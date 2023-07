Turiștii români care pleacă în vacanță în Grecia fără rezervare. „Bat din poartă în poartă?“

În vreme ce unii români își planifică din timp vacanța, alții preferă aventura, indiferent dacă merg într-o stațiune de pe litoralul românesc sau cel grecesc.

Majoritatea turiștilor nu pleacă într-o vacanță într-o țară străină fără să aibă asigurată cazarea. Sunt însă și aventurieri care preferă să aleagă unde vor locui în vacanță după ce văd cu propriii ochi.

Pe un forum de vacanță, un român se întreabă cum este posibil așa ceva.

"Am tot citit în ultima perioadă de oameni care merg 800-1000 de km, unii și cu copii după ei, fără să aibă o cazare asigurată.

Scuze dar nu înțeleg, care e faza?

Îmi place să îmi organizez călătoriile, prin booking sau direct la proprietar. Să văd mai multe locuri, înainte să rezerv, să caut păreri sau review-uri. Asta face parte din plăcerea călătoriei, să fac tot acest "joc".

Care e faza să mergi fără? E mai multă emoție? Vrei să arăți că nu ai încredere și vrei să vezi "cu ochii tăi"?

Nu judec pe nimeni, nu dau sfaturi, încerc doar să înțeleg...

L.E. Postul nu e despre cei care nu au cazare intermediară. E despre cei care se duc acolo fără să aibă o cazare. Adică ajung în Grecia și…? Bat din poartă în poartă sau…?", a scris acesta pe grupul Forum Grecia.

"Aventurile spontane ies mult mai frumoase"

Situația a fost comentată de membrii grupului, iar părerile sunt împărțite.

„Suntem toți diferiți, nu putem fi toți la fel.

Unii rezervă cu 1 an înainte, alții doar când ajung acolo. Unii merg cu avionul, alții cu mașina. Unii mănâncă tradițional, alții vor pizza sau sushi. Nimic nu e greșit atât timp cât fiecare se simte bine.

Eu îmi caut cazările, feriboturile cu 6 luni înainte. Face parte din călătoria imaginară dinaintea călătoriei reale. Călătoresc poate 3 zile până ajung la destinația finală. Puțini înțeleg asta dar e loc pentru fiecare, și pentru cei foarte precauți, și pentru adepții last-minut-ului“.

„Când mergeam la Eforie, nu existau oferte pe net“

"Mi-ai amintit o imagine, din gara de la Eforie, de acum muuuulti ani, când ne-am dat jos din tren, nu aveam cazare și proprietarii stăteau pe peron și fluturau cheile. Parcă îi și văd pe greci la intrarea în sate cu cheile. Suntem diferiți ca oameni. Unii sunt mai precauți, altora le place mult neprevăzutul și senzația oferită de … inedit. Noi mergem cam la sigur, de fiecare dată, în ultimii ani. Când mergeam la Eforie, nu existau oferte pe net."

"Oferta este deosebit de vastă, îndeosebi în Grecia…. La cei fără rezervare, stresul că nu găsești ceva acolo pe loc este egal cu 0, față de stresul pe care îl ai 6 luni, că poate se întâmplă ceva și nu poți merge în perioada rezervată și pierzi și banii….

Am văzut multe anunțuri cu bilete oferite altora deoarece ei nu mai pot merge, dar nu am auzit pe nimeni să doarmă în mașină că nu a găsit nimic.

Și oricum…. De cele mai multe ori, aventurile spontane, ies mult mai frumoase și interesante față de cele planificate în detaliu."

"Am dat avans 100 euro... Oare chiar e așa de mult încât să mă gândesc ce fac dacă îi pierd?"

"Și în acest caz suntem diferiți… pentru unii chiar și 100 euro înseamnă bani, bani munciți, pentru alții chiar nu înseamnă nimic….etc.

Eu vorbeam la modul general, în care, pentru un preț mai bun se achita integral la dată rezervării, nu te aveam pe ține în vedere cu avans 100 euro."

„Prosoape cu găuri în ele“

"În Grecia totul e așa cum e. Am stat la 5 stele în Rhodos și aveau prosoape cu găuri în ele, stelele erau că aveau plajă privată și piscine pe care nu le aș folosi, că apă cu clor am în orașul unde locuiesc. Dacă vrei 5 stele mai de lux, mergi în Turcia. Oricum eu îs adeptă costurilor mici și fără pretenții, pentru că la o cazare doar dorm și fac dus, mâncăm pe unde umblăm."

„Unii trăiesc mai spontan“

"Înainte de copil, în 90% din cazuri plecăm fără cazare. Uneori mă uităm după variante în diverse locuri că să am un fel de lista scurtă, însă nu rezervăm. De ce? Pentru că asta ne dădea libertate de mișcare. Nu mergeam niciodată în concediu în locul x, ci spre locul x, y, z. Ne opream undeva o zi - două - trei - câte aveam chef, apoi plecăm mai departe. Într-o astfel de vacanță cu destinația Peloponez, de exemplu, vedeam toată coasta de vest la dus, oprindu-ne unde aveam chef, și toată coasta estică la întors. Fără presiune de timp pentru plecat, pentru ajuns..."

"Unii trăiesc mai spontan. Nu le place să aibe organizat fiecare minut, ca la locul de muncă. Poate preferă să aibă libertatea de a sta cazat în diferite locuri pentru a evita monotonia unui singur loc."

"Unii sunt iresponsabili, alții hiper-responsabili, alții undeva între. Eu am avut cazare luată dar, odată ajuns la față locului, mi-am dat seama că nu era ce trebuie. Am renunțat și am pornit la drum înjurând, pe întunecate, să caut cazare. Deznodământul: am găsit cazare mai faină, mai ieftină și aproape de două plaje, o faleză faină și multe taverne și baruri. Așa că, de la înjurături, am trecut la mulțumiri! Totuși nu sunt genul care să plec fără să am ceva rezervat. Așa, măcar am unde să stau o noapte, după aia mai văd ce fac.."

"Am făcut și noi asta, dar pentru că am plecat de pe o zi pe alta în Grecia și nu am avut cum să rezerv cazare înainte. Nu era nimic bătut în cuie când putem pleca. Apoi eram și la început de sezon, iar cazări erau berechet, de toate felurile. Ne-am așezat la o terasă, băut o limonadă și ales pe booking.

Nu e așa bau-bau. Mă rog, dacă mergi în plin sezon posibil să fie mai greu de găsit și dacă ai un buget limitat, de asemenea."