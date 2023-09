Festivalul de la Veneția 2023: Cailee Spaeny, recompensată cu Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă

Actriţa americană Cailee Spaeny, protagonista lungmetrajului „Priscilla”, a câştigat sâmbătă seară Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă la cea de-a 80-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, relatează site-ul oficial al evenimentului.

„Priscilla”, în regia Sofiei Coppola, are la bază volumul autobiografic al soţiei lui Elvis Presley, „Elvis and Me", publicat în 1985, şi documentează viaţa tumultoasă a celebrului cuplu.

În 2022, acest trofeu i-a revenit actriţei Cate Blanchett, protagonista peliculei „Tar", regizată de Todd Field. Cea de-a 80-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia se desfăşoară în perioada 30 august - 9 septembrie.