O pictură murală cu Angelina Jolie având cicatrici în urma mastectomiei a apărut într-o piață din Milano

O pictură murală care o înfăţişează pe actriţa Angelina Jolie cu cicatrici în urma mastectomiei a apărut, miercuri, într-o piaţă din oraşul italian Milano, informează agenţia ANSA, fiind marcată astfel luna internaţională de luptă împotriva cancerului de sân.

Noua operă de artă stradală din Piazza San Babila din centrul oraşului se intitulează „Love Yourself" („Iubeşte-te") şi a fost creată de aleXsandro Palombo, un artist care a realizat recent o pictură murală cu Marge Simpson tăindu-şi părul în faţa consulatului iranian din Milano, în semn de protest faţă de moartea unei tinere de 22 de ani în custodia poliţiei din această ţară asiatică după ce a fost acuzată că a încălcat codul vestimentar referitor la purtarea hijabului.

Palombo a mai abordat tema cancerului de sân, în 2015, cu o serie de lucrări intitulată „Survivor" („Supravieţuitoare"), în care a pictat prinţese Disney, precum Alba ca Zăpada, Jasmine, Cenuşăreasa, Ariel, Aurora sau Tiana, cu cicatrici după mastectomie, scrie Agerpres.

După ce oficialii iranieni au anulat pictura murală cu Marge Simpson, Palombo a pictat un alt personaj de desene animate care îşi îndreaptă degetul mijlociu spre consulat, marcând astfel valul continuu de proteste reprimate sângeros din Iran faţă de moartea tinerei Mahsa Amini.

Mama actriței Angelina Jolie a suferit o dublă mastectomie

Jolie, în vârstă de 47 de ani, fiica actriţei Marcheline Bertrand şi a actorului Jon Voight, a suferit o dublă mastectomie preventivă în 2013, după ce a fost testată pozitiv pentru o genă asociată cancerului de sân, afecţiune din cauza căreia a murit mama sa.

„Mama mea s-a luptat cu cancerul timp de aproape un deceniu şi a murit la 56 de ani", a declarat ea pentru New York Time la 14 mai 2013.

„Ea a rezistat suficient pentru a-şi cunoaşte primii nepoţi şi pentru a-i ţine în braţe. Dar ceilalţi copii ai mei nu vor avea niciodată şansa de a o cunoaşte şi de a afla cât de iubitoare şi de binevoitoare a fost. Vorbim adesea despre "mama lui mami" şi mă trezesc încercând să explic boala care a luat-o de lângă noi. Ei au întrebat dacă mi se poate întâmpla la fel. Le-am spus mereu să nu-şi facă griji, dar adevărul este că port o genă "defectă", BRCA1, care măreşte drastic riscul de a dezvolta cancer de sân şi cancer ovarian. Medicii mei au estimat că am avut un risc de cancer de sân de 87% şi un risc de cancer ovarian de 50%. (...) Am vrut să scriu asta pentru a le spune altor femei că decizia de a face o mastectomie n-a fost uşoară. Dar este una pe care sunt foarte fericită că am luat-o. Riscul meu de a dezvolta cancer de sân a scăzut de la 87% la sub 5%. Pot să le spun copiilor mei că nu trebuie să se teamă că mă vor pierde din cauza cancerului de sân", a declarat la acea vreme Angelina Jolie.