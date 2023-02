Istoricul Stelian Tănase împlinește 71 de ani. Ce carte lansează la aniversare: „M-am mișcat ca un adevărat negustor“

Politician, activist civic, politolog, scenarist, regizor, istoric, întemeietor, alături de colegi din GDS, Alianța Civică, de reviste (22, Sfera Politicii), romancierul Stelian Tănase împlinește astăzi 71 de ani.

"Un romancier de largă respirație, care intră dezinvolt în medii sociale inedite, cu o largă paletă stilistică și nesfîrșite jocuri lexicale, care își concurează cu succes pleiada strălucită a congenerilor Mircea Cărtărescu, Ștefan Agopian, Cristian Teodorescu, Gheorghe Crăciun, Alexandru Vlad, Marta Petreu, Mircea Nedelciu, Bedros Horasangian, Petru Cimpoeșu, Ioan Mihai Cochinescu (lista ar putea continua, iar locul în enumerare al numelor citate este aleatoriu) – acesta este la ora actuală Stelian Tănase(...) Dar, în acest moment, mi se pare restrictiv să-l raportez doar la generația ’80. Stelian Tănase se plasează singur în spațiul literar lărgit al ultimilor 30 de ani, în care statura lui se detașează. Personalitate proteică, uneori incomodă, concentrată mult asupra sa, cu un ochi pregătit pentru a vedea grotescul, negrul, pentru a evalua ironic, cinic lumea de ieri și de azi", așa este caracterizat de scriitoarea Gabriela Adameșteanu în observatorcultural.ro

Interzis de comuniști

Stelian Tănase s-a născut la București, la 17 februarie 1952. A absolvit Facultatea de Filosofie din București a Universității din București în 1977. Înainte de 1989 a scris trei cărți, din care două au fost interzise de cenzura comunistă, fiind publicate abia după căderea regimului. Stelian Tănase a fost un participant activ la în evenimentele protestatare, revoluționare, din 21-22 decembrie 1989, care au dus la căderea regimului comunist totalitar.

Una dintre cele mai active personalități

Stelian Tănase a fost una dintre cele mai active personalități publice implicate în demonstrațiile maraton intrate în istoria postcomunistă sub numele de ”fenomenul Piața Universității”, alături de Ana Blandiana, Doina Cornea, Radu Filipescu, Marian Munteanu, Octavian Paler, Victor Rebengiuc, Gheorge Zamfir; aceste manifestări împotriva Frontului Salvării Naționale, a lui Ion Iliescu, Petre Roman, Silviu Brucan & ceilalți lideri feseniști, au pregătit fenomenele organizate de opoziție și luptă politică, de la Alianța Civică la Convenția Democratică din România.

Opera lui Stelian Tănase are trei părți importante: textele ficționale (literatura), textele nonficționale (știință politică, istorie, cercetarea arhivelor), memorialistica. O parte semnificativă dintre cărțile nonficționale reprezintă rodul cercetărilor de decenii făcute de Stelian Tănase în arhivele comunismului românesc, arhivele PCR și arhivele fostei poliții politice, Securitatea.

În plan personal, Stelian Tănase, fost director la Televiziunii Române, trăiește o frumoasă poveste de iubire cu jurnalista Elena Vijulie, în vârstă de 47 de ani, cu care s-a căsătorit în 2018. În trecut, scriitorul a fost căsătorit cu Nineta(de care a divorțat), care lucra, înainte de ’89, ca documentaristă la Bibliotecă Centrală de Stat. Stelian Tănase are o fiică din prima căsătorie.

Aniversare cu "Negustorul de antichități"

Editura Corint în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României lansează "Negustorul de antichități", al zecelea volum de ficțiune al unuia dintre cei mai apreciați autori contemporani, Stelian Tănase. Evenimentul are loc pe 17 februarie, de la ora 18.00, în Sala Franceză, etaj 2, Galeria de Artă Europeană a MNAR.

„Ca să scriu această poveste, m-am făcut anticar. În ultimii ani, m-am mișcat printre obiecte de preț ca un adevărat negustor. Dar acest roman nu este nici autobiografic, nici documentar. Este o ficțiune pe care o purtam de mulți ani în gând, dar care refuza să se nască. Așa că am vizitat galerii, am fost la licitații, am participat la târguri, am mers în ateliere, dar mai ales am trăit în mediul exclusivist al anticarilor. Am cunoscut sute de oameni, le-am ascultat poveștile, i-am înțeles. Lor le dedic această carte”, spune Stelian Tănase.