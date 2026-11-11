 11 noiembrie, sub semnul „numărului angelic” 1111. Ce semnificație are în numerologie | adevarul.ro
search
Miercuri, 11 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

11 noiembrie, sub semnul „numărului angelic” 1111. Ce semnificație are în numerologie

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Miercuri, 11 noiembrie 2026, este o dată cu o semnificație aparte pentru pasionații de numerologie și spiritualitate. În numerologie, ziua 11.11 este asociată cu noi începuturi, trezire spirituală, schimbări importante și materializarea dorințelor.

image
Foto: Pexels

Conform superstițiilor, la ora 11:11 este momentul ideal pentru a-ți pune o dorință. În numerologie, secvența 1111 este considerată un „număr al îngerilor”.

Potrivit interpretărilor numerologice, numărul 11 este considerat un „număr maestru”, asociat cu intuiția, inspirația și conștiința spirituală. Repetarea sa în aceeași dată ar reprezenta un moment potrivit pentru clarificarea dorințelor și stabilirea unor intenții pentru viitor.

De ce este special Portalul 11.11 din 2026

Publicația americană VICE explică faptul că data de 11 noiembrie este privită de practicanții spiritualității ca o oportunitate de a începe un nou capitol în viață. Numărul 1 este asociat cu începuturile, inițiativa și independența.

Hindustan Times evidențiază și o semnificație particulară a anului 2026. Prin adunarea cifrelor (2+0+2+6), rezultatul este 10, care se reduce la 1. În numerologie, acesta simbolizează începuturile, curajul și inițiativa.

Ce recomandă specialiștii în spiritualitate să faci de 11.11

Publicația VICE a stat de vorbă cu Lisann Valentin, specialist în spiritualitate și instructor de tehnici de respirație, care recomandă folosirea acestei zile pentru introspecție și clarificarea dorințelor.

Potrivit acesteia, ritualurile nu trebuie să fie complicate. Scrisul într-un jurnal, meditația, dansul sau aprinderea unei lumânări pot deveni modalități simbolice de conectare cu propriile intenții.

La rândul său, The Economic Times propune exerciții de manifestare dedicate iubirii, prosperității financiare, carierei și echilibrului emoțional.

1. Ritualul iubirii – atragerea unei relații sincere

- Așază-te într-un loc liniștit, în jurul orei 11:11.

- Închide ochii și imaginează-ți relația pe care ți-o dorești.

- Concentrează-te asupra sentimentelor de iubire, siguranță și reciprocitate.

- Scrie o afirmație: „Merit o iubire sinceră, sănătoasă și reciprocă. Sunt pregătit să primesc o relație bazată pe respect și încredere”.

2. Ritualul abundenței financiare – atragerea prosperității

- Scrie trei obiective financiare pe care vrei să le îndeplinești.

- Imaginează-ți cum ar arăta viața ta după realizarea lor.

- Notează oportunitățile prin care ai putea obține rezultatele dorite.

- Repetă afirmația: „Sunt deschis oportunităților și construiesc prosperitatea prin alegeri inspirate și acțiuni concrete”.

3. Ritualul carierei – deschiderea drumului către succes

- Notează trei lucruri pe care vrei să le schimbi în viața profesională.

- Scrie ce oportunitate profesională ți-ai dori să apară.

- Vizualizează-te atingând obiectivul și bucurându-te de reușită.

- Formulează o intenție: „Am încredere în abilitățile mele și sunt pregătit să fac pași importanți către succesul profesional”.

4. Ritualul echilibrului emoțional – eliberarea energiilor negative

- Găsește un loc liniștit și petrece câteva minute în meditație.

- Scrie trei temeri, griji sau emoții pe care vrei să le lași în urmă.

- Respiră profund și imaginează-ți că renunți la povara acestor gânduri.

- Rupe hârtia ca gest simbolic de desprindere.

- Repetă: „Aleg liniștea, echilibrul și încrederea în mine. Îmi permit să merg mai departe”.

5. Ritualul celor 11 afirmații – stabilirea intențiilor pentru viitor

Scrie 11 afirmații pozitive, la timpul prezent, care să reflecte ceea ce îți dorești să atragi în viață. De exemplu:

1. Sunt pregătit pentru un nou început.

2. Atrag relații sincere și armonioase.

3. Merit iubire și respect.

4. Construiesc stabilitate financiară.

5. Sunt deschis oportunităților profesionale.

6. Am încredere în deciziile mele.

7. Renunț la ceea ce nu îmi mai face bine.

8. Aleg să trăiesc în echilibru.

9. Sunt recunoscător pentru ceea ce am.

10. Am curajul să îmi urmez visurile.

11. Fac pași concreți către viața pe care mi-o doresc.

Semnificația în creștinism

Deși numărul 11 sau ora 11:11 nu au o semnificație intrinsecă în creștinismul protestant, unele persoane au încercat să asocieze această credință cu Biblia, invocând capitole și versete precum Geneza 11:11, Proverbele 11:11, Matei 11:11 sau Marcu 11:11.

