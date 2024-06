Reality show-ul japonez care a făcut milioane, grație unui tânăr izolat, fără mâncare sau haine

Înainte ca emisiuni precum Suprivor, Big Brother și Naked and Afraid să devină elemente de bază ale culturii americane, a existat serialul japonez de reality-show Susunu! Denpa Shōnen.

Cunoscută pentru plasarea participanților în situații extreme, cea mai infamă provocare a reality-showului Denpa Shōnen, „O viață în premii” din 1998, l-a făcut vedetă pe Tomoaki Hamatsu, un comediant aspirant poreclit Nasubi, care, timp de mai bine de un an, a trăit singur și dezbrăcat într-un apartament micuț, supraviețuind din câștigurile de la loteria revistei, conform TIME.

Senzaționalismul emisiunii a venit din faptul că, deși Nasubi știa că este filmat, nu știa că imaginile sunt difuzate săptămânal la peste 15 milioane de oameni pe Nippon TV, un canal de televiziune japonez.

În noul documentar The Contestant (Concurentul), regizoarea britanică Clair Titley revizuiește cele 15 luni pe care Nasubi le-a petrecut în izolare - și ce s-a întâmplat când a ieșit și a descoperit că a devenit, fără să vrea, o celebritate națională. Titley spune că s-a simțit atrasă de detaliile neobișnuite ale poveștii lui Nasubi. „Știi când ar trebui să lucrezi la un lucru și apoi, dintr-o dată, îți spui: <<Stai puțin, asta pare puțin mai interesant>>”, spune ea.

Dar, după ce a fost prinsă în spirala de informații disponibile pe internet pe această temă, Titley a avut sentimentul că majoritatea informațiilor disponibile online erau „destul de simpliste”.

„Multe dintre ele erau aproape disprețuitoare la adresa culturii japoneze”, spune ea. „Era un fel de a arăta și a râde de japonezi, uite cât de nebuni sunt, și asta era tot. Am avut toate aceste întrebări. Voiam să știu mai multe despre latura umană a poveștii lui Nasubi, atât în timpul cât și după Denpa Shōnen”.

The Contestant folosește imagini de arhivă, segmente de știri și interviuri cu Nasubi, cu producătorul reality-showului Denpa Shōnen, Toshiba Tsuchiya, și cu alte persoane apropiate poveștii, pentru a aprofunda ceea ce a trăit Nasubi și cât de mult i-a influențat viața. „A fost dificil să revăd trecutul pentru că am avut într-adevăr un mare gol în inimă”, a declarat Nasubi pentru TIME despre retrăirea perioadei în care a participat la emisiune. „Așa că a fost un pic traumatizant pentru mine”.

Menționând că, deși poate părea ușor să privim înapoi la reality-showul "O viață în premii" ca fiind extrem de crud, Titley spune că una dintre primele sale întâlniri cu Tsuchiya a făcut-o să își pună la îndoială perspectiva asupra modului în care Denpa Shōnen se compară cu reality TV-ul de astăzi. „I-am spus că oamenii vor crede că acesta a fost unul dintre cele mai crude lucruri de la televizor”, spune ea. „Iar el ne-a spus: „Ei bine, japonezii nu ar face niciodată ceva atât de crud precum Insula Iubirii”. Putem sta aici și judeca, dar cât de departe am ajuns cu adevărat?”.

Ce s-a întâmplat cu Nasubi în timpul showului „O viață în premii”?

După ce a câștigat o tragere la sorți la o audiție din ianuarie 1998, la Tokyo, Nasubi a fost dus într-o cameră mică, mobilată sărăcăcios, a fost izolat de orice comunicare cu exteriorul, i s-a spus să se dezbrace și a fost provocat să participe și să supraviețuiască din câștigurile obținute la tombolele din reviste trimise prin poștă până când a câștigat echivalentul a 1 milion de yeni (aproximativ 8.000 de dolari) în premii.

I s-a spus că există o cameră de filmat în cameră, dar că majoritatea imaginilor nu vor fi difuzate niciodată - o strategie a producătorilor pentru a-l face să acționeze mai natural. În schimb, un segment numit "O viață în premii" a început să fie difuzat săptămânal la Denpa Shōnen - și a cunoscut rapid o popularitate uriașă. În primele săptămâni, înainte ca Nasubi să primească vreun premiu, producătorii i-au dat biscuiți pentru a nu muri de foame. După ce a început să câștige, a supraviețuit mâncând orice, de la jeleu de fibre la orez și până la mâncare pentru câini.

Obscurându-i zona genitală mai întâi cu un cerc negru și mai târziu cu un emoji cu o vânătă - o aluzie la porecla din copilărie Nasubi, cuvântul japonez pentru „vânătă” și o referire glumeață la forma feței sale - „O viață plină de premii” îl prezintă pe Nasubi completând nenumărate formulare de înscriere la loterii, sărbătorind cu un dans de fiecare dată când câștiga un premiu și ocupându-se de treburile sale zilnice. I-au dat un jurnal, care a fost publicat în timpul cât a stat în cameră și a devenit un best-seller în Japonia.

Deși Nasubi ar fi putut să le spună producătorilor că vrea să iasă în orice moment, sănătatea sa mintală s-a deteriorat până la punctul în care a simțit că nu mai poate pleca. Din punct de vedere fizic, pierdea în greutate și păr, se chinuia să doarmă și suferea de dureri aproape constante. În documentarul „The Contestant”, Nasubi vorbește despre faptul că și-a dorit frecvent moartea în timpul cât a stat în cameră.

