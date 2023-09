Moartea misterioasă a lui Jimi Hendrix, de la legăturile cu CIA la „blestemul“ Clubului 27. Zvonuri despre otrăvirea starului rock

De la presupusele legături cu CIA la zvonurile privind otrăvirea, ultimele momente din viața lui Jimi Hendrix rămân un mister după 53 de ani.

Starul rock născută în Seattle a fost găsit fără reacție într-un hotel din vestul Londrei în jurul orei 11.00, pe 18 septembrie 1970. La puțin peste o oră mai târziu, a fost declarat mort la Spitalul St Mary Abbot's din Kensington. Avea 27 de ani.

Descris de Rock and Roll Hall of Fame ca fiind „probabil cel mai mare instrumentist din istoria muzicii rock", Hendrix nu ar fi putut bănui succesul care îl aștepta atunci când a pus mâna pe chitară pentru prima dată, la vârsta de 15 ani.

În doar patru ani, a schimbat complet fața chitarei și a muzicii rock.

Moartea sa a provocat o undă de șoc în întreaga lume, fanii încercând să se obișnuiască cu pierderea atât de neașteptată a unui asemenea talent - la doar două săptămâni după ce a cântat în fața a 600.000 de oameni la un festival.

O persoană care s-ar putea să nu fi fost surprinsă a fost Hendrix însuși. El a luat de bună o citire a cărților de tarot care îi prezicea o moarte timpurie, spunându-i unui prieten în 1969: „Voi muri înainte de a împlini 30 de ani".

Și-a numărat ultimele luni de viață și i-a spus unui jurnalist cu două zile înainte de a muri: „Sunt aproape mort".

O autopsie efectuată la câteva zile după moartea lui Hendrix a dezvăluit că acesta a murit înecat în propria vomă după ce a luat barbiturice - un tip de drog depresiv folosit în scop recreativ pentru a se relaxa.

Dar medicul legist Gavin Thurston nu a putut stabili cu exactitate cum a murit din cauza „dovezilor insuficiente" și a declarat un verdict deschis în acest caz.

Întrebări fără răspuns și zvonuri despre un joc necurat au circulat de atunci, potrivit The Sun.

Ce rol au jucat drogurile în moartea lui Hendrix?

O mare parte din ultimele trei zile ale lui Hendrix au fost petrecute cu o patinatoare artistică și pictoriță germană de 25 de ani, Monika Dannemann, într-un apartament închiriat de aceasta la hotelul Samarkand din Notting Hill.

Ea ar fi susținut că erau profund îndrăgostiți și că erau logodiți, deși unii, inclusiv biograful Philip Norman, spun că era mai degrabă „o fană obsesivă".

Pe 18 septembrie, în jurul orei 3 dimineața, se spune că Dannemann l-a luat pe Hendrix de la o petrecere de la casa unui editor de muzică și a fost certată să „îl lase în pace".

Potrivit uneia dintre relatările lui Dannemann, cuplul s-a întors în apartamentul lor și a rămas treaz vorbind, sau certându-se, până dimineața.

Se presupune că Hendrix ar fi luat anterior o pastilă de amfetamină „brown bomber" și i-a cerut lui Dannemann un sedativ; ea i-a oferit un somnifer german puternic, iar el a luat o cantitate necunoscută.

O altă versiune a acesteia este că, la întoarcerea de la petrecere, cei doi au băut vin, Dannemann i-a pregătit lui Hendrix un sandviș cu ton și s-au dus la culcare.

Ea a susținut că a descoperit că nouă dintre somniferele sale lipseau când s-a trezit.

A fost acceptată versiunea că Dannemann s-a trezit pe 18 septembrie și l-a găsit pe Hendrix „dormind", a ieșit să cumpere țigări și s-a întors acasă la el, unde l-a găsit acoperit de vomă și fără șansă de a mai fi trezit.

Ar fi putut fi salvat Hendrix?

Când și-a dat seama că Hendrix se afla într-o stare gravă, se spune că Dannemann a sunat-o pe prietena ei Alvenia Bridges, care se afla cu cântărețul englez Eric Burdon.

Potrivit lui Burdon, Dannemann a trebuit să fie convinsă să cheme o ambulanță, deoarece era îngrijorată de cine ar putea găsi accesoriile pentru droguri împrăștiate prin camera lor.

O ambulanță a fost chemată în cele din urmă la ora 11.18, la mai bine de două ore după ce Dannemann declarase o dată la poliție că s-a trezit.

Se crede că cineva ar fi putut „curăța" locul de droguri înainte de sosirea ambulanței și pierzând astfel timp prețios când Hendrix ar fi putut fi încă ajutat.

A fost Hendrix ucis?

Registratorul de serviciu care l-a văzut pe Hendrix în ziua în care a ajuns la spitalul St Mary Abbot, Dr. John Bannister, a afirmat că Hendrix era mort de câteva ore când a sosit - și că era acoperit de vin roșu.

