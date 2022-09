Cornistul român care a cântat Papei Ioan Paul al II-lea. Petrea Gâscă este dintre cei mai buni corniști ai României

Numele lui Petrea Gâscă este asociat în țară și străinătate cu cornul, un instrument de neînlocuit în ansamblul unei orchestre. A susținut sute de concerte și recitaluri cu toate orchestrele simfonice românești, iar studenții săi impresionează pe marile scene ale lumii.

Petrea Gâscă (60 de ani), instrumentist și profesor la Universitatea de Arte George Enescu din Iaşi, este considerat unul dintre cei mai buni corniști din istoria României, iar pozițiile pe care le-a ocupat de-a lungul anilor vorbesc de la sine: prim-cornist solist, şef partidă al Orchestrei simfonice a Filarmonicii Moldova Iaşi și membru permanent al Orchestrei Europa Symphony din Viena. Între 2011 și 2015 a fost prim cornist - colaborator permanent al Filarmonicii de Stat Botoşani.

A urmat cursurile Şcolii generale din localitatea natală, după care a studiat la Liceul de Muzică şi Arte Plastice Octav Băncilă Iaşi (1973-1981). Primul contact cu acest instrument muzical la avut în 1973, când bunicul său, mâna dreaptă a preotului din satul Boteşti-Horodniceni unde a copilărit, l-a dus la un student la corn.

„Să vă spun drept, eu voiam să cânt la vioară. Asta mi-a plăcut dintotdeauna. Nu s-a putut pentru că mi-au spus că sunt prea bătrân. Aveam 10 ani. Trebuie să începi mult mai devreme”, povestește cu umor profesorul Petrea Gâscă.

„Încă nu pot spune că le știu pe toate”

S-a dovedit în cele din urmă că opțiunea pentru corn a fost cea mai bună. În plus, era bine construit și cu dinți buni, pentru că aceste lucruri sunt mereu o problemă la suflători, și asta l-a ajutat în carieră. Şi-a desăvârşit studiile superioare de specialitate la Conservatorul „George Enescu” (1981 -1985), facultate pe care a absolvit-o ca şef de promoţie.

În 1984 a obţinut o bursă de studii, urmând cursurile de perfecţionare muzicală de la Lanciano – Italia, precum şi cursuri de orchestră şi muzică de cameră și este doctor în muzică „summa cum laude” pe specializarea Interpretare muzicală.

Printre instrumentiști circulă o vorbă: „Dacă nu studiezi o zi, simți tu. Dacă nu studiezi două, trei zile, simt și cei din jurul tău.”

Anul viitor, Petrea Gâscă va celebra 50 de ani de când a început să cânte la corn și chiar și acum, după atâția ani ca instrumentist, nu trece practic o zi fără să exerseze între trei și șase ore, chiar și când este în concediu.

„Încă nu pot spune că le știu pe toate. Sunt departe de a fi perfect”, spune cu modestie instrumentistul. Ne mărturisește că i-a făcut bine regimul aproape milităresc pe care l-a avut de-a lungul anilor și chiar dacă cornul este un instrument extrem de dificil, dacă ar fi să o ia de la capăt încă odată, ar face aceeași alegere.

Peste 70 de recitaluri și 110 concerte susținute

A susţinut peste 70 de recitaluri şi a cântat, ca solist, în 110 concerte cu toate orchestrele simfonice româneşti. Repertoriul său cuprinde lucrări pentru corn şi orchestră de W. A. Mozart, R. Glier, Fr. A. Rosetti, C. M. von Weber, R. Strauss, A. Vivaldi, J. Haydn, H. Hubler, G. Ph. Telemann, Gh. Păunescu, O. Bourne, P. Dukas, Fr. Strauss,V. Gruger.

Este membru fondator al Cvartetelor de corni Concertino, Horn Quartett (Botoşani), al Ansamblului de corni „Concertino” (ce cuprinde peste 30 de cornişti) şi membru al Trio-ului Academica al UNAGE. A cântat în Ansamblul de suflători al Filarmonicii „Moldova” Iaşi, Cvintetele Solaris şi Cronos, Cvintetul de alamă al orchestrei „Europa Symphony” - Viena, formaţia Ars Ventus - Bucureşti.

A colaborat cu Cvartetul Voces, în concerte la Iaşi, Bucureşti şi Koblenz (Germania) - 2004. A fost membru al Orchestrei de cameră, a Filarmonicii Moldova şi al Orchestrei Camerata, cu care a susţinut concerte în ţară şi străinătate.

De asemenea, a fost invitat ca prim-cornist sau instrumentist, de diferite orchestre din ţară, pentru concerte sau turnee în străinătate (Filarmonicile de Stat Sibiu, Botoşani, Bacău, Târgu Mureş, Constanţa, Orchestra Simfonia Bucureşti, Orchestra Naţională Radio, Opera Naţională Română Iaşi, Orchestra de cameră Unirea Focşani, Orchestra ,,Les Musiciens de Bucarest’’).

A cântat în toate marile săli de concerte din Europa

A efectuat peste 90 de turnee artistice în Germania, Olanda, Spania, Grecia, Franţa, Austria, Italia, Belgia, Gibraltar, Elveţia, Coreea de Sud, Cehoslovacia, Bulgaria și Republica Moldova. Cel mai impresionant moment al carierei sale a fost concertul susținut în prezenţa Papei Ioan Paul al II-lea la castelul Gandolfo (Italia) în 1984.

