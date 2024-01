Povestea dramatică a unei tinere născute de o mamă surogat: droguri, alcool și tentative de suicid

„M-am născut prin mamă surogat... dar din prima zi nu a existat nicio legătură cu mama mea, iar copilăria mea a fost nefericită. De aceea cred cu tărie că această practică crudă și imorală ar trebui interzisă”. Așa își începe povestea o tânără din SUA.

„În copilărie, nu înțelegeam de ce m-am născut în Louisville, Kentucky. Era scris negru pe alb pe certificatul meu de naștere, dar nu avea niciun sens. Părinții mei nu trăiseră niciodată în Kentucky, nu eram americani și nu aveam nicio legătură de familie cu locul respectiv.

Când am întrebat-o pe mama mea, mi-a spus că a ales Kentucky pentru că acolo a avut loc filmul ei preferat, "Pe aripile vântului" (nu a fost) și că și-a dorit întotdeauna ca copilul ei să se nască într-un loc atât de romantic. Este și motivul pentru care m-a numit Olivia, după numele uneia dintre vedetele filmului, Olivia de Havilland. La vremea respectivă, mi s-a părut o poveste frumoasă, ca un basm”, povestește femeia, conform Daily Mail.

Mulți ani mai târziu, femeia avea să descopere fantezia de basm a mamei mele ascundea un adevăr devastator: se născuse în Kentucky pentru că o mamă surogat americană acolo i-a dat viață.

„La doar câteva secunde după ce mă născusem, fusesem rapid îndepărtată de femeia care rămăsese însărcinată cu mine - folosind propriile ovule - și care mă purtase în pântece timp de nouă luni. În loc să fiu pusă în brațele mamei mele biologice pentru a fi îngrijită și adorată, am fost dată pe mâna unui bărbat și a unei femei care, pur și simplu, plătiseră foarte mulți bani pentru mine.

Nașterea mea în urmă cu 31 de ani poate că a însemnat această tranzacție financiară specială, dar a fost doar începutul unei traume cu care mă lupt să fac față până în prezent”, a mărturisit femeia.

Un act imoral

Nu trece o săptămână fără ca o celebritate să declare nașterea unui copil născut prin intermediul unei mame surogat, fie că este vorba despre Paris Hilton sau Khloe Kardashian.

În Marea Britanie, Comisia juridică a înaintat o recomandare prin care părinții care apelează la mame surogat să primească un statut legal încă de la naștere.

„În prezent, mama surogat este părintele legal până când părinții intenționați obțin un ordin parental, ceea ce poate dura luni de zile. Cu toate acestea, deși inima mea este cu adevărat alături de orice femeie care tânjește să aibă un copil, în calitate de persoană care a fost produsul unei nașteri prin surogat, nu pot aplauda niciodată aceste anunțuri.

Experiențele mele m-au determinat să concluzionez că maternitatea surogat este un act imoral care poate provoca daune pe viață”, arată tânăra.

NUmai amintiri nefericite din copilărie

„Devenind, la rândul meu părinte- în întregime natural – mi-am dat seama că legătura dintre mamă și copil este sacră. Ceva care nu ar trebui să fie modificată niciodată.

Când scriu despre trauma pe care se spune că cei adoptați o suferă după ce au fost luați de la mamele lor natale, unii psihologi se referă la această ruptură emoțională și fizică drept „rana primordială”.

Cred că este același lucru pentru copiii născuți prin maternitate surogat: o experiență profund dureroasă care perturbă conexiunile înnăscute dintre mama care naște și copil”, spune femeia.

Aceasta a mărturisit, abia târziu și-a dat seama, că avea numai amintiri nefericite din copilărie. „Chiar și când eram mică aveam sentimentul că ceva este „în afara” familiei mele. Părinții mei francezi erau foarte bogați și ne-am împărțit timpul între Palm Beach din Florida și sudul Franței, trăind în case fabuloase, cu o armată de bone și personal de curățenie.

Din punct de vedere material, nu mi-am dorit nimic. Dar din punct de vedere emoțional a fost o altă poveste”, arată tânăra.

A început să facă o anchetă online

În adolescență, sesizând că ceva este în neregulă, mama sa era prea în vârstă față de alte mame ale prietenelor sale, tânăra a făcut câteva cercetări online și a văzut că Gone With The Wind nu fusese filmat în Kentucky, ci în Georgia.

„Dar ceea ce a continuat să apară în căutările mele online a fost că Louisville era un mare centru pentru maternitatea surogat. Instantaneu, ceva a făcut clic.

Când cercetările ulterioare au dezvăluit că maternitatea surogat era ilegală în Franța - și astăzi este cazul -mi-am dat seama că am fost mințită toată viața”, spune tânăra.

„Cine am fost?”

Acela a fost momentul în care totul a scăpat de sub control: a început o călătorie de autodistrugere.

A băut mult, a fumat marijuana și a petrecut non-stop, orice pentru a opri gândurile care o năpădeau. „Mama a fost cu adevărat mama mea? Cine am fost?”

Dar depresia s-a adâncit într-o asemenea măsură încât, după ce a plecat de acasă, a a avut mai multe tentative de sinucidere, despre care părinții săi nu știau nimic. Mai mult decât atât, totul a culminagt cu faptul că a fost violată într-o noapte. La scurt timp și-a dat seama că are nevoie de ajutor și a căutat un terapeut. În calea sa, în timpul procesului de vindecare, și-a întâlnit viitorul soț, alături de care are trei copii.

Mama a întrerupt legătura cu copiiii

Fericirea însă nu putea să fie completă fără a ști cine este cea care i-a dat viață. Astfel, cu ajutorul soacrei sale, a reușit să dea de urma femeii care a născut-o.

„Am aflat că ziua mea de naștere a fost aleasă special pentru mine — sarcina fusese indusă, așa că am ajuns să mă nasc pe 10 decembrie, o dată care se potrivea cu planurile de călătorie ale părinților mei. Până și sosirea mea a fost nefirească.

Mama mea naturală a fost întrebată dacă vrea să mă țină în brațe, dar i-a spus moașei: „Nu, nu pot. Pentru că dacă o fac, știu că nu o voi lăsa niciodată să plece. În schimb, am fost luată de asistentă și nu m-a mai văzut niciodată”, a povestit tânăra din Franța.

Chiar dacă și-a reîntâlnit mama naturală și frații vitregi, relația celor două a fost întreruptă de problemele de sănătate ale celei care a născut-o.