Balenciaga a creat o fustă-prosop. Prețul exorbitant cu care se vinde articolul vestimentar atipic

Casa de modă spaniolă Balenciaga este cunoscută pentru obiectele vestimentare excentrice. Însă, de data aceasta, Demna Gvasalia, directorul de creație al brandului, a șocat cu o fustă-prosop, care face parte din colecția de primăvară 2024.

Cei care vor să iasă din tipare trebuie să plătească pentru acest articol vestimentar, care poate fi purtat atât de femei, cât și de bărbați, suma de 925 de dolari, în jur de 900 de euro, relatează Business Insider.

Amintim faptul că Balenciaga a lansat și pantofi sport care par distruși și foarte murdari. O astfel de pereche de pantofi sport costa 1.850 de dolari.

De asemenea, același brand a scos la vânzare, în urmă cu câțiva ani, o geantă care semăna izbitor cu o sacoșă de rafie.

Revenind la noua creație a casei de modă, fusta este doar un prosop din bumbac care are logo-ul Balenciaga brodat. Totuși, la acest articol vestimentar există și o alternativă mai ieftină. Amazon a lansat un produs asemănător, dar care costă doar 21,99 de dolari. În plus, varianta oferită de Amazon are și un buzunar.

Demna Gvasalia a afirmat în luna octombrie a anului trecut pentru New York Times că luxul nu este pe gustul său, întrucât este un mijloc prin care oamenii vor să arate cât sunt de bogați.