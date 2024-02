Lansare Humanitas: „Dincolo de sârma ghimpată“, povestea revoltei de la Auschwitz

Editura Humanitas Fiction vă așteaptă joi, 1 februarie, ora 19.00 la Librăria Humanitas de la Cișmigiu (Bd. Regina Elisabeta nr.38) la lansarea romanului Dincolo de sârma ghimpată de James D. Shipman, recent apărut în colecția „Raftul Denisei“ coordonată de Denisa Comănescu, în traducerea Emiliei Ivancu.

În toamna anului 1944, un grup de prizonieri de la Auschwitz-Birkenau, ajutați de câteva deținute din lagărul femeilor, plănuiesc să arunce în aer crematoriile și camerele de gazare – consemn pentru începutul unei revolte având ca scop eliberarea lagărului. Aproape două sute cincizeci de prizonieri sunt uciși în timpul luptelor, iar alți două sute vor fi împușcați după înfrângerea revoltei. Pornind de la fapte reale și o amplă documentare, James D. Shipman reușește să redea cu instrumentele ficțiunii acest episod extraordinar din cel de-Al Doilea Război Mondial.

În fiecare dimineață, Anna merge câțiva kilometri prin frig până la Fabrica de Armament, unde muncește împreună cu alte deținute. Riscându-și viața, reușește să scoată, ascunse în buzunarele secrete ale hainelor, mici cantități de praf de pușcă și să le aducă în lagăr, unde Rezistența și-a propus să arunce în aer camera de gazare și Crematoriul IV. Pericolele însă sunt la tot pasul, și Anna este nevoită să îndure jocurile crude la care o supun paznicii SS și să se confrunte cu trădarea prizonierului în care avea cea mai mare încredere.

„Există o literatură bogată a Holocaustului, fiecare roman dezvăluind ororile de nedescris din lagărele de exterminare ale naziștilor și suferințele a milioane de oameni, evrei și alții pe care naziștii i-au considerat inferiori. Ceea ce însă este deseori trecut cu vederea sunt poveștile prizonierilor care s-au ridicat împotriva naziștilor, știind că nu există speranță și că nu-i așteaptă decât moartea. James D. Shipman împletește armonios detaliul istoric cu ficțiunea în acest roman al revoltei din 1944 de la Auschwitz.“ – Historical Novels Review. „Povestea prizonierilor din Sonderkommando reprezintă neîndoielnic unul dintre cele mai negre episoade ale lagărului de la Auschwitz. Faptul că și-au riscat viața ca să strângă dovezi ale crimelor, astfel încât noile generații să știe ce s-a întâmplat dincolo de sârma ghimpată a camerelor de gazare și a crematoriilor, e o dovadă a clarviziunii lor, a bunei înțelegeri a situației în care se aflau și a curajului lor fără limite.“ Piotr M.A. Cywiński Director al Memorialului și Muzeului Auschwitz-Birkenau Discurs cu ocazia comemorării a șaptezeci de ani de la revoltă

James D. Shipman s-a născut în vestul Americii de Nord și și-a început cariera de scriitor publicând proză scurtă și poezie încă din anii când studia Istoria la University of Washington. Pe lângă licența în istorie, a urmat și absolvit Dreptul la Gonzaga University. În 2004 și-a deschis propria firmă de avocatură. Primul său roman, Constantinopolis, apare în 2013, urmat de Going Home (2015), It Is Well (2016), A Bitter Rain (2017), Task Force Baum (2019), Irenaʼs War (2020). În 2022 publică romanul Dincolo de sârma ghimpată (Beyond the Wire; Humanitas Fiction, 2024). Cel mai recent roman al său, Before the Storm, apare în 2023. Până în prezent, James D. Shipman a publicat opt romane, multe dintre ele devenind bestseller Amazon.