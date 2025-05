HERBARIUM FESTIVAL, maratonul de experiențe, terapii și ritualuri inspirate de natura, incepe luni, la Therme Bucuresti!

Therme București, cel mai mare centru de wellness din Europa, anunță organizarea, între 5 și 18 mai 2025, a celei de a 3-a ediții a Herbarium Festival, eveniment emblematic și cel mai mare de acest gen din Europa, dedicat terapiilor cu plante.

Timp de 14 zile, vizitatorii sunt invitați într-o călătorie de reconectare profundă cu natura, printr-un program intens de ritualuri, infuzii, sesiuni de meditație, terapii prin sunet și tratamente naturale de înfrumusețare. Peste 450 de experiențe multisenzoriale, 70 de maeștri da saună internaționali din peste 20 de țări și două weekenduri de expoziție cu produse naturale romanesti.

Un festival în care natura este si maestru și ghid Cu peste 450 de experiențe incluse în tariful de acces Elysium, Herbarium Festival transformă Therme București într-un ecosistem viu, în care energia plantelor, elementele naturii și tradițiile din întreaga lume contribuie la echilibru și recăpătarea stării de bine. Zilnic, peste 50 de ritualuri și sesiuni speciale sunt susținute de peste 70 de maeștri internaționali, din tari renumite pentru cultura saunei si a terapiilor cu plante in sauna. De la experți în Aufguss, aromaterapeuți și terapeuți holistici, la erboriști și mentori spirituali. Printre țările participante se numără: Austria, Albania, Belgia, Canada, Cehia, Danemarca, Estonia, Germania, Italia, Japonia, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Mexic, Moldova, Norvegia, Olanda, România, Statele Unite ale Americii, Ungaria.

Ritualuri unice, din întreaga lume, reunite la Therme București

Vizitatorii Therme vor putea experimenta o varietate impresionantă de ritualuri autentice, aduse din toate colțurile lumii, într-o celebrare a naturii și a tradițiilor ancestrale. De la rafinata ceremonie japoneză a ceaiului, unde fiecare gest și aromă devin parte dintr-un ritual de armonie și liniște interioară, până la infuzii nordice cu rășini, conuri de pin și fumigații din molid, gândite pentru a-ti reda energia si starea de bine.

“Herbarium Festival este un manifest etalon pentru armonie, sănătate și autodescoperire. Ediția 2025 duce mai departe misiunea festivalului: accea de a readuce plantele si natura în centrul stării de bine. Fiecare experiență este o invitație la reconectare cu natura, cu sine și cu originile noastre comune” a declarat Andrada Seitan, Director de Marketing Therme Bucuresti.

Printre cele mai așteptate experiențe ale ediției din acest an se numără: „Temazcal” - ceremonia mexicană este o experiență sacră de reconectare cu sinele și cu Mama Natură, în care aburul, plantele și energia focului te ghidează într-o călătorie de auto-vindecare profundă; Yutate Kagura” și „Shugendo” - ritualuri japoneze rare, prezentate de maeștri niponi, în care elementele naturii și energia sacră sunt canalizate prin mișcare, plante și sunet pentru echilibru spiritual și detoxifiere profundă; “Ice bathing” - Urmare a succesului de anul trecut, echipa “Unbounded”, din Canada, revine la Herbarium Festival cu un moment de maxim interes, o practica a carei popularitate creste exponential in ultimii ani: terapia cald/rece. O provocare a limitelor personale și o regenerare a sistemului nervos prin alternanța saună - apă rece.

În completare, scrub-urile cu fructe amazoniene, aromaterapia cu lavandă, salvie sau urzică, dar și ritualurile tradiționale românești cu plante proaspete culese din Munții Carpați conturează un tablou complex al acestui festival unic în lume, în care natura devine sursa supremă de vindecare, frumusețe și echilibru interior.

Herbarium Expo: două weekenduri cu sute de produse inspirate de natură, de la peste 20 de branduri. Plus zeci de ateliere interactive.

În zilele de 9,10,11 și 16,17,18 mai, (vineri, sâmbătă și duminică), pe terasa Elysium, are loc Herbarium Expo, zona dedicată produselor de îngrijire naturale. Vizitatorii pot testa și achiziționa produse 100% naturale de la peste 20 dintre cele mai bune branduri locale și internaționale, precum: Aimée, ApiLand, Aromen, Deplin, Doda Natural, Fares, Farmec, Fleurane, Herbagen, Înmiresmat, Matca Naturals, NUCA Organic, Omija Drinks, PHYT’S, Skintesence, Savonia, Techir, TrioVerde, Vivasan. Tot în cadrul Herbarium Expo, vizitatorii vor putea participa la workshop-uri despre plante, sesiuni educative și demonstrații live.

Accesul la Herbarium Festival este inclus în biletul pentru zona Elysium Fiecare experiență din cadrul festivalului are un număr limitat de locuri și necesită o brățară dedicată. Accesul se face exclusiv pe baza brățării pecifice pentru acea experiența. Bratara se obtine gratuit, direct de la Welcome Point Herbarium, zona Elysium. Brățările se oferă în ordinea solicitărilor, în limita locurilor disponibile. Accesul in cadruyl festivalului si la Herbarium EXPO sunt incluse in tariful de acces pentru zona Elysium.

Biletele pot fi achiziționate în avans pe www.therme.ro. și prin aplicația MyTherme.

—----------------------------------

Despre Therme București

Therme București este cel mai mare complex de wellbeing la nivel european, construit greenfield, pe un areal de 250.000 de mp, având o suprafață totală indoor de peste 34.000 mp și o capacitate de 4.000 de persoane simultan indoor. Centrul găzduiește cea mai mare grădină botanică din România, cu peste 880.000 plante vii, și dispune de cea mai mare plantație de palmieri din Europa, cu peste 1.500 de exemplare. Proiectul excelează prin magnitudine și unicitate, oferind clienților săi servicii și ambianță de lux la prețuri accesibile, cu cele mai înalte standarde din punct de vedere arhitectural, tehnic, sănătate și relaxare din lume. Popularitatea internațională a Therme București a adus în anul 2024 peste 30% turiști străini sosiți special în țara noastră pentru a vizita centrul.