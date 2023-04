Test de cultură generală: „Roșie ca focul, să-mi surâdă norocul“

Vezi cât eşti de informat cu ajutorul acestor 27 de întrebări, clasificate pe mai multe domenii de interes, într-un test de cultură generală inedit.

1 Când a fost fondată compania auto Volkswagen?

a. 1933.

b. 1937.

c. 1944.

2 Cine a spus: „Soldaţi, 40 de secole ne privesc din vârful acestor piramide!“, atunci când a invadat Egiptul, în 1798?

a. Ţarul Alexandru I.

b. Saladin.

c. Napoleon.

3 Care este sinonimul arhaismului „ghizdav“?

a. Prietenos.

b. Frumos.

c. Dulce.

4 Cine a realizat tabloul „Mâncătorii de cartofi“?

a. Camille Pissarro.

b. Theodor Aman.

c. Vincent van Gogh.

5 Cine cântă melodia „Vitezomanul Gică“?

a. Florin Bogardo.

b. Mihai Constantinescu.

c. Maria Tănase.

6 Cine a fost Margaret Bourke-White?

a. O fotografă.

b. O scriitore.

c. O chimistă.

7 Cine a regizat filmul „Wild Strawberries“?

a. Roman Polanski.

b. Ingmar Bergman.

c. Woody Allen.

8 Care dintre următoarele state are ieşire la Golful Aden?

a. Yemen.

b. Arabia Saudită.

c. Iran.

9 Care dintre următoarele opere literare a fost scrisă de Cella Serghi?

a. „De-amor, de-amar, de inimă albastră“.

b. „Această dulce povară, tinereţea“.

c. „O vară ciudată“.

10 Cine este considerat părintele publicităţii?

a. Marcus Tullius Cicero.

b. Edward Bernays.

c. David Ogilvy.

11 Care este denumirea ştiinţifică pentru ipsos?

a. Sulfat de calciu monohidratat.

b. Sulfat de calciu dihidratat.

c. Azotat de calciu.

12 Cu ce preţ s-a vândut cel mai scump Ou Fabergé, „Al treilea ou imperial“, realizat în 1887?

a. 23 de milioane de dolari.

b. 33 de milioane de dolari.

c. 43 de milioane de dolari.

13 Care este cel mai mare producător de ouă din lume?

a. China.

b. India.

c. Statele Unite ale Americii.

14 Unde se află deşerul Karakum?

a. America de Sud.

b. Africa de Nord.

c. Asia Centrală.

15 Care a fost sloganul spotului TV care a făcut parte din campania electorală a lui Ronald Reagan, în 1984, la care au făcut referire, în 2016, şi candidaţii republicani Marco Rubio şi Ted Cruz?

a. „Morning in America“ („Dimineaţă în America“).

b. „He’s Making Us Proud Again“ („Ne face din nou mândri“).

c. „A Chicken in Every Pot and a Car in Every Garage“ („Un pui în fiecare tigaie şi o maşină în fiecare garaj“).

16 În ce an s-a încheiat regimul Francisco Franco în Spania?

a. 1966.

b. 1975.

c. 1982.

17 Invadarea cărui stat, de către URSS, a oprit negocierile pentru reducerea armelor strategice (SALT II)?

a. Afganistan.

b. Pakistan.

c. Ungaria.

18 Ce boală cauzează inflamarea membranei de protecţie ce înveleşte capul şi coloana vertebrală?

a. Boala Huntington.

b. Scleroza multiplă.

c. Meningita.

19 Cum îl chema pe eroul din Troia, fiul regelui Priam?

a. Hector.

b. Paris.

c. Ahile.

20 Când au fost interzise reclamele la ţigări în România?

a. 2000.

b. 2004.

c. 2007.

21 Ce oraş belgian a fost bombardat de Germania pe 4 august 1914, eveniment ce a determinat Marea Britanie să declare război Germaniei?

a. Anvers.

b. Namur.

c. Liège.

22 Câte coarne are rinocerul african?

a. Unul.

b. Două.

c. Trei.

23 În ce stat se găseşte regiunea Arequipa?

a. Ecuador.

b. Mexic.

c. Peru.

24 Cum s-a numit oraşul Ho Şi Min până în 1975?

a. Dien Bien Phu.

b. Saigon.

c. Hanoi.

25 Ce companie a realizat campania publicitară „Think different.“, în care au apărut imagini cu Pablo Picasso, Bob Dylan, Nelson Mandela, Albert Einstein etc.?

a. Samsung.

b. BBC.

c. Apple.

26 Cine e autorul operei în două acte „La gazza ladra“?

a. Gioachino Rossini.

b. Giacomo Puccini.

c. Vincenzo Bellini.

27 Pe malul cărui lac se află oraşul Chicago?

a. Lacul Huron.

b. Lacul Michigan.

c. Lacul Erie.

Răspunsurile corecte

1. b. 1937.

2. c. Napoleon.

3. b. Frumos.

4. c. Vincent van Gogh.

5. b. Mihai Constantinescu.

6. a. O fotografă.

7. b. Ingmar Bergman.

8. a. Yemen.

9. b. „Această dulce povară, tinereţea“.

10. c. David Ogilvy.

11. a. Sulfat de calciu monohidratat.

12. b. 33 de milioane de dolari.

13. a. China.

14. c. Asia Centrală.

15. a. „Morning in America“ („Dimineaţă în America“).

16. b. 1975.

17. a. Afganistan.

18. c. Meningita.

19. a. Hector.

20. c. 2007.

21. c. Liège.

22. b. Două.

23. c. Peru.

24. b. Saigon.

25. c. Apple.

26. a. Gioachino Rossini.

27. b. Lacul Michigan.