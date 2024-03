Ce a aflat un tânăr despre cel mai bun prieten după 10 ani. „Mă doare că oamenii cred că aș vrea să inventez ceva atât de înfiorător” VIDEO

O poveste ce poate părea incredibilă a devenit virală pe internet, în urma unui videoclip vizualizat de peste un milion de ori, în care un adolescent face o dezvăluire uluitoare legată de cel mai bun prieten al său.

Totul a început în 2012, când Spolansky avea doar cinci ani și manifesta anumite "probleme sociale și de comportament" la școală. Într-o zi de iulie, a povestit el, pe când se afla pe terenul de joacă, a căzut și s-a rănit, moment în care un băiețel blond a venit să-l "imite".

De atunci, cei doi băieți au început să petreacă timp împreună în parc. Spolansky spune că a fost surprins să-l vadă pe același băiețel blond, pe nume Dexter, peste o perioadă de timp, șezând lângă el la școală.

De-a lungul anilor, cei doi au dezvoltat o prietenie "robustă", iar Spolansky a devenit mai încrezător și a început să performeze mai bine la școală. În 2018, a povestit tânărul, Dexter i-a spus că vrea să-l ducă într-o călătorie în Paris, Spania și la Universal California, cu banii primiți de ziua lui.

I-a spus să înceapă să își bagajul, dar doar o zi mai târziu i-a spus niște "scuze ciudate" în legătură cu motivele pentru care nu ar putea să mai meargă în călătorie.

Adolescentul a mai spus că a văzut o fotografie pe Instagram cu Dexter, alături de mama lui și de mătușa lui Spolansky, în Hollywood, împreună.

Uluit, l-a întrebat pe Dexter și pe mătușa sa ce se întâmplă, iar aceștia au afirmat că trebuie să fie fost o "neînțelegere".

Apoi, în 2021, prietenul lui Spolansky de la acea vreme lucra ca îngrijitor de piscină pentru nimeni alta decât mama lui Dexter.

Doar că, în timp ce lucra acolo, a descoperit că femeia nu era mama lui Dexter, ci agenta lui. În videoclipul său, Spolansky le-a spus privitorilor uimiți că a aflat că mătușa sa era de fapt cea mai bună prietenă cu mama reală a lui Dexter - o femeie pe care el nu o întâlnise niciodată - și că l-a plătit pe Dexter pentru a-i deveni prieten.

Mai mult, Spolansky a pretins că terapeutul său era sora agentului lui Dexter. "Acum mă simt înfrânt, cu mari probleme de încredere și simt că nu am ajuns niciodată nicăieri", a spus el. "Am crezut că am un prieten adevărat, dar apoi aflu că acest prieten este de fapt plătit."

Internauții s-au arătat surprinși de povestea lui Spolansky, unul dintre ei comentând: "Ce naiba e asta omule, este incredibil."

Altul a adăugat uimit: "La cinci ani? Erai un copil. Comportament normal de copil, rușine adulților."

Cu toate acestea, alți urmăritori nu au fost convinși de povestea lui Spolansky și au încercat să găsească probleme în relatarea sa.

"Avea cinci ani... nu există nicio șansă să aibă amintiri atât de vii și să-și amintească secvența evenimentelor de la terenul de joacă. Este complet inventat", a pretins o persoană.

Se pare că mătușa lui Spolansky a respins, de asemenea, afirmațiile acestuia.

Ca răspuns la critici, Spolansky a comentat: "Mă doare că oamenii cred că aș vrea să inventez ceva atât de înfiorător.”