Costum de baie pentru piscină: cum să-l alegi?

Costumul de baie este accesoriul esential pentru inot si alte activitati acvatice. În special, un costum de baie de bună calitate este esențial pentru antrenamentul de înot. Chiar și cei care practică înotul amator, de fapt, ar trebui să aibă grijă să aleagă un costum de baie care să nu facă înotul neplăcut, poate pentru că este prea strâmt sau, dimpotrivă, prea lejer, pentru ca antrenamentul să fie satisfăcător și să nu se piardă timpul la ajustare.

Desigur, cei care practică înot competitiv și, în consecință, participă și la competiții sportive de biliard trebuie să fie mai atenți ca niciodată atunci când aleg un costum de baie. În acest al doilea caz, de fapt, costumul de baie nu trebuie doar să se potrivească perfect, ci trebuie să îndeplinească și standardele impuse de FINA (International Swimming Federation). Acest lucru nu este surprinzător, având în vedere că acum există costume de baie realizate cu tehnologii care susțin mușchii , reduc frecarea cu apa și, în consecință, influențează și performanța la curse.

Iată, așadar, o primă diferență fundamentală în cadrul macrocategoriei costumelor de baie:

Costume de baie pentru antrenamente regulate/frecvente necompetitive

Costume de baie de competiție pentru antrenamente și competiții competitive

În acest ghid vom examina diferitele tipuri de costume de baie și vom încerca să vă ghidăm în alegerea costumului de baie perfect pentru antrenamentul pe care îl urmați.

Costume de baie pentru piscină cum să alegi mărimea potrivită

Costumul de baie trebuie să se potrivească ca o mănușă. Confortul acestuia este un factor esential pentru a asigura un antrenament placut, in care inotatorii se concentreaza doar pe munca de facut in piscina si nu pe micile suparari care pot aparea din costumul gresit. Există în esență două riscuri:

Costum de baie prea mare

Atunci cand un costum de baie este prea mare creeaza cute, la modelele feminine bretelele tind sa coboare, talia nu este suficient de stramta, la fel si zona pieptului in care apoi tinde sa intre apa, incetinind astfel miscarea de inot. Un costum prea strâmt, pe de altă parte, îngreunează orice mișcare, strânge și comprimă excesiv pielea și este incredibil de complicat de îmbrăcat, conform MIXBO.

În virtutea acestor caracteristici particulare ale costumului de baie, poate fi util să luați măsurători pe corp, așa cum ați face pentru un costum croit, pentru a nu greși în alegere. Cu toate acestea, nu este recomandat să delegați achiziția sau să presupuneți că aveți aceeași dimensiune pentru diferite mărci.

Costumele de înot pentru femei sunt în esență de trei tipuri:

Întreg Două piese / Bikini Corpul întreg (lungimea genunchiului sau lung)

Primele două sunt folosite mai ales în înotul amator, deși bikiniul nu este foarte răspândit, există totuși cei care îl preferă pentru antrenament în piscină. Al treilea, însă, este conceput special pentru cei care se antrenează la nivel competitiv și este realizat dintr-un material diferit, nu elastan sau lycra ca să spunem așa, și este, de asemenea, mult mai scump.

Costum de baie dintr-o bucată pentru femei

Costumul de baie dintr-o piesă este clasicul antrenamentului la piscină, chiar și în acest caz există diferite modele dintre care poți alege. Diferitele modele diferă în principal prin modul în care curelele se închid pe spate:

Modele „U”, la care spatele este complet descoperit, care sunt deci foarte confortabile dar nu suportă mult

Model "Y" in care cele doua curele se unesc pentru a forma una singura.

Model „X” în care curelele se încrucișează

Schimbati apoi deschiderea pe spate care daca la modelul "U" este intotdeauna totala, la modelul "Y" sau "X" poate fi mai mult sau mai putin lata.

Costum de baie bikini din două piese pentru piscină

Nu este foarte obișnuit să vezi bikini în piscină, mai ales când vine vorba de antrenament, totuși există cei care îi preferă costumelor de baie dintr-o singură piesă. Cum se face? Cu siguranță dacă nu urmăriți performanța cu orice preț, costumele de baie din două piese pentru piscină se remarcă prin confort. Asta înseamnă că dacă nu poți tolera strângerea costumului de baie dintr-o singură piesă, mai ales pe burtă, bikini pentru piscină poate fi o soluție bună.

Suportul, de fapt, este foarte bun: piesa de sus nu are nimic de-a face cu ceea ce te-ai aștepta să găsești într-un „bikini de plajă” obișnuit, dar este în toate scopurile un sutien sport, care deci conține și permite purtător să se miște în confort total.

Costume de înot pentru bărbați

Chiar și pentru bărbați există o gamă largă de opțiuni când vine vorba de trunchiuri de înot. De altfel, la fel ca și pentru modelele de damă, bărbații pot alege între diferite tipuri și, tot în acest caz, rămâne valabilă diferențierea dintre costumele de baie pentru înot amatori și costumele de baie pentru sportivii care practică sport de competiție și se angajează în competiții sportive.

Care sunt modelele de costume de baie pentru bărbați? Ne bazăm pe 3 modele de bază:

Slip Boxeri Jammers

Sunt trei tipuri destul de diferite, folosite mai ales în piscină, având în vedere că varianta boxer este doar o ruda indepartata a modelului de plaja, cu care are in comun doar lungimea. In afara de jammers, modelul tipic până la genunchi văzut în competiție, alegerea între slip și boxeri este destul de subiectivă.

Între diversele modele există o diferență obișnuită de material deja văzută la modelele de damă, de fapt jammers-urile nu sunt din elastan sau similar, ci din material tehnic precum fibra de carbon. Prin urmare, prețul este mult mai mare. Atunci când cumpărați slip și boxeri, nu uitați să verificați dacă aceștia sunt rezistenti la apă și clor. În ceea ce privește bruiajele, acestea ar trebui să aibă aprobarea FINA (doar verificați eticheta), altfel nu le veți putea folosi în competiție.

Slip costum de baie

Slipurile sunt foarte comode și, deși s-au demodat pe plaje în favoarea boxerilor, în piscină sunt încă una dintre cele mai folosite costume. Confort maxim, miscari foarte libere, in unele cazuri posibilitatea de reglare a taliei cu un cordon practic. Chiar nu există niciun motiv să nu-l alegi, pentru că pentru antrenament este aproape ca și cum nu o ai.