După aproape un an, Nasubi și-a atins obiectivul de 1 milion de yeni și, în cele din urmă, i s-a permis să plece. Cu toate acestea, după ce a fost dus în Coreea de Sud de către Tsuchiya pentru o masă festivă cu grătar coreean și o zi într-un parc de distracții, a fost dus într-un alt apartament micuț și i s-a spus că trebuie să repete procesul până când a câștigat premiul echivalent cu un zbor spre casă. În timp ce Denpa Shōnen a fost editat pentru a face să pară că Nasubi a fost de acord imediat, de fapt, lui Tsuchiya i-au trebuit câteva ore pentru a-l convinge să rămână.

„În viața mea, acel an și trei luni a fost fundul iadului”, a declarat Nasubi pentru TIME. „Dar cel mai rău moment a fost atunci când am terminat sarcina în Japonia, am fost dus în Coreea, iar Tsuchiya mi-a spus să o fac din nou. În emisiune, părea că mi-am dat jos hainele imediat. Dar, de fapt, a fost un proces îndelungat pentru a mă convinge să fiu de acord. Tsuchiya a spus că, atunci când mi-a cerut să o fac din nou, a văzut furia ieșind din fiecare por al pielii mele. Atât de multă ură era în mine în acel moment”.

După alte trei luni, Nasubi și-a atins obiectivul și, în timp ce era încă dezbrăcat și inconștient de faima sa, a fost adus în fața unui public în direct în studio pentru a comemora sfârșitul perioadei de timp în care a participat la emisiune. Imaginile folosite în „The Contestant” îl arată pe Nasubi părând complet șocat și dezorientat, în timp ce publicul îl aclamă.

„Unul dintre lucrurile de care am fost foarte conștientă când am realizat acest film a fost faptul că eram o regizoare occidentală care realiza un film despre ceva ce s-a întâmplat în Japonia”, spune Titley despre ceea ce a vrut să transmită despre tonul televiziunii japoneze fără scenariu la acea vreme. „[Occidentul] are o istorie de simplificare și de depreciere a culturii japoneze. Așa că una dintre deciziile pe care [producătoarea Megumi Inman] și cu mine le-am luat de la început a fost că nu am vrut să avem un istoric occidental ca o glas al rațiunii care să le spună telespectatorilor ce să creadă."

În timpul interviurilor sale din The Contestant, Tsuchiya vorbește într-un mod ce pare a fi rece și insensibil despre ceea ce i-a făcut lui Nasubi și apare ca fiind lipsit de remușcări în legătură cu acțiunile sale. Când a fost întrebat ce simte astăzi în legătură cu Tsuchiya, Nasubi a declarat pentru TIME că emoțiile sale sunt complicate. „Încă am ură față de el”, spune el. „Dar el a acceptat să fie intervievat pentru acest film și ne-a ajutat să obținem imagini de la Nippon TV. Așa că acesta a fost un fel de act de răscumpărare”.

Ce s-a întâmplat după?

Ultima jumătate de oră din The Contestant explorează ce s-a întâmplat cu Nasubi după perioada petrecută la Denpa Shōnen, aprofundând luptele sale de a se readapta la viața reală și de a face față faimei subite, înainte de a redescoperi în cele din urmă scopul de a-i ajuta pe alții.

În urma cutremurului și a tsunami-ului din 2011 din Japonia, care au dus la un accident nuclear major în orașul natal al lui Nasubi, Fukushima, Nasubi s-a dedicat eforturilor de salvare și ajutorare. „Am fost traumatizat. Iar oamenii din orașul meu natal, Fukushima, au fost cei care au ajutat la umplerea golului din inima mea”, a declarat el pentru TIME. „Așa că, atunci când a avut loc cutremurul, bineînțeles că am vrut să-i ajut pe localnicii mei. Mi-am dat seama că luptele din trecutul meu ar putea fi utile într-o astfel de situație, ceea ce a fost o surpriză pentru mine. Am ajuns la concluzia că poate pentru asta a fost totul și că acesta era destinul meu”.

În cele din urmă, Nasubi a decis să escaladeze Muntele Everest pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la dezastru și, în ciuda sentimentelor sale negative față de Tsuchiya, l-a contactat pe producător pentru a-l ajuta să finanțeze călătoria. „Nu am mai avut contact cu el de mai bine de 10 ani și, în tot acest timp, a fost un simbol al urii pentru mine, cineva pe care l-am disprețuit cu adevărat”, spune Nasubi. „Dar când am decis să escaladez Everestul, l-am contactat pentru prima dată și mi-a spus: „Aș face orice să te ajut” și și-a cerut scuze pentru toate lucrurile îngrozitoare prin care m-a făcut să trec”.

După trei încercări eșuate în 2013, 2014 și 2015, Nasubi a reușit să urce pe Everest în 2016. Astăzi, angajamentul său de a-i ajuta pe alții continuă să îi ghideze viața. „Au trecut 25 de ani [de la "O viață în premii], așa că m-am schimbat, iar oamenii din jurul meu s-au schimbat și ei. Mi-am dat seama că nu pot schimba trecutul, dar schimbând modul în care mă gândesc la cine sunt astăzi, pot schimba întotdeauna viitorul”, spune el. „Când îți pui energia în ceilalți oameni, în loc să te concentrezi doar pe tine, devii mai puternic decât ți-ai putea imagina vreodată”.