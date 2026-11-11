11 noiembrie, sub semnul „numărului angelic” 1111. Ce semnificație are în numerologie

Miercuri, 11 noiembrie 2026, este o dată cu o semnificație aparte pentru pasionații de numerologie și spiritualitate. În numerologie, ziua 11.11 este asociată cu noi începuturi, trezire spirituală, schimbări importante și materializarea dorințelor.

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Conform superstițiilor, la ora 11:11 este momentul ideal pentru a-ți pune o dorință. În numerologie, secvența 1111 este considerată un „număr al îngerilor”.

Potrivit interpretărilor numerologice, numărul 11 este considerat un „număr maestru”, asociat cu intuiția, inspirația și conștiința spirituală. Repetarea sa în aceeași dată ar reprezenta un moment potrivit pentru clarificarea dorințelor și stabilirea unor intenții pentru viitor.

De ce este special Portalul 11.11 din 2026

Publicația americană VICE explică faptul că data de 11 noiembrie este privită de practicanții spiritualității ca o oportunitate de a începe un nou capitol în viață. Numărul 1 este asociat cu începuturile, inițiativa și independența.

Hindustan Times evidențiază și o semnificație particulară a anului 2026. Prin adunarea cifrelor (2+0+2+6), rezultatul este 10, care se reduce la 1. În numerologie, acesta simbolizează începuturile, curajul și inițiativa.

Ce recomandă specialiștii în spiritualitate să faci de 11.11

Publicația VICE a stat de vorbă cu Lisann Valentin, specialist în spiritualitate și instructor de tehnici de respirație, care recomandă folosirea acestei zile pentru introspecție și clarificarea dorințelor.

Potrivit acesteia, ritualurile nu trebuie să fie complicate. Scrisul într-un jurnal, meditația, dansul sau aprinderea unei lumânări pot deveni modalități simbolice de conectare cu propriile intenții.

La rândul său, The Economic Times propune exerciții de manifestare dedicate iubirii, prosperității financiare, carierei și echilibrului emoțional.

1. Ritualul iubirii – atragerea unei relații sincere

- Așază-te într-un loc liniștit, în jurul orei 11:11.

- Închide ochii și imaginează-ți relația pe care ți-o dorești.

- Concentrează-te asupra sentimentelor de iubire, siguranță și reciprocitate.

- Scrie o afirmație: „Merit o iubire sinceră, sănătoasă și reciprocă. Sunt pregătit să primesc o relație bazată pe respect și încredere”.

2. Ritualul abundenței financiare – atragerea prosperității

- Scrie trei obiective financiare pe care vrei să le îndeplinești.

- Imaginează-ți cum ar arăta viața ta după realizarea lor.

- Notează oportunitățile prin care ai putea obține rezultatele dorite.

- Repetă afirmația: „Sunt deschis oportunităților și construiesc prosperitatea prin alegeri inspirate și acțiuni concrete”.

3. Ritualul carierei – deschiderea drumului către succes

- Notează trei lucruri pe care vrei să le schimbi în viața profesională.

- Scrie ce oportunitate profesională ți-ai dori să apară.

- Vizualizează-te atingând obiectivul și bucurându-te de reușită.

- Formulează o intenție: „Am încredere în abilitățile mele și sunt pregătit să fac pași importanți către succesul profesional”.

4. Ritualul echilibrului emoțional – eliberarea energiilor negative

- Găsește un loc liniștit și petrece câteva minute în meditație.

- Scrie trei temeri, griji sau emoții pe care vrei să le lași în urmă.

- Respiră profund și imaginează-ți că renunți la povara acestor gânduri.

- Rupe hârtia ca gest simbolic de desprindere.

- Repetă: „Aleg liniștea, echilibrul și încrederea în mine. Îmi permit să merg mai departe”.

5. Ritualul celor 11 afirmații – stabilirea intențiilor pentru viitor

Scrie 11 afirmații pozitive, la timpul prezent, care să reflecte ceea ce îți dorești să atragi în viață. De exemplu:

1. Sunt pregătit pentru un nou început.

2. Atrag relații sincere și armonioase.

3. Merit iubire și respect.

4. Construiesc stabilitate financiară.

5. Sunt deschis oportunităților profesionale.

6. Am încredere în deciziile mele.

7. Renunț la ceea ce nu îmi mai face bine.

8. Aleg să trăiesc în echilibru.

9. Sunt recunoscător pentru ceea ce am.

10. Am curajul să îmi urmez visurile.

11. Fac pași concreți către viața pe care mi-o doresc.

Semnificația în creștinism

Deși numărul 11 sau ora 11:11 nu au o semnificație intrinsecă în creștinismul protestant, unele persoane au încercat să asocieze această credință cu Biblia, invocând capitole și versete precum Geneza 11:11, Proverbele 11:11, Matei 11:11 sau Marcu 11:11.

Ce sunt „numerele îngerilor”. Ce se întâmplă dacă le observi repetitiv

Din diverse motive, oamenii atribuie semnificații speciale anumitor date și numere.

Pe 11 noiembrie 2011, cunoscută și sub denumirea de „11/11/11”, numărul căsătoriilor a crescut în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în Statele Unite și în țările asiatice.

În comunitățile spirituale moderne și în mișcarea New Age, ora 11:11 este adesea considerată un simbol puternic al sincronicității, trezirii spirituale și armonizării cu universul. Unele persoane interpretează apariția frecventă a orei 11:11 drept un semn că se află pe drumul spiritual potrivit sau că urmează să treacă printr-o trezire spirituală.

Ce semnificații are în cultura populară

În literatură, romanul Wish (2016), scris de Barbara O'Connor, prezintă un personaj principal care caută în mod regulat ora 11:11 pe ceas pentru a-și pune dorințe, reflectând credința că acest moment are o semnificație specială.

De asemenea, albumul Wishbone (2025), al cântărețului pop Conan Gray, include o piesă intitulată „Eleven Eleven”, în care artistul cântă despre dorința de a-și revedea fostul iubit fictiv, Brando.

Albumul conține și alte câteva referiri la numărul 11.

Potrivit Farmer's Almanac, data are și o semnificație istorică: marchează Ziua Veteranilor în SUA și Ziua Comemorării în mai multe țări, în amintirea armistițiului din 11 noiembrie 1918, care a pus capăt luptelor din Primul Război Mondial.