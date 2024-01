Marius Manole,”varianta de avarie” pentru rolul din ”Opera de trei parale”. De ce a acceptat actorul să joace personajul

Marius Manole spune ceea ce nu se știe despre ,”Opera de trei parale” de la Naționalul din București. Spectacolul a dus la blocarea site-ul de bilete, încă de la prima reprezentație

”În momentul în care mi-au propus, eu le-am spus că sunt niște probleme”

Pe 13 ianuarie, la Teatrul Național din București a fost agitație mare. La Sala Ion Caramitru nu mai aveai unde să arunci un ac, atât de mulți spectatori au venit la prima reprezentație cu public a celui mai nou spectacol. Solicitarea a fost așa de mare, încât a dus la blocarea site-ului de bilete.

„Opera de trei parale”, scrisă de Bertolt Brecht în 1928, pe muzica lui Kurt Weill, este regizat de Gelu Colceag și are o distribuție mare, nu doar prin nr-ul personajelor și a figurației, ci și prin numele actorilor care joacă în acest spectacol.

„Opera de trei parale” este o montare grea, în care indiferent de mărimea rolului, de la cele principale, până la figurație, toți cei implicați cântă, dansează, joacă total, așa cum nu s-a mai văzut de foarte mult timp pe scena TNB.

Marius Manole este seducătorul gangster Mackie-Șiș, personaj pentru care actorul a făcut ceea ce nu credea că este în stare. Invitat în Adevărul Live, Marius Manole declară cum a ajuns să fie varianta de avarie a TNB pentru acest rol.

”Nu eu am fost prima opțiune pentru acest rol. Inițial a fost ales un alt coleg care, din păcate, nu a putut juca rolul principal. Regizorul și conducerea TNB au apelat la varianta de avarie, adică la mine. Mi s-a spus că poiectul trebuie să aisă și să intru în rol” spune actorul în interviul din Adevărul Live.

Cine nu cunoaște acest aspect, dar a fost la spectacol sau poate se va duce să-l vadă, sigur se gândește că varianta de avarie este cea mai bună alegere pe care regizorul și TNB au făcut-o pentru acest rol.

Marius Manole spune că pentru el, situația nu a fost așa de ușor de acceptat. Și totuși cei de la TNB au reușit să-l convingă și să joace rolul lui Mackie-Șiș

”Eu nu am nicio pretenție de la nimeni și nici nu cred că sunt buricul pământului. Nu am orgolii de genul ăsta. Pe mine dacă mă interesează un rol sau dacă îl consider că este o provocare, pot să fiu și a 5-a variantă. În momentul în care mi-au propus, eu le-am spus că sunt niște probleme. Pe lângă faptul că joc foarte mult, mai am una. Eu nu cânt. Am cântat o singură dată pe scenă într-un spectacol de la Teatru Metropolis, dar a fost cu negativ” spune actorul.

→ Imaginea 1/6: „Opera de trei parale”, de Bertolt Brecht la Teatrul Național București Foto credit Florin Ghioca

”M-am dus exact acolo unde mi s-a spus că nu pot”

Ceea ce l-a făcut pe Marius Manole să accepte acest rol, într-un spectacol în care, în primul rând trebuie să cânte, a fost tocmai această provocare pe care a fost gata să o treacă, asumânduși toate riscurile. Actorul spune că și-a dorit să depășească această spaimă personală pe care a avut-o dintotdeauna.

Și a început să ia orele de muzică. Actorul povestește că la repetiții, profesorii de muzică, toți colegii de scenă erau îngroziți.

” Se uitau la mine și vedeam cum le pica fața, în timp ce cântam. Am acceptat acest rol, asumându-mi riscul de a rata, ca să depășesc o spaimă personală pe care o aveam dintotdeauna. Iată, am 45, 46 de ani, dar mie tot timpul mi-au plăcut provocările. Exact acolo unde am spus că nu pot sau în care mi s-a spus că nu o să reușesc, eu acolo m-am dus. Să arăt că se poate. Eu nu cred că un actor trebuie să cânte ca la Operă, sau ca la Mamaia. Nici nu trebuie să danseze ca un balerin. Eu cred că un actor trebuie să danseze ca un actor, să cânte ca un actor, să vorbească ca un actor” spune Marius Manole în interviul din Adevărul Live.

În seara premierei, întreaga echipă a oferit un regal de actorie, ținând cont de timpul foarte scurt, de doar 8 zile pe care l-a avut la dispoziție pentru repetițiile generale. Cu toate emoțiile grămadă pe ei, actorii toți au cântat, dansat și jucat ca ....actori performanți.

Publicul a aplaudat în picioare, la final întrega echipă , în frunte cu regizorul Gelu Colceag, pentru minunatele trei ore petrecute la TNB, într-un spectacol cum de foarte mult timp nu s-a mai jucat pe scenă.

Următoarele reprezentații cu „Opera de trei parale” sunt programate pe 25, 26 ianuarie , 7, 8 februarie. Urmărește integral ediția din Adevărul Live realizată și moderată de Antoaneta Banu și intră în culisele spectacolului cu actorul Marius Manole.