Impresiile unei românce care a locuit 5 ani în SUA, despre „visul american”: „După ce termini facultatea, devii imigrant și ești văzut mereu ca un imigrant” VIDEO

Întoarsă în România după cinci ani în care a locuit în Statele Unite, o tânără româncă a povestit pe TikTok ce a însemnat pentru ea personal visul american şi care sunt motivele pentru care a ales să revină acasă.

Primii patru ani din cei cinci i-a petrecut mai mult în campusul universitar, unde s-a simţit, practic, ca într-o bulă, dar a simţit, totuşi, că stilul de viaţă american nu este exact ceea ce îşi doreşte, spunea Andreea Coscai chiar de Ziua Americii.

„Eu am locuit cinci ani în America și vara trecută m-am întors pentru că nu mi s-a mai părut potrivită pentru mine. De fapt și de drept, patru ani din ăia cinci am fost la facultate, într-o bulă, practic, în campus. Am văzut cumva cu ce se mănâncă America, că am fost în campus, am mai fost și la familia soțului meu New Jersey, am mai fost și la internship. Am locuit în Vermont, aproape de Canada și la câteva ore de New York. Deci patru ani din cinci am stat în campus în facultate în tine și un an am stat în Los Angeles”, povestea ea în filmuleţul de pe TikTok.

Americanii nu sunt prietenoşi, ci foarte individualişti

În perioada petrecută în Statele Unite, cel mai mult Andreei i-au lipsit nu doar prietenii, ci interacţiunea umană, americanii fiind foarte reci şi individualişti, mai ales când vine vorba de străini (outsideri).

„Prima chestie care m-a șocat și care m-a deranjat și pe care am simțit-o, de fapt, în toți ăia cinci ani este faptul că americanii nu sunt așa de prietenoși cum te-ai aștepta. Prima dată când am intrat la facultate, în prima zi, am ajuns în campus și eram eu foarte fericită. Am încercat să mă împrietenesc cu oameni, am început să vorbesc cu ei, le ziceam: «Hei! Eu sunt Andreea, sunt din România, abia am venit, sunt prima oară aici». Tot ce am primit a fost un «Ok». (...) Bine, oameni nesimțiți sunt în toată lumea, nu ține doar de America, dar de la început a fost așa, o reticență. Sunt și americani prietenoși.

Dacă te îmbolnăvești, dacă pățești ceva, foarte rar să aibă grijă cineva de tine, adică un prieten. Mie mi s-a întâmplat chestia asta. Eu m-am îmbolnăvit în primul an de facultate destul de rău. Colega mea de cameră, care era din America, într-adevăr, a avut grijă de mine, dar câteva dintre prietenele mele, de care eram super apropiată, nici măcar nu m-au căutat. După ce m-am făcut mai bine, le-am întrebat ce s-a întâmplat și de ce nu m-au contactat, iar ele au zis: «Păi, nu știu, aici când cineva se îmbolnăvește la școală, te ferești de persoana respectivă, că nu vrei să iei și tu boala»”, şi-a continuat Andreea povestea.

Tânăra apreciază, de asemenea, că, în general, comunicare este dificilă, pentru că americanii sunt fiecare pentru el, nu sunt curioşi să afle despre cultura şi civilizaţia altor naţii.

„Chestia asta a persistat mult timp, să știți. E o chestie clasică. Americanii sunt foarte individualiști, fiecare pe treaba lui. Eu lucrez în podcasting și cât am stat în LA am am zis să merg și eu la evenimente de networking, să-mi fac cunoștințe, dar e foarte greu. Este greu să te integrezi. Nu sunt curioși despre țara ta, de unde vii și despre cultura ta, pentru că nu prea știu. Sunt foarte puțini americani care chiar sunt pasionați să afle de restul lumii sau să fie interesați măcar.

După ce termini facultatea, devii imigrant și ești văzut mereu ca un imigrant, un «outsider» (persoană al cărei loc nu este considerat a fi acolo)”, a mai spus ea.

„America funcționează pe sistem de supraviețuire”

Pentru că nu s-a putut adapta stilului de viaţă american, pe care îl defineşte ca fiind „de supravieţuire”, Andreea Coscai, împreună cu soţul său, a decis să se întoarcă în România, de unde poate lucra la distanţă şi unde se simte cu adevărat fericită.

„Ar fi mai fi și alte lucruri precum sistemul de sănătate, siguranța, mâncarea. Sigur ați auzit că se plâng oamenii de mâncare, că nu este de bună calitate.

Plus condițiile de muncă: oamenii muncesc extrem de mult, 80 de ore pe săptămână e o normalitate. Este un chin maxim și am ajuns la concluzia, cu soțul meu, că nechinuim degeaba. De ce ne chinuim? Pentru ce? Putem foarte bine să venim în România, putem lucra de la distanță, putem lua lucrurile mai ușor și să nu mai fim pe sistem de supraviețuire. Nu ne bucuram de viață, să o trăim, să ne dezvoltăm. America funcționează pe sistem de supraviețuire, să găsești ceva și mai mult de muncit, de plătit, ș.a.m.d.

De când m-am întors în România sunt super fericită. Nu că nu ar fi chestii nașpa și la noi, așa este peste tot în lume, dar contează foarte mult stilul de viață pe care vrei să îl ai”, şi-a încheiat Andreea Coscai povestea despre aventura sa americană de cinci ani.