru a 15-a oară. Inițiativa aparține unei organizații cu scopul de promova istoria satului cu peste 4.000 de locuitori.

Pentru realizarea labirintului din lanul de porumb a fost nevoie de o muncă de aproximativ 400 de ore. Străzile de un metru şi jumătate lăţime dintre rândurile de porumb au fost făcute cu sapa, atunci când plantele erau mici.

Totul a fost proiectat mai întâi la o scară mică, pe hârtie milimetrică.

„Cei care a venit cu această idee au văzut așa ceva în America. Au făcut asta timp de trei ani aici, la câțiva kilometri de noi, ca o inițiativă privată, pentru prieteni. Am fost și noi acolo, ne-a plăcut și într-un final ne-am asumat să facem din asta un eveniment, pentru promovarea satului Kiszombor. Din 2009 facem aici acest labirint. Începem amenajarea când porumbul are cam 20 centimetri. Se calculează, se măsoară distanțele și se taie. Totul este împărțit în opt părți. Fiecare 48 de metri. Avem cam 500 de metri în lungime și 120 în lățime”, a declarat Erzsébet Endrész, președintele Hortensia.

50 de ani de la primul foraj din localitate

În fiecare an, traseul este unul nou, la fel și figura centrală a desenului creat de potecile dintre rândurile de porumb. Anul acesta este un puţ de petrol, deoarece în urmă cu 50 de ani, în 1973, în sat a fost forat primul astfel de puţ, iar în jumătatea de secol care a trecut, exploatarea petrolului a asigurat multe locuri de muncă oamenilor din zonă.

În labirint se regăseşte şi cifra romană XV, deoarece aceasta este cea de-a cincisprezecea vară când în apropierea satului se realizează un astfel de labirint.

„Intenția noastră este ca localitatea să fie cât mai bine cunoscută. Atât pentru cei de aici, cât și celor din regiune, din țară sau chiar de la vecinii români sau sârbi. Noi suntem o organizație care se ocupă cu promovarea istoriei locale. Suntem deja cunoscuți pentru acest eveniment. Anul trecut am promovat 775 de la întemeierea localității, iar mai înainte, am promovat aici biserica construită în anul 1210, am avut și castelul Ronay din 1853. Motto-ul din acest an este petrolul de la Kiszombor, mai exact, 50 de ani de la forarea primului puț, în 1973”, a mai declarat Erzsébet Endrész.

O oră și jumătate pentru găsirea ieșirii

Datorită vremii ploioase şi a seminţelor folosite, înălţimea plantelor ajunge la 2,5 metri, iar pe alocuri chiar depăşeşte acest nivel, astfel că vizitatorul vede doar cerul albastru de deasupra şi peretele verde format din rândurile de porumb.

Cei care se aventurează în labirintul de 5,5 kilometri au nevoie de aproximativ o oră și jumătate să iasă din lan.

Labirintul aşteaptă vizitatorii până la recoltarea porumbului, care este planificată să aibă loc în 20 august.

„Avem acest labirint cinci săptămâni. Cei care vin găsesc aici numeroase jocuri tradiționale, mereu există ceva de gustat, de la pâine cu untură și ceapă, porumb fiert, prăjituri, în weekenduri este și mâncare gătită. O familie poate petrece un timp plăcut aici. Sunt foarte mulți români care se duc la baie, la Mako, ar putea să se oprească și la noi. Îi așteptăm”, a mai adăugat Erzsébet Endrész.

Labirintul poate fi explorat zilnic între orele 16.00 - 20.00, iar în weekend este deschis de la ora 16.00 până la miezul nopţii, când este indicată folosirea unei lanterne. Prețul unei aventuri costă 1.000 de forinți (pentru copii este la jumătate de preț), ceea ce înseamnă 13 lei.