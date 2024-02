Fenomenul chinezăriilor cumpărate de pe Temu. Nostalgicii sunt fascinați: „Îmi amintește de Teleshoping”

Un studiu recent realizat, citat de Business Insider, a concluzionat care sunt categoriile de vârstă care preferă să cumpere de pe aplicația chinezească Temu, o platformă, aparent destinată tinerilor.

Surpriza a fost că aceștia nu sunt cei mai împătimiți cumpărători de „chinezării” ieftine. De altfel, studiul a arătat că grupurile demografice atrase de această platformă sunt cei din generațiile născute în anii 60, 70 și 80, mai degrabă decât cei din generația X, născuți după 1990.

Un element comun în răspunsurile primite de la aceste generații a fost aprecierea pentru prețurile accesibile oferite de Temu.

"Faptul că pot cumpăra obiecte inedite și amuzante la prețuri atât de mici este fantastic," a subliniat un cumpărător din Generația X, a celor născuți în perioada 1961-1980. De asemenea, s-a evidențiat că majoritatea achizițiilor acestora au fost sub 10 dolari, iar multe chiar în jur de 2 dolari.

Nostalgia este, de asemenea, un factor semnificativ pentru cei care fac cumpărături de pe Temu. Un respondent a menționat că platforma îi amintește de sertarul tatălui său plin cu "bibelouri și prostii" adunate din reclame TV de genul teleshoping.

Contrar așteptărilor inițiale, studiul recent a arătat că aceste generații cheltuie mai mult pe comenzi și o fac mai des decât cumpărătorii mai tineri. Cu toate că Temu este adesea percepută ca o platformă mai potrivită pentru generațiile mai tinere, această descoperire a adus în prim-plan întrebarea: de ce aceste generații mai în vârstă preferă Temu în fața altor platforme?

De ce cumpără lumea de pe Temu

Prin intermediul a peste 125 de răspunsuri primite de la cititori, s-au conturat câteva motivații specifice pentru alegerea Temu.

1. Nostalgia: Un cumpărător a mărturisit că Temu îi reamintește de vremurile în care sertarele erau pline de obiecte adunate din reclamele TV, creând astfel o conexiune nostalgică.

2. Diversitatea produselor: Mulți au apreciat varietatea de produse inedite și amuzante disponibile pe platformă, adăugând că au găsit articole pe care nu le-ar fi găsit altundeva.

3. Economii substanțiale: Chiar dacă produsele pot fi percepute ca având calitate inferioară, mulți cumpărători au subliniat că economiile considerabile fac ca achizițiile să fie satisfăcătoare.

4. Achiziții practice: Pe lângă obiectele amuzante, mulți folosesc Temu pentru achiziții practice, precum bijuterii, materiale pentru crafting sau chiar articole pentru îmbunătățirea locuinței.

Fascinația generațiilor din anii 60, 70 și 80 pentru cumpărături pe Temu pare să aibă la bază o combinație de prețuri accesibile, diversitatea produselor și o doză sănătoasă de nostalgie.

Deși există provocări legate de calitatea unor produse, aceste generații continuă să exploreze și să achiziționeze de pe Temu pentru surprize și economiile aduse de platforma de cumpărături online.

Un boomer cu "dependență" pentru platforma Temu a spus: "Pentru prima dată în viața mea, am o dependență. Nu pot să explic de ce simt nevoia să comand de pe Temu. Da, am o casă mare din care nu mă mut niciodată. Acum 35 de ani am umplut-o cu antichități.”

Alții spun că fac cumpărături de acolo pentru diferite activități, precum cele educaționale sau pur și simplu achiziționează produse pentru hobbyurile pe care le au.

Alții au spus că iau de pe Temu haine, pentru că generația lor nu pune mare accent pe îmbrăcămintea de firmă.