De ce este recomandat să stai pe podea în fiecare zi. Poziția care te scapă de dureri de spate

A sta pe podea cu picioarele încrucișate este unul dintre cele zece obiceiuri sănătoase relatate în cartea „Built to Move” semnată de Kelly Starrett și Juliet Starrett, coautori ai unor best seller-ului despre stilul de viață, scrie The Time.

Statul pe podea cu picioarele încrucișate este esențial pentru mobilitate. Mai exact, ajută elementele din corpul să acționeze convergent pentru a putea să te miști liber și fără efort. „Acordați atenție mobilității și veți putea să vă apărați de limitările cauzate de îmbătrânire, precum și să deviați durerile de spate, umerii cocoșați și gâturile scârțâitoare care provin din orele lungi petrecute în fața ecranelor de calculator, din navetele interminabile și din alte aspecte dăunătoare ale vieții moderne”, este sfatul celor doi specialiști, potrivit sursei citate.

Beneficiile poziției

Statul pe podea în poziția amintită anulează unele dintre pozițiile compensatorii mai puțin eficiente (adesea dureroase) pe care corpul le adoptă după ce stă pe scaun, pe canapea ori în mașină, ore în șir în fiecare zi, explică autorii volumului.

„Corpurile noastre sunt construite pentru a sta în poziții la sol”, spun cei doi specialiști și amintesc că aproximativ o parte importantă din populația lumii încă îngenunchează pentru a mânca, sau stă jos pentru alte obiceiuri.

Specialiștii garantează că stând zilnic pe parchetul sau pe covor, putem ajuta la „reîmblânzirea" tuturor elementelor părții inferioare a corpului care au de suferit din cauza poziției șezut, lăsându-le să-și facă treaba așa cum a vrut natura potrivit The Time.

Există însă multe alte exerciţii simple care pot fi făcute pentru a ţine sănătoasă coloana vertebrală. Dincolo de aceaste sugestii, amintim că există și o tehnică de respiraţie inventată de un medic american care poate asigura relaxarea corpului şi adormirea în mai puţin de 60 de secunde. Potrivit New York Post, tehnica permite corpului să se oxigeneze mult mai bine, relaxând sistemul nervos şi promovând o stare de calm.