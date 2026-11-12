Țara în care nici președintele nu vrea să locuiască

Este unul dintre cei mai longevivi lideri din lume, dar pare să aibă o relație complicată cu propria țară. La 93 de ani, după decenii petrecute la conducerea statului, președintele își împarte timpul între funcția de șef al statului și sejururile prelungite în Elveția. Când revine acasă, internetul îl întâmpină ca pe un turist.

Șeful statului pare că vine doar în vizită la el în țară Foto: Evaneos

Paul Biya conduce Camerunul din 1982, însă prezența sa îndelungată în afara țării a devenit un subiect recurent de controverse. Liderul african petrece perioade importante în Elveția, iar absențele sale au stârnit numeroase comentarii, mai ales într-un stat confruntat cu probleme economice, tensiuni politice și un conflict separatist prelungit.

În octombrie 2026, revenirea sa în țară a fost din nou ironizată pe rețelele sociale. Un mesaj devenit viral anunța, în glumă, că președintele urmează să „viziteze” propria țară. Alți utilizatori s-au întrebat cum poate un șef de stat să ajungă să fie perceput ca un oaspete atunci când revine în statul pe care îl conduce, scrie Washington Post.

În spatele glumelor se află o situație care durează de ani întregi: Paul Biya petrece perioade importante în afara Camerunului, în special în Elveția, în timp ce problemele interne continuă să afecteze viața de zi cu zi a populației.

Patru ani și jumătate petrecuți în străinătate

Absențele președintelui nu sunt un fenomen recent. În 2024, Biya a lipsit din Camerun aproximativ două luni. În 2026, a stat în afara țării din 7 iunie până pe 20 august, aproape 74 de zile.

Potrivit unei estimări publicate în 2018 de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), președintele acumulase până atunci aproximativ patru ani și jumătate de deplasări private în străinătate de la preluarea puterii. De atunci, timpul petrecut în afara țării a continuat să crească.

Revenirea sa a atras atenția tocmai pentru că a avut loc într-un moment dificil pentru Camerun. În loc să fie privită doar ca întoarcerea unui lider după o deplasare externă, prezența lui Biya în țară a devenit motiv de comentarii ironice despre cât de rar este văzut acasă.

Un președinte aflat la putere din 1982

Paul Biya conduce Camerunul din 1982 și se află în prezent la al optulea mandat, după ce a câștigat alegerile din 2025. Dacă își va duce mandatul la final, va avea 99 de ani.

Pentru aproape jumătate dintre locuitorii țării, Biya este singurul președinte pe care l-au cunoscut. Longevitatea sa politică este neobișnuită chiar și într-o regiune în care mai mulți lideri au rămas la putere timp de decenii.

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În timpul campaniei electorale din 2025, președintele a fost în mare parte absent de la mitingurile electorale. Cu toate acestea, a obținut un nou mandat, prelungind o conducere începută în urmă cu mai bine de patru decenii.

Cum este condusă țara când președintele se află în Elveția

Absențele repetate au alimentat întrebări despre modul în care este administrat statul în perioadele în care șeful său se află în străinătate. Guvernul a apărat deplasările președintelui și a respins informațiile privind eventuale probleme grave de sănătate. Poziția oficială este că Biya poate conduce țara de la distanță și își poate exercita atribuțiile chiar și atunci când nu se află pe teritoriul Camerunului.

Totuși, lipsa unor informații publice detaliate despre programul său și perioadele lungi petrecute în afara țării au alimentat speculațiile și nemulțumirea.

Problema este cu atât mai importantă cu cât funcția de vicepreședinte este vacantă, potrivit informațiilor publicate de The Washington Post. În aceste condiții, absențele liderului readuc în discuție continuitatea conducerii și modul în care ar funcționa instituțiile în cazul unei tranziții la vârful statului.

O țară cu probleme economice și un conflict separatist

În timp ce președintele își petrece o parte importantă a timpului în afara țării, Camerunul se confruntă cu dificultăți interne majore. Șomajul rămâne o problemă, iar conflictul separatist din regiunile anglofone durează de aproape un deceniu.

Tensiunile dintre grupările separatiste și autoritățile centrale au afectat stabilitatea unor zone ale țării. În nord, Camerunul se confruntă și cu amenințarea grupării Boko Haram.

Pentru o populație în mare parte tânără, situația este cu atât mai frustrantă. Peste 70% dintre locuitorii Camerunului au sub 35 de ani, ceea ce înseamnă că o mare parte a societății a trăit întreaga viață sub conducerea aceluiași președinte.

Titlul de „președinte în vizită” a devenit astfel mai mult decât o glumă distribuită pe internet. El exprimă nemulțumirea față de distanța dintre conducerea politică și problemele cotidiene ale populației. Iar după 44 de ani de mandat, întrebarea despre cât timp mai poate continua acest sistem de conducere rămâne una dintre cele mai importante pentru viitorul Camerunului.