Româncă decepționată de vacanța în Croația. Cum au contrazis-o alți turiști VIDEO

O turistă din județul Mehedinți, întoarsă dintr-un concediu de șase zile petrecut în Croația, susține că e primul și ultimul concediu în această țară, explicând și motivele.

„Am fost in Opatija timp de 6 zile. Nu ne-a plăcut prea mult pentru că plajele toate sunt cu pietre și destul de mari. Parcarea este o mare problemă. Nu am mai scos mașina dintr-o parcare de teamă să nu pierdem locul, care variază între 100-170 kuna/zi. Prețurile sunt destul de mari comparativ cu Grecia, Turcia. Nu am auzit muzica, pe plajă, la restaurante...monotonie. Cel mai mare disconfort a fost timpul de 9 ore petrecut la vama dintre Serbia și Croația. Prima și ultima dată în Croația!”, a scris românca, pe grupul de Facebook „Turism în Croația – Informații utile”.

Cei mai mulți dintre cei care au comentat au spus că sejurul lor în Croația a fost unul foarte reușit.

„Superbă Opatija! Totul foarte bine organizat, e un orășel romantic, care are și dealuri și mare, o faleză lungă pe care te poți plimba și unde poți uită că ai mașină. Plaje cochete, liniștite, pe care te poți relaxa foarte bine. Potrivit pentru cei care nu caută bâlciurile și gălăgia”, a comentat un bărbat, la postarea femeii.

„Croația este foarte frumoasă, ceea ce căutați dumneavoastră se poate găși la Costinești. Experiență noastră cu Croația a fost minunată, mie îmi place că nu se ascultă muzică, de aia mergem la mare să ne relaxăm. Muzica putem să o ascultăm și la vecinii care pun muzică tare. Merită să mai vizitați Croația, doar să va documentați înainte”, a scris o altă turistă.

„Croația nu este despre all inclusive, muzică dată la maximum pe plajă și gălăgie. Data viitoare ‹‹săpați puțin›› înainte de a pleca în vacanță, că internetul e mare și plin de informații. Să compari Croația cu Grecia sau Turcia este ca și cum ai compara mere cu pere”, a comentat altcineva, înainte ca posibilitatea de adăugare a comentariilor să fie dezactivată.

Opatija, „un oraș de coastă magnific”

Potrivit site-ului www.europeanbestdestinations.com, stațiunea în care turista din Mehedinți nu a avut un concediu reușit este supranumită și „Regina Adriaticii”.

„Opatija, un oraș de coastă magnific la Marea Adriatică și o stațiune balneară binecunoscută din secolul al XIX-lea pentru aristocrația și nobilimea austro-ungare de atunci, este astăzi o destinație de vacanță populară pentru turiștii din întreaga lume. Această destinație turistică elegantă are cea mai lungă tradiție turistică din Croația, în deplină armonie cu natura”, se mai arată pe site-ul www.europeanbestdestinations.com.