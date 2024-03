Mirele anului, Anant Ambani, se mândrește cu ceasul Richard Mille de un milion de dolari în fața lui Mark Zuckerberg VIDEO

Mark Zuckerberg și soția sa, Priscilla Chan, au fost surprinși admirând ceasul de un milion de dolari al lui Anant Ambani, în timpul unei petreceri pre-nupțiale fastuoase.

Cuplul a fost impresionat de ceasul de lux marca Richard Mille purtat de miliardarul indian Ambani, în vârstă de 28 de ani.

"Știi că nu am vrut niciodată un ceas, dar după ce am văzut asta, am zis: «Ceasurile sunt tari»", a declarat CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, în timp ce soția sa a glumit că și ea "ar putea să vrea unul", potrivit Daily Mail.

Zuckerberg și Chan au fost printre invitații de seamă la petrecerea de dinaintea nunții lui Anant și a logodnicei sale, Radhika Merchant, la casa părinților lui Ambani din Jamnagar, India, în acest weekend.

Un videoclip i-a arătat pe cei doi americani admirând ceasul, în la evenimentul luxos la care au mai participat Bill Gates și Hillary Clinton.

"Acest ceas este fantastic", îi spune Chan lui Ambani, apropiindu-se pentru a-l examina mai atent.

"Știu, i-am spus asta deja", adaugă Zuckerberg, înainte ca soția sa să spună că piesa este "atât de cool".

Ceasul face parte dintr-o serie de ceasuri deținute de Anant, create de producătorul de ceasuri exclusiviste Richard Mille, și se pare că este vorba despre modelul RMS-10 Tourbillon Koi Fish, realizat din aur roz de 18K și diamante.

Zuckerberg - care are o avere de 176,1 miliarde de dolari - și soția sa s-au numărat printre oaspeții care au participat la festivitățile organizate timp de trei zile de miliardarul Mukesh Ambani pentru fiul său.

Petrecere pre-nupțială de 150 de milioane de dolari

Anant, în vârstă de 28 de ani, urmează să se căsătorească cu Merchant, fiica unor moguli farmaceutici bogați, în luna iulie.

Printre invitații VIP sau numărat Ivanka Trump și familia sa, precum și legendele de la Bollywood Salman Khan, Shah Rukh Khan și Katrina Kaif.

Ivanka a postat imagini și clipuri de la petreceri, care au inclus un spectacol impresionant de artificii și elefanți.

Se estimează că petrecerea a costat mai mult de 150 de milioane de dolari și a început cu un concert al artistei Rihanna, care ar fi primit 6,3 milioane de dolari pentru un spectacol de două ore.

Pentru nunta surorii lui Anant din 2018, se spune că familia a plătit 6 milioane de dolari pentru ca Beyonce să vină și să susțină un concert privat pentru invitați.

Viitoarea mireasă, Merchant, în vârstă de 29 de ani, este fiica miliardarului Shri Viren Merchant, CEO al firmei de sănătate privată Encore Healthcare.

Ambani, în vârstă de 28 de ani, este cel mai tânăr fiu al lui Mukesh Ambani, cel mai bogat om din India și directorul executiv al Reliance Industries, cu o cifră de afaceri de 110 miliarde de dolari.