Ce sunt „numerele îngerilor”. Ce se întâmplă dacă le observi repetitiv

Din diverse motive, oamenii atribuie semnificații speciale anumitor date și numere.

Pe 11 noiembrie 2011, cunoscută și sub denumirea de „11/11/11”, numărul căsătoriilor a crescut în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în Statele Unite și în țările asiatice.

În comunitățile spirituale moderne și în mișcarea New Age, ora 11:11 este adesea considerată un simbol puternic al sincronicității, trezirii spirituale și armonizării cu universul. Unele persoane interpretează apariția frecventă a orei 11:11 drept un semn că se află pe drumul spiritual potrivit sau că urmează să treacă printr-o trezire spirituală.

Ce semnificații are în cultura populară

În literatură, romanul Wish (2016), scris de Barbara O'Connor, prezintă un personaj principal care caută în mod regulat ora 11:11 pe ceas pentru a-și pune dorințe, reflectând credința că acest moment are o semnificație specială.

De asemenea, albumul Wishbone (2025), al cântărețului pop Conan Gray, include o piesă intitulată „Eleven Eleven”, în care artistul cântă despre dorința de a-și revedea fostul iubit fictiv, Brando.

Albumul conține și alte câteva referiri la numărul 11.

Potrivit Farmer's Almanac, data are și o semnificație istorică: marchează Ziua Veteranilor în SUA și Ziua Comemorării în mai multe țări, în amintirea armistițiului din 11 noiembrie 1918, care a pus capăt luptelor din Primul Război Mondial.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și care e prețul mediu în țară
digi24.ro
image
Nicușor Dan, întrebat ce părere are despre Ilie Bolojan: „Nu vreau să intru într-o dezbatere politică”
stirileprotv.ro
image
A doua zi de negocieri la Abu Dhabi: Rusia cere retragerea NATO din Europa de est. Zelenski: „Putin vrea un Yalta 2.0 ca să reînvie URSS”
gandul.ro
image
CNSAS a deconspirat peste 17.000 de informatori ai Securității din 2000 până acum
mediafax.ro
image
Marius Corbu, culisele convocării în premieră a celui mai în formă român din cupele europene. De ce l-a chemat Gică Hagi. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cazul SMR - Cum au îngropat deciziile politice și lașitatea managerială proiectul nuclear de la Doicești
libertatea.ro
image
Prima reacţie a jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
digisport.ro
image
Ce culoare atrage banii în viața ta, în funcție de ziua în care te-ai născut
click.ro
image
Cum ar arăta harta României dacă se aplică "planul Benea". 26 de județe ar putea să dispară
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Au 35 de limuzine, de 3 milioane de euro, dar nu şi-au plătit taxele. Maşinile, confiscate în Galaţi
observatornews.ro
image
Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care primesc pensia pe card. „Banii, transferați”. Când ajung pe card
newsweek.ro
image
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
prosport.ro
image
România ar putea rămâne cu doar 15 județe. Ce ar dispărea de pe hartă și cine ar câștiga puterea administrativă
playtech.ro
image
Jucătorii au refuzat să se antreneze! Mesaj fără precedent al șefilor pe grupul de WhatsApp: „Cine vrea, e așteptat să rezilieze”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Și-a anunțat candidatura, iar francezii sunt gata să-l voteze drept înlocuitor al lui Macron
digisport.ro
image
Cum faci cei mai gustoși biscuiți cu gutui
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan i-a semnat demisia. Decretul este la Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Doar 15 județe rămase în urma reformei administrative propuse de PSD. Cum ar arăta harta României
mediaflux.ro
image
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
VIDEO Nicușor Dan l-a umilit la Cotroceni pe jurnalistul Ovidiu Vanghele, după ce acesta a pus-o la zid pe Cristina Chiriac
actualitate.net
image
Mașina care l-a făcut celebru pe Călin Donca, scoasă la licitație! Milionarul riscă să piardă și alte bunuri
click.ro
image
Ana Baniciu, dezvăluiri despre viața de familie. Ce obiect moștenit de la mama sa îi poartă noroc și cum este Mircea Baniciu în rolul de bunic
click.ro
image
Cristina Demetrescu, previziuni de ultimă oră! Zodia care își schimbă radical viața la final de noiembrie
click.ro
Ducesa de Argyll jucata de Claire Foy, Profimedia (1) jpg
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați
okmagazine.ro
Joan Crawford profimedia 0897967318 jpg
„S-a culcat cu toate vedetele de la Hollywood. De ambele sexe!” Scandaloasa viață a unei dive din Vechiul Hollywood
okmagazine.ro
Verica în calitate de „Rex” (o regină din Epoca Fierului sau, din perspectiva romanilor, un „rege de sex feminin”)
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează
image
Mașina care l-a făcut celebru pe Călin Donca, scoasă la licitație! Milionarul riscă să piardă și alte bunuri

OK! Magazine

image
„S-a culcat cu toate vedetele de la Hollywood. De ambele sexe!” Scandaloasa viață a unei dive din Vechiul Hollywood