El a declarat pentru The Times în 2009: „Cantitatea de vin care era peste el era extraordinară.”

„Nu numai că era saturat până în păr și în cămașă, dar plămânii și stomacul îi erau absolut plini de vin...". Îl tot aspiram și continua să se umfle și să se umfle.”

„Se înecase cu adevărat într-o cantitate masivă de vin roșu", a adăugat bărbatul.

Dar autopsia nu a făcut nicio mențiune despre vin în plămânii sau stomacul lui Hendrix și a înregistrat puțin alcool în sângele său.

Unii cred că FBI sau CIA l-ar fi considerat pe Hendrix o amenințare din cauza afilierii sale la grupuri radicale de negri, cum ar fi Black Panthers, și l-au ucis pentru a împiedica răspândirea convingerilor sale înainte să ia amploare.

Dannemann a susținut ulterior într-un interviu că fostul ei iubit a fost ucis de mafioți, spunându-i biografului Caesar Glebbeek: „Eu cred că a fost otrăvit, că a fost de fapt ucis.”

„Există ceva cu adevărat în spatele întregii povești și există un grup destul de puternic în spatele a tot ceea ce se întâmplă. Cred că este vorba de mafie", a declarat Dannemann.

S-a speculat la acel moment că mafia l-a ucis pe Hendrix pentru că membrii săi nu erau mulțumiți de faptul că aducea droguri în centrul New York-ului.

Managerul lui Hendrix, Mike Jeffery, care ar fi avut legături cu mafia, se zvonește că ar fi angajat oameni pentru a-l ucide pe starul rock pentru a putea încasa o poliță de asigurare de viață de 2 milioane de dolari, deși nu a primit niciodată niciun ban.

De asemenea, s-a sugerat că Jeffery ar fi putut fi un fost agent CIA sau M15 și că l-ar fi spionat pe Hendrix.

A fost sinucidere?

Ultimele săptămâni din viața lui Hendrix au fost un dezastru. A venit confuz la un concert în Gothenburg, Suedia, și a uitat cântecele, apoi a cântat doar trei piese la următorul concert în Danemarca.

Ultimul său spectacol, pe insula Fehmarn din Germania, a fost amânat din cauza unei furtuni, iar când a ajuns în cele din urmă pe scenă a fost huiduit permanent.

La finalul spectacolului său, agenții de securitate ai Hells Angels au luat cu asalt scena pentru a-i da foc și au împușcat un bărbat în picior.

Hendrix, complet epuizat de turneu, și-a anulat celelalte concerte și s-a întors la Londra.

El a mărturisit prietenilor și jurnaliștilor că nu mai simțea că are un scop în viață și nu arăta deloc ca el însuși: era fantomatic și slab.

Unii, inclusiv autoarea cărții Jimi Hendrix: The Man, the Magic, the Truth, Sharon Lawrence, sunt convinși că chitaristul s-a sinucis.

Într-o întorsătură crudă a sorții, Dannemann și-a pus capăt propriei vieți în 1996.

Făcea parte din „blestematul" Club 27?

Moartea misterioasă a muzicianului american de blues Robert Johnson în 1938, la vârsta de 27 de ani, a dat startul unei tendințe stranii în rândul vedetelor celebre.

Jimi Hendrix a fost unul dintre primii membri ai infamului Club 27, alături de Brian Jones, Janis Joplin și Jim Morrison.

Kurt Cobain avea să se alăture popularilor muzicieni în 1994, iar Amy Winehouse în 2011.

La fel ca Hendrix, Winehouse părea să își vadă propria moarte venind.

Un prieten și-a amintit: „Ea a socotit că se va alătura Clubului 27 de rockstars care au murit la această vârstă.”

Mi-a spus: „Am sentimentul că voi muri tânără."

Unii cred că multitudinea de morți premature nu este o coincidență nefericită, ci un blestem.

Legenda spune că Johnson „și-a vândut sufletul diavolului" în schimbul unui talent muzical de neegalat, înainte de a fi otrăvit de soțul gelos al unei femei pe care a curtat-o.

Artiștii populari erau astfel condamnați să moară la apogeul carierei lor, când aveau 27 de ani.

Biograful Philip Norman și cineastul Joe Boyd sunt doi dintre cei care sunt convinși că moartea lui Hendrix a fost doar un accident teribil.

Norman a declarat pentru The Independent: „Cred că într-adevăr a fost acea [explicație] mai banală de a lua accidental prea mult și de a nu fi ajutat când ar fi putut fi ajutat.”

"Cred că era confuz, nu era drogat și nici beat, ci doar puțin confuz și a luat o doză dublă față de cea pe care credea că o ia."

Boyd a declarat pentru The Telegraph că a fost convins, după ce a vorbit cu persoane apropiate starului pentru documentarul său despre Jimi Hendrix, că „nu există nicio bază reală" pentru teoriile mai ciudate care înconjoară moartea tragică a chitaristului.