Calvarul unui scoțian care și-a cumpărat casă în Bulgaria, la un preț irezistibil. Ce a pățit: „Cred că sunt fericiți”

Rob Davies se străduiește cu greu să nu plângă. Lucrează din greu la casă pe care a cumpărat-o cu 3.000 de lire sterline de pe eBay, în Bulgaria, depaarte de domiciliul lui din Ayrshire, Scoția. Calvarul s-a declanșat în momentul în care a început renovarea.

„Nu mi-am dat seama cât de greu va fi”, spune el pentru The Sun.

Rob încercase să curețe podeaua de noroi, când a tavanul și izolația i-au căzut în cap.

Dar, în ciuda drumului lung de urmat, bărbatul în vârstă de 35 de ani, de profesie șofer, este optimist cu privire la ceea ce urmează și este încântat că a reușit să aibă o proprietate.

Pentru că nu a fost posibil să investească pe piața imobiliară din Marea Britanie din cauza prețurilor mari, și-a împlinit visul cumpărând o casă cu 6 camere din Golyamo Krushevo, Bulgaria. Spune că aceasta a costat mai puțin decât un garaj obișnuit.

„O fac pentru copiii mei”

Mai mult decât atât, a avut curajul să mai cumpere 2 proprietăți în aceeași zonă, cu speranța că va urma o creșterea a prețurilor aici, iar satul, aproape de mare, se va transforma într-o stațiune precum Costa del Sol.

Într-o conversație exclusivă cu The Sun, el a spus: „Viaţa este despre a accepta pariul, şi eu am de gând să joc mâna asta. Probabil nu voi vedea profit în timpul vieţii, dar o fac pentru copiii mei. Sper ca Bulgaria să ajungă la fel ca Spania.”

Rob a cumpărat casa cu șase camere în februarie 2022, pe deplin conștient că nu avea instalații sanitare, electricitate, încălzire centrală sau ferestre. În casă nu există baie și nici măcar nu are bucătărie utilată.

În prezent, are podele de pământ, atât la etaj, cât și la parter, așa cum este tradițional în casele bulgare. Tavanul este făcut din bambus și pământ și se prăbușește după ani în care a fost lăsată în ruină.

Cinci ani va dura renovarea

Rob consideră că îl va costa aproximativ 20.000 de lire sterline pentru a renova complet casa și speră să facă el însuși majoritatea lucrărilor, ajutat de familie și prieteni. Știe însă că va trebui să plătească profesioniști pentru a realiza acoperișul și a monta ferestrele.

Dar, deoarece trăiește și lucrează în Ayrshire, Scoția, consideră că îi va lua aproximativ cinci ani pentru a renova casa.

Micul sat Golyamo Krushevo se află la doar 20 de kilometri nord de granița cu Turcia și la o scurtă călătorie cu mașina până la cea mai apropiată plajă - ceva ce și-ar fi dorit soția lui, dacă ar cumpăra o proprietate în străinătate.

De asemenea, se află la doar o oră de cel mai apropiat aeroport - o altă condiție pe care soția lui Rob a pus-o pentru achiziția casei din străinătate.

Este unul dintre numeroasele sate care au fost abandonate pe măsură ce tinerii bulgari se mută în oraș, lăsând doar 2 milioane de oameni în mediul rural.

Surprinși de liniștea zonei

La prima sa vizită pentru a evalua casa, Rob a fost încântat de starea în care se afla casa.

„Odată ce am trecut prin jungla din grădină, când am intrat în casă, am fost de fapt surprinși de cât de liniște era”, a spus el.

În timp ce era în Bulgaria, Rob s-a îndrăgostit și de proprietatea de peste drum, o căsuță tradițională bulgară. Această a doua proprietate, tot cu șase camere, este locuibilă și are apă curentă, electricitate și ferestre montate.

Este locul unde Rob plănuiește să stea atunci când vine în Bulgaria pentru a lucra la celelalte case.

În doar șase luni de la cumpărarea primei sale case, Rob deține acum trei proprietăți în sat.

El a declarat pentru programul Channel 4: „Aceste case sunt istorie și ar trebui protejate.”

Planul lui este să le ofere fiilor săi, Ross, în vârstă de 16 ani, și Scott, în vârstă de 8 ani, câte o casă, atunci când vor fi renovate, deși fiul cel mai mare pare uimit de decizia tatălui său de a cumpăra două case care se prăbușesc.

„Toată lumea a fost prietenoasă”

Cu toate acestea, Scott pare încântat de alegerea tatălui său și îi spune că acestea sunt grozave.

În acest moment, Rob consideră că el și soția lui vor păstra prima casă pe care a cumpărat-o, dar totul s-ar putea schimba. Din fericire, localnicii par fericiți de noii lor vecini scoțieni și au fost primitori. „Există o mică barieră lingvistică, dar toată lumea a fost prietenoasă”, a spus Rob.

„Este un mod de viață foarte diferit, toți trăiesc din ceea ce cultivă, iar aceste sate au rămas în urmă când tinerii au plecat la oraș. Cred că sunt fericiți să vadă că sunt investiți niște bani în comunitatea lor”.