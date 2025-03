Aeroportul Internațional Sibiu devine epicentrul muzicii cu o petrecere atipică în acest weekend. Andrew Dum pregătește o decolare pe ritmuri electrizante

Muzica te face să visezi și să simți că îți iei zborul. Și ce eveniment îți poate da senzația că ai aripi mai mult decât unul organizat în aeroport? O petrecere unică are loc sâmbătă, 22 martie, pe Aeroportul Internațional Sibiu.

Zborul muzical va fi asigurat de DJ-ul și producătorul Andrew Dum și portughezul AVÖ, care vor anima atmosfera timp de 6 ore cu show-uri memorabile.

Evenimentul atipic, organizat de pulse. în zona de Check-In din Aeroportul Internațional Sibiu, începe la ora 21:00 și se încheie la 04:00.

DJ-ul și producătorul român Andrew Dum a captat atenția marilor artiști internaționali precum RÜFÜS DU SOL, Armin Van Buuren, Martin Garrix, Pete Tong, Blasterjaxx, Rivo, Yulia Niko, Eran Hersh și Nicolas Sasson. Piesele sale răsună acum în destinații de top din întreaga lume, precum Ibiza, Mykonos, Dubai, Miami și Saint-Tropez, sau la festivaluri de renume precum Burning Man și UNTOLD.

În februarie, Andrew Dum a lansat remixul pentru piesa ,,Glamorous”, alături de Eran Hersh, aprobat de Fergie și Ludacris, sub egida casei de discuri Armada. Remixul a ocupat locul #1 in Top Dance FM și locul #8 la nivel global pe Beatport la o săptămână după lansare. În acest an, Andrew Dum va scoate piesă după piesă în fiecare lună, iar câteva dintre ele pot fi ascultate exclusiv la petrecerea din aeroport până la lansarea oficială.

AVÖ, DJ, producător și compozitor portughez, își pregătește ritmurile afro și melodic house pentru evenimentul din Aeroportul Internațional Sibiu.

Peste 700 de călători se pregătesc deja să se îmbarce pentru acest zbor muzical. Ultimele locuri disponibile sunt aici, la prețul de 150 lei. Fanii își pot rezerva inclusiv mese exclusiviste Backstage, VIP, Premium sau Cocktail.