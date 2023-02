O studentă din Iași, cea mai bună jucătoare de Counter-Strike din lume. Cum a ajuns la această performanță

Ana Dumbravă, o studentă la Inginerie, la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, este cea mai bună jucătoare de Counter-Strike din lume. Originară din Rădăuți, tânăra a câștigat premiul la Stockholm, în cadrul Campionatului Global Offensive.

În vârstă de 23 de ani, Ana Dumbravă este jucătoare profesionistă de Esports și face parte din cea mai bună echipă feminină la nivel mondial, Nigma Galaxy, relatează bzi.ro. Ca să ajungă la această performanță, studenta a povestit că a început să se joace pe calculator când ea avea doar 4 ani. Inițial și-a dorit să joace fotbal, dar a renunțat din cauza accidentărilor.

„Eu am copilărit în Rădăuți. Am descoperit jocurile pe calculator la 4 ani, când se juca fratele meu jocuri de tip shooting. În trecut, jocurile erau populare printre băieți, dar acum multe fete se joacă pe calculator și fac performanță. La început nu mi-a plăcut jocul și nici nu mă descurcam foarte bine, dar cu timpul, după ce am petrecut multe ore învățând să joc mai bine, să înțeleg adversarii și să îmi ajut colegii de echipă, am ajuns la performanță.

Am jucat 12.000 de ore până acum, în toți acești ani de când mă pregătesc pentru premiul cel mare. A fost greu la început, cu mult stres, sacrificii. În cele din urmă am reușit să câștig premiul la individual”, spune studenta.

Este jucătoare profesionistă din 2015

Ea joacă cu numele „ANa” și este principalul AWP (Artic Warfare Police) pentru echipa feminină de Counter-Strike, Nigma Galaxy.

La capitolul performanțe, Ana Dumbravă le-a depășit pe brazilianca Olga Rodrigues și pe rusoaica Ksenia Kluenkova, astfel că a devenit cea mai bună jucătoare din lume. Ana este jucătoare profesionistă de CS:GO din 2015, perioadă în care a reușit să câștige premii de peste 30.000 de euro.

A devenit campioană internațională la „Girl Gamer Festival” Dubai în 2020 și a câștigat cele mai importante turnee de Counter-Strike din lume, în 2022, din Dallas și Valencia. Aceste premii au ajutat-o să devină cea mai bună jucătoare din lume și să câștige trofeul la Stockholm.

Angajata unei companii din Emiratele Arabe

Ca să ajungă la aceste rezultatele remarcabile, Ana a povestit că părinții săi, de profesie ingineri au făcut multe sacrificii.

„Acum pot să mă întrețin singură și m-a ajutat mult oferta de la compania din Emiratele Arabe, unde eu și colegele mele suntem acum angajate.

Noi am impresionat reprezentanții companiei când eram la campionatul din Dubai, care ne-au propus să ne angajăm și am acceptat. Momentan sunt în cantonament cu echipa în Varșovia. Ne pregătim pentru campionatul din 10 februarie. Conștientizăm faptul că statul în fața calculatorului dăunează, de aceea facem sport la sală, mâncăm sănătos, încercăm să ne relaxăm după ce ne antrenăm 8 ore pe zi”, spune tânăra.