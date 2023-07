Copiii sunt invitați în vacanța de vară la Art Safari Kinder! Brâncuși, Tonitza, Luchian, Artachino bat telefoanele și tabletele

Programul educațional unde arta este explicată pe înțelesul copiilor, Art Safari Kinder, este deschis toată vara pentru copiii cu vârste între 4 și 18 ani. Și cuprinde ateliere de desen, pictură, dar și pictură pe tricou inspirate de tema acestei ediții, dragostea, cursuri intensive de artă și tururi ghidate în expozițiile Art Safari Love Edition, pe un traseu redesenat pentru cei mici. Activitățile se desfășoară de joi până duminică, până pe 10 septembrie, la Palatul Dacia-România din strada Lipscani 18-20. Programul complet poate fi consultat aici.

Art Safari Kinder îi împrietenește pe copii cu arta și îi face să uite de telefoane și tablete. Micii artiști descoperă o lume minunată, plină de culoare, de forme interesante și deloc plictisitoare, în cadrul atelierelor de artă și tururilor ghidate. Temele sunt inspirate din expozițiile acestei ediții – de la portretele personajelor celebre din colecţia The National Portrait Gallery, Londra, până la artă românească semnată de Constantin Artachino sau Ion Alin Gheorghiu. Programul educațional Art Safari este susținut de Kinder.

Telefoanele și tabletele jos, pensulele și acuarelele sus

Inspirați de Constantin Artachino (1870-1954), maestru al portretului și peisajului, atras de lumea orientală și balcanică pe care a zugrăvit-o cu tușe de mătase, cei mici își vor dezvolta imaginația și vor realiza în tempera sau acuarelă variate portrete, naturi statice și peisaje, în cadrul atelierelor de pictură.

La atelierele de desen, micii artiști își exersează îndemânarea, răbdarea, motricitatea fină, atenția la detaliu și află informații interesante despre tehnici diferite de desen ȋn creion, cărbune sau pastel inspirați din operele marilor maeștri, precum Leonardo da Vinci sau Albrecht Dürer.

Pictura pe tricou solicită atenție sporită și îndemânare din partea copilului și îi oferă bucuria de a putea purta un obiect vestimentar personalizat chiar de el. Toate materialele necesare sunt incluse în prețul atelierului: tricouri disponibile în toate mărimile, culori, pensule, modele. De asemenea, atelierul „În luma lui Picasso” propune prin tehnici de desen și pictură realizarea unui portret ȋn stil cubist, inspirat din lucrările lui Picasso.

Copiii au posibilitatea de a face și cursuri intensive de pictură și desen la Art Safari Kinder School (opțiuni: 4 şedinţe, 5 ședințe, 10 ședințe). Cursurile intensive de pictură (4, 5 sau 10 ședințe) sunt dedicate marilor pictori români: Tonitza, Luchian și Grigorescu. În atelierul Tonitza, copiii vor picta în laviuri, iar în cadrul atelierului Luchian, micii artiști vor învăța să picteze flori. În atelierul dedicat lui Nicolae Grigorescu, vor picta peisaje. Toate materialele necesare sunt incluse în preț, iar operele realizate vor fi luate acasă.

Cursurile intensive de desen (4, 5 sau 10 ședințe) se concentrează în jurul marelui Brâncuși, care a reușit să surprindă în opera sa esența lucrurilor. Întrucât copiii sunt minunați în a surprinde esența pură, aceste ateliere îi vor învăța să deseneze în diverse tehnici, inspirați atât de opera marelui artist Constantin Brâncuși, cât şi a altor maeştri. Astfel, își vor dezvolta inteligența spațial-vizuală, motricitatea fină și spiritul creator.

„Art Safari Kinder ia o nouă formă vara aceasta și îi așteaptă pe copii cu noi surprize. Atelierele noastre încep cu un tur ghidat prin expozițiile Art Safari Love Edition, pe un traseu redesenat pentru ei, în care cei mici se pot bucura și de instalațiile luminoase și tablouri colorate. După ce descoperim secretele din spatele picturilor, ne întoarcem în sala de curs, unde avem liber la distracție și creativitate. Punem în aplicare tot ce am învățat despre culori, forme și texturi la atelierele de artă. Copiii lasă telefoanele deoparte și își petrec timpul într-un mediu relaxant. Cei mici sunt așteptați atât cu părinții, cât și cu școala. Orarul activităților este adaptat la programul părinților, astfel încât ei să poată vizita expozițiile cât timp cei mici se distrează pictând și desenând, la atelierele de artă”, declară Maria Munteanu, coordonator programe educaționale Art Safari.

Prețuri și program Art Safari Kinder

Prețul unui atelier individual este de 120 lei, iar durata este de 1 oră. Cursurile intensive de pictură/desen includ și un tur ghidat în Art Safari, iar prețurile diferă în funcție de numărul de ședințe - 4 ședințe (440 lei), 5 ședințe (550 lei), 10 ședințe (1.000 de lei).

Orarul activităților este disponibil pe site-ul Art Safari aici. Pentru grupuri organizate, acesta poate fi personalizat în alte zile, la alte ore decât cele din program. Mai multe detalii: https://www.artsafari.ro/artsafari-kids-love-edition/.

Programul Art Safari Love Edition

Art Safari găzduiește în cadrul sezonului de vară 4 expoziții ample – premiera națională a expoziției „Love Stories” de la National Portrait Gallery, Londra, care prezintă portrete ale unor cupluri celebre, printre care Prințul Harry și Meghan Markle, John Lennon și Yoko Ono ori Victoria și David Beckham, o expoziție dedicată marelui maestru Constantin Artachino (1870-1954), realizată în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, cu o scenografie semnată de Cosmin Florea, o expoziție dedicată unuia dintre cei mai importanți artiști postmoderni ai României, Ion Alin Gheorghiu (1929-2001), cu text curatorial semnat de Andrei Pleșu, dar și o lume de basm vs o scenă SF cu zombie într-o expoziție de artă contemporană ce reunește doi artiști cu viziuni opuse, Ondine și Baraka, curator: Ruth Hibbard (Victoria and Albert Museum, Londra). În toamnă, Art Safari organizează o nouă expoziție de răsunet: „Bags: Inside Out” - o expoziție de genți iconice din colecția muzeului regal Victoria and Albert, Londra.

Program (până pe 10 septembrie 2023): joi-duminică – 12:00-21:00; Night Tours – în fiecare vineri și sâmbătă 22:00-1:00 (tururi ghidate și prosecco).

Biletele pot fi achiziționate pe https://www.artsafari.ro/editia-12/ sau direct de la intrare (Palatul Dacia-România, strada Lipscani, nr. 18-20, București).