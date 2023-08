S-au dat legi clare. Apa de ploaie, interzisă pentru uzul personal în orice condiții

Într-o lume în care preocupările legate de mediul înconjurător și conservarea resurselor devin tot mai relevante, colectarea apei de ploaie a devenit o temă importantă în multe regiuni, mai ales în Statele Unite. De-a lungul istoriei, diverse state din S.U.A. au avut diferite abordări în ceea ce privește colectarea și utilizarea apei de ploaie. În acest context, este important să explorăm situația actuală în diverse state și să înțelegem evoluția legilor și reglementărilor referitoare la acest subiect.

Citește și: Un australian și câinele lui au supraviețuit miraculos timp de două luni plutind în Oceanul Pacific VIDEO

Apa de ploaie, interzisă pentru uzul personal în orice condiții

În trecut, colectarea apei de ploaie a fost interzisă în unele state din Statele Unite. Cu toate acestea, în ultimele decenii, a avut loc o schimbare în multe guverne de stat în această direcție. Acest lucru a dus la o modificare semnificativă a legislației și a reglementărilor privind colectarea apei de ploaie.

În prezent, toate cele 50 de state din SUA permit colectarea apei de ploaie în anumite circumstanțe, dar există variații considerabile între state în ceea ce privește restricțiile și stimulentele legate de această practică.

Există state care au implementat reglementări mai stricte privind colectarea apei de ploaie. Nevada și Colorado sunt printre cele mai stricte state, având cerințe specifice pentru colectarea apei de ploaie. În Nevada, de exemplu, colectarea apei de ploaie este legală cu anumite restricții, cum ar fi colectarea doar de pe acoperișurile caselor, ceea ce duce la limitarea cantității de apă colectată, scrie lovetoknow.com.

Citește și: Avertismentul autorităților: Stocați apa de ploaie! Sunt zone unde oamenii rămân fără apă de băut

În Colorado, reglementările sunt legate de sistemul complex de alocare a apei, iar colectarea apei de ploaie este permisă numai în scopuri nepotabile și cu respectarea unor cerințe specifice.

Pe de altă parte, există state care sunt mai permisive în privința colectării apei de ploaie. Acestea permit colectarea pentru uz non-potabil și chiar încurajează această practică prin stimulente fiscale sau alte facilități.

De exemplu, în statul Arkansas, colectarea apei de ploaie este legală pentru uz non-potabil, cum ar fi irigarea pământului, dar se realizează conform unor cerințe stricte legate de proiectare și instalare.

În statul California, care a fost afectat de secetă, colectarea apei de ploaie este permisă cu respectarea cerințelor stabilite de Consiliul pentru Resurse de Apă din stat. Acest lucru a ajutat la promovarea practicilor de colectare a apei de ploaie pentru irigații și alte scopuri asemănătoare.

Citește și: Apa de ploaie nu poate fi consumată nicăieri pe Terra. Planeta e „contaminată în mod ireversibil” | STUDIU

Pe de altă parte, există state precum Ohio și Vermont care permit colectarea apei de ploaie și pentru uz potabil, cu condiția ca sistemul de colectare să respecte cerințele de sănătate publică stabilite de autorități. În Texas, o legislație specifică a fost adoptată pentru a reglementa și sprijini colectarea apei de ploaie, dat fiind caracterul vital al apei în contextul creșterii animalelor și în perioada de secetă.

Citește și: Un australian și câinele lui au supraviețuit miraculos timp de două luni plutind în Oceanul Pacific VIDEO

În timp ce majoritatea statelor permit colectarea apei de ploaie, există și diferențe semnificative între legile și reglementările din fiecare stat. Unele state au implementat stimulente fiscale pentru a încuraja această practică, în timp ce altele au cerințe stricte de proiectare și instalare. Mai mult, există și diferențe în ceea ce privește utilizările permise pentru apa de ploaie colectată - de la irigarea pământului la uzul potabil.

Cu toate că, în majoritatea statelor din Statele Unite, colectarea apei de ploaie este legală, este important să se consulte legile și reglementările locale pentru a se asigura că se respectă cerințele specifice. În multe cazuri, administrațiile locale pot adăuga restricții suplimentare sau pot oferi stimulente specifice legate de colectarea apei de ploaie.

În concluzie, legile cu privire la colectarea apei de ploaie în Statele Unite au evoluat semnificativ de-a lungul timpului, odată cu schimbările în perspectivele asupra sustenabilității și conservării resurselor.

De la state care au avut interdicții stricte până la cele care încurajează practica, diversitatea reglementărilor reflectă complexitatea provocărilor legate de gestionarea resurselor de apă. Prin urmare, este crucial să se cunoască și să se respecte legile și reglementările specifice din fiecare stat în ceea ce privește colectarea apei de ploaie.

Statele din S.U.A. care au restricții în ceea ce privește colectarea apei de ploaie:

Arkansas: Colectarea apei de ploaie este legală, dar numai pentru uz non-potabil și cu anumite restricții legate de proiectare și siguranță.

California: Colectarea apei de ploaie este legală și chiar încurajată pentru utilizarea în scopuri nepotabile, cum ar fi irigarea.

Colorado: Cu istoric de legi restrictive, colectarea apei de ploaie a devenit legală în scopuri nepotabile și a fost liberalizată în anumite limite.

Georgia: Se acordă credite fiscale pentru sistemele de colectare a apei de ploaie, cu restricții de utilizare.

Illinois: Colectarea apei de ploaie este permisă pentru utilizări nepotabile, cu anumite limite de cantitate.

Nevada: Colectarea apei de ploaie este legală, dar cu restricții privind cantitatea și utilizarea.

Carolina de Nord: Colectarea apei de ploaie nu este interzisă, iar sistemele de colectare sunt permise pentru anumite scopuri.

Ohio: Colectarea apei de ploaie este legală și poate fi utilizată în scopuri potabile, cu reglementări.

Oregon: Colectarea apei de ploaie este legală, dar pot exista restricții în anumite zone.

Rhode Island: Colectarea apei de ploaie este legală, cu credite fiscale pentru sistemele de colectare.

Texas: Colectarea apei de ploaie este luată în serios, cu cerințe specifice și reglementări stricte.

Utah: Colectarea apei de ploaie este legală, cu restricții privind cantitatea folosită.

Vermont: Colectarea apei de ploaie este permisă, dar cu restricții privind utilizarea apei de ploaie pentru băut și sursele de colectare.

Virginia: Colectarea apei de ploaie este legală și încurajată, dar cu reglementări specifice.

Washington: Colectarea apei de ploaie este permisă pentru utilizare pe proprietatea unde a fost colectată.

State fără reglementări specifice

Alabama, Alaska, Arizona, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina de Sud, Dakota de Sud, Tennessee, Virginia de Vest, Wisconsin, Wyoming. În aceste state, colectarea apei de ploaie este, în general, lăsată la discreția indivizilor, cu excepția unor eventuale reguli la nivel local.

Este important să verificați reglementările specifice ale statului și chiar ale localității în care locuiți sau doriți să colectați apa de ploaie, deoarece acestea pot varia și pot suferi modificări în timp.