13 situații care te pot face să te simți mai bătrân: Să afli că un coleg de muncă s-a născut în același an în care ai absolvit liceul

Înaintarea în vârstă înseamnă adesea că începem să fim deranjați de lucruri care poate nu ne deranjau când eram mai tineri. Așa că atunci când un utilizatorul Reddit și-a întrebat comunitatea „Ce vă face să vă simțiți bătrâni?”, o mână de oameni au oferit propriile lor nemulțumiri personale, potrivit Yahoo!Life.

1.Să afli că un coleg de muncă s-a născut în același an în care ai absolvit liceul

2. Persoane la întâmplare care poartă conversații pe speaker

3. Fricile iraționale

Referitor la acest lucru, o utilizatoare Reddit care a răspuns la întrebarea de mai sus susține că odată cu înaintarea în vâstă a început să se prindă mult mai tare de balustradele scărilor. De asemenea, ea susține că de o perioadă de timp îi este teamă ca firmiturile de pâine care se strâng în tava prăjitoriului de pâine ar putea provoca un incendiu.

Aceași femeie susține că, de când a înaintat în vârstă, a început să păstreze cutiile de la comenzile online pentru că „nu se știe niciodată” și a început să aibă tacâmurile sale preferate.

4. Mă uit la reclame și mă regăsesc în toți proprietarii de case care susțin că „se transformă în părinții lor”

5. Copii

„Nu e nimic care să te facă să te simți bătrân mai repede decât copiii. Ca părinte, sunt ore care se prelungesc la nesfârșit și ani care se duc într-o clipită. Apoi, dintr-o dată, ei sunt adulți tineri, iar tu ești debusolat”, a scris un utilizator de Reddit care a răspuns la această întrebare.

De asemenea, același utilizator susține că este un sentiment foarte ciudat să treci de la momentul în care îți duceai proprii copii la grădinița sau la școală și să îi vezi apoi la casa lor, sau chiar devenind capabili să conducă o mașină.

„Asta și, dintr-o dată, proprii tăi părinți nu mai sunt și îți dai seama că ești bătrânii copiilor tăi”, a mai scris utilizatorul.

6. Obținerea unei reduceri pentru seniori fără a o cere

„Ca o notă amuzantă, am cumpărat un pachet de șase beri. Semnul afișat la casa de marcat spunea că toată lumea trebuie să prezinte un act de identitate, fără nicio excepție. Când am întins mâna după permisul de conducere, funcționarul a spus că nu are nevoie de dovada vârstei pentru că o purtam”, a scris un utilizator Reddit, referindu-se la faptul că nu i se mai cere actul de identitate pentru a-și dovedi vârsta.

7. Inscripții minuscule pe prospectele de medicamente și pe produsele de îngrijire a pielii

„Am avut o vedere perfectă atât de mult timp, iar apoi, pentru o vreme, mi-am dat seama că se duce, dar încă mai puteam descifra literele mici uitându-mă la ele sub o lumină mai puternică. Acum, există ambalaje pe care nu le pot citi decât dacă îmi pun ochelari de citit”, a declarat un alt utilizator.

8. „De fiecare dată când cineva spune: «Oh, asta a fost acum o veșnicie»”

Mai mulți utilizatori au spus că, odată cu trecerea timpului, percepția asupra timpului de schimbă drastic. Spre exemplu, un utilizator a declarat că atunci când se gândește la perioada de acum 50 de ani, se gândește la Marea Depresie sau la cel de-al Doilea Război Mondial, nu la anii '70, iar un alt utilizator susține că atunci când aude că ceva a fost „acum 30 de ani”, se gândește fix la acea perioadă (la anii '70).

9. Nevoia de a fi protectiv asupra tuturor obiectelor sau lucrurilor, inclusiv a pâinii

10. „Când văd o reclamă la ceva și mă gândesc «Ce drăguț», iar apoi îmi dau seama că era o reclamă teleshopping

11. „Să te trezești și să ai dureri lombare - din cauza somnului”

12. „Să te trezești în fiecare dimineață la ora 4... pentru că ai nevoie la baie”

13. „Chiar astăzi, într-un subdomeniu muzical din care fac parte, cineva spunea: ”Îmi place albumul acela! Mama obișnuia să îl asculte tot timpul când eram mic!”. Albumul a apărut în 2011.”