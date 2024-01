Țepe „de lux”: chinezării ieftine, în loc de încălțăminte de firmă. Cum sunt păcăliți românii pe rețelele de socializare

Tot mai mulți români pică în plasă atunci când comandă încălțăminte de calitate căreia i se face reclamă pe Facebook. În loc de o pereche de pantofi de firmă, din piele, așa cum apare în reclame, cumpărătorii se trezesc cu pantofi ieftini și de cea mai proastă calitate.

Facebook s-a transformat într-unul din cele mai comune locuri pentru comerț. Se poate cumpăra cam orice. E nevoie doar de câteva minute pentru plasarea unei comezi, iar apoi așteptarea comenzii care vine printr-o firmă de curierat. În marea de oferte de pe rețeaua de socializare, pot apărea, inevitabil, și probleme destul de numeroase.

Un exemplu care circulă zilele acestea pe Facebook este legat de o firmă de pantofi marca Cat. Pagina sponsorizată se numește The Cat Shoes, o firmă cu sediul în Hong Kong, iar reclama îmbietoare spune că pantofii de firmă au reduceri de 50 la sută. Ca atare, o pereche de Cat cu 260 de lei pare chiar o oportunitate.

Pașii sunt cei obișnuiți pentru comenzile online: alegi sortimentul dorit, adaugi în coș, îți dai datele unde să-ți vină coletul, iar apoi metoda de plată. Partea bună este că există și varianta de plată ramburs, adică la curier. Odată ce plata e făcută cu cardul, lucrurile se complică. După aproximativ două săptămâni, timp în care poți să urmărești traseul coletului, sună curierul. Plata se face la el, pe baza unui AWB.

Surpriza vine când deschizi cutia. În loc de o pereche de pantofi Cat, din piele, așa cum e și-n reclamă, găsești niște pantofi ordinari, ieftini și de cea mai proastă calitate. Cei care au luat țeapă au încercat să trimită un e-mail la adresa care figurează pe site, însă aceasta este blocată. Nu există nicio metodă de a contacta firma din Hong Kong. Mulți se consolează că „au luat țeapă” și nu-și mai bat capul să-și recupere paguba.

“Salut tuturor. Vreau să vă aduc la cunoștință pățania mea cu această firmă Thecat Shoes. Am comandat o pereche de încălțări pentru lucru nr. 43 în data de 3 ianuarie, am primit pachetul în 11 ianuarie. Surpriza a venit când am deschis coletul. În cutie erau o pereche de incălțări sport nr 45 de cea mai proastă calitate. Deci atenție mare la ce comandați, pentru că puteți lua țeapă. La adresele de mail de pe site nu vă răspunde nimeni, pentru că am primit mesaj că adresele nu există. Mare grijă!”, a scris unul din cei păgubiți.

În realitate, lucrurile se pot rezolva relativ simplu în cazul în care plata a fost făcută la firma de curierat. Este sunată firma, se cere blocarea rambursului, iar apoi se merge la poliție, pentru depunerea unei plângeri. Poliția, la rândul ei, eliberează un document prin care cei de la firma de curierat pot da banii înapoi celor păgubiți.