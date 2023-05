Profesor la Stanford: „Sunt 100% sigur că extratereștrii sunt pe Pământ de mult timp”. Când ne-ar putea contacta

Un profesor de la Universitatea Stanford susține că extratereștrii au fost pe planeta Pământ și sunt „încă aici”. El arată că experții lucrează la proiecte de inginerie inversă pe rămășitele unor OZN-uri care s-au prăbușit.

Dr. Garry Nolan a vorbit la o conferință în Manhattan, săptămâna trecută, intitulată "Pentagonul, extratereștrii, intelligence și prăbușirea OZN-urilor". Nolan este un imunolog nominalizat la Premiul Nobel care a fost anterior însărcinat de CIA să investigheze cazurile misteriosului sindrom Havana care i-a afectat pe oficialii unor ambasade din întreaga lume. El a efectuat experimente analizând materiale despre care se presupune că ar fi fost aruncate în OZN-uri, relatează Daily Mail.

Gazda conferinței, Alex Klokus, l-a rugat pe profesor să atribuie un nivel de probabilitate ideii că extratereștrii au fost pe planeta noastră. Nolan a răspuns că probabilitatea este "100%" și susține că probabil i-am mai văzut, dar, la fel ca triburile sud-americane care au observat nave spaniole pentru prima dată, nu am observat nimic diferit la ei.

"Cred că este o formă avansată de inteligență care folosește un fel de intermediari", a adăugat el. "Nu e vorba că ei umblă printre noi purtând un costum din piele”, a mai spus profesorul.

"Gândiți-vă așa: Dacă ați vrea să studiați un trib de canibali în mijlocul Amazonului, ați merge chiar dumneavoastră în trib? Dacă ai o inteligență avansată, nu ți-ai risca viața și integritatea venind aici", a explicat profesorul și cu altă ocazie spunând că extratereștrii ar putea folosi o tehnologie avansată pentru a observa viața pe Pământ de la o distanță sigură: „ei nu ne-au vizitat pur și simplu, ci au venit aici acum mult timp și sunt încă aici".

El arată că, probabil, am asistat la prezența vieții extraterestre pe Pământ, dar pur și simplu nu știm cum să procesăm o astfel de informație. "Puteți vedea ce este în fața voastră, dar este ceea ce este cu adevărat? Puteți vedea această realitate ca anormală?".

Nolan spune că modul în care guvernul gestionează UAP-urile - prescurtarea de la "Fenomene anormale neidentificate", fraza guvernului pentru OZN-uri - este ceea ce îl determină să creadă că acesta este adevărul.

Departamentul Apărării a creat „All-domain Anomaly Resolution Office” (AARO), o organizație însărcinată cu investigarea OZN-urilor.

Audieri pe tema OZN-urilor în Camera reprezentanților

În luna mai, Comisia pentru informații a Camerei Reprezentanților a organizat prima audiere publică privind OZN-urile în 54 de ani, unde membrii grupului l-au ascultat pe directorul adjunct al serviciului de informații navale Scott Bray și subsecretarul apărării pentru informații și securitate Ronald Moultrie.

Cel puțin șase avertizori de integritate susțin că au lucrat la programele de recuperare a accidentelor OZN în stil Roswell și la programele de inginerie inversă și au vorbit cu membrii congresului.

De asemenea, au avut loc audieri publice privind viața extraterestră, despre care Nolan a depus mărturie.

El a citat, de asemenea, "experiențele mele personale cu un individ care a fost implicat în colectarea de informații originale și experiențele mele cu oameni care au lucrat sau lucrează la programe de inginerie inversă a OZN-urilor doborâte."

"Un mic fragment de cunoștințe care ar putea revoluționa ceea ce facem", a spus Nolan despre cercetările numite inginerie inversă.

Nu vin să ne facă rău

Cu toate acestea, el vrea ca oamenii să înțeleagă că este puțin probabil ca orice viață extraterestră să vină să ne facă rău.

"Nu mă îngrijorează faptul că ei vin și ne analizează sau ne iau femeile și copiii. Asta nu e preocuparea mea. Preocuparea mea este cum o folosim”, spune profesorul.

Nolan a susținut că este în contact cu mai mulți foști angajați ai programelor de "inginerie inversă" ale OZN-urilor. "Am motive întemeiate să am încredere într-o serie de persoane care au făcut parte de fapt din ingineria inversă, sau au fost foarte aproape de programele de inginerie inversă, sau care au depus mărturie despre acest fapt, recent", a spus el într-un interviu podcast la începutul acestui an.

Când ne-ar putea contacta extratereștrii

O echipă de oameni de știință de la Universitatea din California crede că extratereștrii ar putea intra în contact cu Pământul încă din 2029.

În 2002, NASA a trimis o transmisie prin unde radio către sonda Pioneer 10, în cadrul unui protocol de rutină pentru a trimite date și a se asigura că a fost stabilită linia de comunicare.

Acest semnal a ajuns, de asemenea, la o stea aflată la aproximativ 27 de ani-lumină de planeta noastră, deoarece transmisia se răspândește atunci când intră în contact cu un obiect.

Cercetătorii de la UC speră că acest semnal a fost interceptat de extratereștri și că aceștia vor returna „apelul” către Pământ.

Membrii Congresului au vorbit cu mai mulți avertizori de integritate care susțin că au lucrat la cazul Roswell (recuperarea aeronavelor prăbușite și programe de inginerie inversă).

Cu toate acestea, directorul AARO, Sean Kirkpatrick, a declarat la 19 aprilie, în cadrul unei audieri în Senat, că nu există dovezi definitive ale existenței vieții extraterestre.

Kirkpatrick, fost ofițer de informații și fizician, le-a spus senatorilor că biroul său „va urmări dovezile științifice oriunde vor duce”, dar a precizat că „AARO nu a găsit până acum nicio dovadă credibilă a unei activități extraterestre, a unei tehnologii extraterestre sau a unor obiecte care sfidează legile cunoscute ale fizicii”.