A cântat alături de Filarmonica Moldova la toate ediţiile Festivalului George Enescu (1985 - prezent), precum şi în mari săli de concerte din Europa (Megaro Hall - Atena, Salle Gaveau, Unesco Hall - Paris, Tonhalle - 4 Zürich, Concertgebow - Amsterdam, Gewandhaus – Leipzig, Schauspielhaus-Berlin).

”Îmi amintesc cu plăcere de concertul din 1995 de la Munchen, în fața celebrului Sergiu Celibidache, care ne-a ascultat, ne-a vorbit extraordinar de frumos și ne-a încurajat după concert”, povestește cu emoție Petrea Gâscă. Unul din cele mai grele momente din cariera sa a fost să se despartă de Filarmonica din Iași, în 2010, unde s-a format ca instrumentist și a rămas cu sufletul.

Studenții săi susțin concerte în toată lumea

A fost atras de profesorat încă din studenție, când susținea ore de muzică la Casa Pionierilor din Iași. Și-a început activitatea didactică ca profesor suplinitor la Liceul de Arte Octav Băncilă Iaşi (1987 - 1988, corn şi 1990 - 1991, muzică de cameră). A fost apoi profesor asociat al Universității de Arte George Enescu Iaşi (1991 - 1994 şi 1996 -2010, corn şi muzică de cameră), conferenţiar universitar doctor și profesor universitar doctor (2015 - prezent, corn, trombon - master, muzică de cameră).

Rezultatele sale ca profesor vorbesc de la sine. Studenţii săi au obţinut premii naţionale şi internaţionale şi au susţinut concerte şi recitaluri, colaborând cu diferite orchestre din ţară şi străinătate. Printre absolvenţi se numără instrumentişti sau prim-cornişti în Iaşi, Botoşani, Ploieşti, Galaţi, Constanţa, Bacău și Bruxelles (Belgia). În prezent, este conducător ştiinţific în lucrări de licenţă, dizertaţiii masterale şi referent (preşedinte) în comisii de obţinere a titlului de doctor în muzică.

„Vreau ca studenții să rămână cu plăcerea de-a cânta la corn, cu apropierea de acest instrument. Niciodată să nu privească instrumentul ca pe un mijloc de-a face bani. E un instrument cu care te culci și te scoli și îl ai mereu în gând. Viața e mult prea scurtă ca să te poți bucura de el. Abia acum îi descopăr multe din secrete și sper să mă ajute Dumnezeu să mai pot cânta câțiva ani”, sunt dorințele instrumentistului pentru care cornul este regele orchestrei.

Activitate publicistică impresionantă

A publicat, la Editura Artes- Iaşi, „Cornul în creaţiile muzicale ale compozitorilor Franz Strauss şi Richard Strauss” şi „Cornul, tradiţie şi mister” (2009), iar la Editura ,,StudIS” - Iaşi, „Permanenţe în contemporaneitate. Dicţionarul corniştilor români (2012). „Am descoperit 431 de corniști români pe tot globul. Nu pot spune că sunt toți. Atâția am găsit eu. Am luat legătura cu fiecare și am scris două ediții de 400 de pagini. Cărțile au fost extrem de apreciate în țară”, spune Petrea Gâscă.

A descoperit, de pildă, că primul profesor de corn a activat la Conservatorul din Iași în 1878 și era italian. Nu a fost deloc ușor să scrie acest dicționar unic în rândul instrumentiștilor, pentru că a trebuit să ia legătura cu corniști din Africa de Sud sau Canada și a scris despre activitățile lor muzicale, didactice și științifice.

De asemenea, a scris „Douăsprezece studii de dificultate medie pentru corn” (Editura „StudIS”- Iaşi, 2011), „Cincisprezece capricii pentru corn”, „Exerciţii zilnice pentru corn”, „Zece studii pe teme folclorice pentru corn”, „Studiu de concert pentru corn şi pian” . A publicat, la Editura ,,Junimea’’- Iaşi, „Monografia istorică Satul Boteşti-Horodniceni. Ţinut de legendă şi dor” (2013), satul unde s-a născut și a copilărit, şi „Cornul şi cântecele dorului”, la Editura ,,StudIS”- Iaşi (2017).

„În satul Rotopănești, comuna Horodniceni, a funcționat primul Conservator privat de Muzică și Declamațiune la curtea boierului Nicolae Istrate, în 1860”, este una dintre descoperirile importante ale muzicianului, pe care le amintește în monografia sa.

De-a lungul anilor a fost distins cu numeroase premii naționale și internaționale și a imprimat pe CD Integrala simfonică enescienă, sub conducerea dirijorului Alexandru Lăscae şi Filarmonicii Moldova Iaşi (pentru Casa de discuri Ottavo din Olanda). Pe 12 ianuarie 2023 va susține un concert cu Filarmonica din Oradea, iar dirijor va fi chiar fiul său.

„Încerc prin toate mijloacele să atrag copiii către muzică. Fac Masterclass-uri la Suceava, Botoșani, Bacău, Piatra Neamț și Galați, susțin recitaluri cu elevi de-ai mei ca să vadă frumusețea cornului. Unii sunt atrași spre câștiguri rapide cu instrumente mai motivante și au impresia că asta este muzica adevărată. La corn trebuie să ai răbdare. Trebuie să studiezi mult, dar apoi vine și răsplata”, este apelul motivațional al lui Petrea Gâscă către noile generații care vor să facă carieră în muzică.