Femeia de 77 de ani care s-a căsătorit cu ea însăși. Ce motive a avut pentru a face asta VIDEO

Nunta a avut loc pe 13 mai, la căminul pentru persoane vârstnice în care locuiește. Ceremonia, care a fost una restrânsă, a fost oficiată chiar de managerul azilului.

Dorothy "Dottie" Fideli, în vârstă de 77 de ani, este rezidentă a comunității de pensionari ai căminului O'Bannon Terrace din Goshen, Ohio. La ceremonia căsătoriei cu ea însăși au participat vecini, prieteni și membri ai familiei.

"De ce nu? O să mă căsătoresc", a declarat Fideli pentru TODAY.com.

Fideli i-a cerut lui Rob Geiger, administratorul căminului de bătrâni, să efectueze ceremonia.

"Este o femeie incredibilă și este plină de viață. Întotdeauna s-a gândit la alții”, a declarat administratorul.

Fiica lui Fideli, Donna Pennington, a îmbrățișat ideea de a-i oferi mamei sale o nuntă solo. Astfel, a făcut toate pregătirile și a decorat camera căminului . A existat chiar și un tort alb pe două niveluri, decorat cu trandafiri roșii, precum și prăjituri în formă de inimă și sandvișuri cu deget în formă de clopote de nuntă.

"Am fost nervoasă, dar apoi am fost foarte fericită", a spus Fideli.

„Este ceva ce mi-am dorit dintotdeauna. Am vrut să mă căsătoresc și să am o viață fericită, dar lucrurile nu au mers așa, iar acum am o a doua șansă", a declarat ea pentru WLWT

Ea spune că a auzit la un talk-show de o femeie care s-a căsătorit cu ea însăși și i s-a părut un prilej pentru a-și amuza colegii din azil.

„Fac unele lucruri nebunești pe aici doar pentru a-i face pe oameni să râdă. Când îi văd pe toți deprimați, mă duc să îmi pun una dintre ținutele mele, mă îmbrac și vin jos, iar ei zâmbesc", a spus Fideli.

Femeia este, teoretic, la a doua căsătorie. Ea a divorțat în anul 1974, după nouă ani de căsnicie.

De data asta a decis să se căsătorească cu ea însăși „din dragoste”.

„Dragostea este cel mai important lucru din această lume, iar dacă îl iubești pe Dumnezeu și te iubești pe tine însuți, această lume va fi un `câmp de trandafiri", a declarat femeia.