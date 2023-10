Experiența neașteptată trăită de doi turiști americani în România. „M-au uluit complet și m-au șocat total” VIDEO

Jenny și Jacob, doi vloggeri americani, au vizitat România și s-au arătat profund impresionați de ceea ce au văzut. La final, ei s-au declarat chiar șocați de unele experiențe și au explicat că aveau cu totul alte așteptări.

„România ne-a șocat în cele mai bune moduri cu putință”, și-au început Jenny și Jacob unul dintre ultimele clipuri filmate în țara noastră și postate pe Youtube. Iar Jacob a intrat în detalii: „Primul mod în care ne-a uimit a fost cel legat de Uber. Uberul aici este extrem de ieftin. Ca să ajungem la gară puteam lua autobuzul sau taxiul. Am preferat Uberul, pe care l-am comandat de pe aplicație, este la același preț cu autobuzul care face 30 de minute spre deosebire de taxi, care face 8 minute. După ce am plătit puțin sub 3 dolari pe Uber, am ajuns la gară.”

Și a continuat în aceeași notă, referindu-se inclusiv la trenuri pe care le-a descirs ca fiind „puțin inconfortabile”. „Iar trenurile sunt alt lucru care ne-a șocat. Sunt puțin inconfortabile. Când am luat un tren din Gara de Nord din București, era aer condiționat în tren, dar nu prea făcea față. De atunci, însă, am avut experiențe foarte bune cu trenurile. Pleacă mereu la timp”, a spus americanul, observație cu care evident că mulți români nu au cum să fie de acord.

„Totul e de cea mai bună calitate”

Jenny a venit cu altă observație interesantă. Ei s-a părut notabil faptul că în România sunt acceptate cardurile bancare americane.

„Unul dintre lucrurile foarte bune legate de trenurile de aici în România este că îți poți cumpăra biletele direct de pe telefon. În multe țări în care am fost nu erau acceptate cardurile americane sau nu le puteam cumpăra online din cine știe ce motive, însă în România a fost super ușor, iar asta este atât de frumos când nu trebuie să îți faci griji că trebuie să îl cumperi din gară. Poți să o faci de pe drum și este uimitor”, a spus ea, iar Jacob a completat-o, la fel de încântat: „A costat 12 dolari pentru amândoi să mergem 3 ore cu trenul.”

Jenny a venit cu alte detalii și a spus că România I se pare o țară în care prețurile sunt decente. Și a venit și cu câteva exemple. „Și pentru că vorbim de prețuri, totul aici în România este decent de ieftin. Cafeaua costă în jur de doi dolari, din unele locuri o poți cumpăra cu 1,5 dolari. Primim un sandviș întreg pentru trei dolari”, a explicat ea, iar Jacob a completat-o: „România este parte din Europa și te gândești că Europa este în general scumpă și așa și este. Dar în România sunt prețuri bune.”

A fost rândul lui Jenny să-l completeze și să aducă și o informație nouă pentru americanii care ar putea să urmărească vloggul lor. „Și totul este de cea mai bună calitate. Adică nu poți spune că faci rabat la calitate din cauza prețurilor. Este foarte plăcut să călătorești prin locuri în care prețurile sunt accesibile.”

Frumusețile României

Tot Jenny a lăudat frumusețile României. „Habar nu am avut că România este atât de frumoasă. Indiferent că este vorba despre aceste clădiri vechi, istorice, sau dacă este vorba despre peisajul rural, cu munți uriași și cu copaci, castelele, totul în România a fost atât de frumos. Sincer, nu mă așteptam la asta. Cred că nu am căutat suficient de multe lucruri despre România înainte de a ajunge aici. Știam de Alpii Transilvaniei, dar m-au uluit complet și m-a șocat total.”

Aflați în Piața Revoluției, Jacob și Jenny au admirat clădirile din zonă, în special palatul regal. „Cred că e foarte bine că Jenny a vorbit despre arhitectura acestei clădiri. Este Palatul Regal, al Regelui Carol. Suntem în Piața Revoluției, unde putem vorbi mai mult despre istoria României. Istoria României este atât de fascinantă și se pare că poporului român îi pasă cu adevărat de ea. Nu știam că este un loc atât de încărcat de istorie.”

Jenny a amintit că în zilele petrecute în România a învățat multe despre istoria acestei țări și nu a ratat ocazia să recomande și Castelul Peleș.

„Am învățat foarte multe despre regii României atunci când am fost la Castelul Peleș, pe care vi-l recomand cu căldură. Am devenit efectiv fascinați de istoria României și de cultura românească. În plus, castelul este superb, înconjurat de munții de care vă vorbeam mai devreme. Cât am fost acolo am putut vedea și o vulpe drăguță (n.r – vulpea apare pe imagini la 5.04) și asta a fost prima sălbăticiune pe care am văzut-o în România. Eram îngroziți, dar în următoarele zile am văzut patru urși uriași (n.r. - sunt pe imagini la 5.20) și apoi am mai văzut trei vulpi, una dintre ele părea chiar că ne urmărește. Pare că e atât de multă faună sălbatică aici”, a mai spus ea.

A adăugat apoi că România e țara care are mai mulți urși decât toate țările Europei la un loc.

„Nu știu dacă multă lume are habar că România este un centru (hub) pentru viața sălbatică. Au cei mai mulți urși bruni din toată Europa. Dacă ai pune laolaltă toți urșii bruni din toate celelalte țări din Europa, România singură are mai mulți decât toate la un loc.”

La rândul său, Jacob a venit cu o remarcă. Dacă inițial inscripțiile cu graffiti i-au făcut să se simtă în pericol, au descoperit că România e, de fapt, o țară cu oameni mai degrabă pașnici.

„Mai este un lucru care ne-a uimit, pe care l-am observat aici în România, în toate orașele în care am fost. Nu știu dacă e bine sau rău, dar există o mulțime de graffiti și asta pare să fie un fel de cultură aici. De parcă nu e un lucru neapărat rău, cred că atunci când Jenny și cu mine am ajuns în România și am început să vedem graffiti cam în fiecare colț, ne-am zis că asta înseamnă că România nu este foarte sigură, poate ar trebui să fim îngrijorați, dar cred că este doar o parte din ceea ce oamenii fac aici, își spun durerea pe pereți.”

Jenny a confirmat imediat spusele sale: „Apropo de asta, ne-am simțit în foarte mare siguranță în România. Nu știam cum va fi, dar sincer ne-am simțit în siguranță. Evident că folosim o regulă generală, cum ar fi să ne ținem lucrurile de valoare în buzunarele din față, la fel cum am face oriunde, inclusiv la noi acasă, așa că în general a fost grozav. ”

Un alt amănunt, de data aceasta surprinzător, i-a atras atenția lui Jenny și a făcut-o să aprecieze România.

Diferență uriașă față de Asia

„Altceva ce apreciem cu adevărat, nu știu dacă pentru că tocmai veneam din Asia, dar există multe, foarte multe coșuri de gunoi aici, pe străzi, iar asta e foarte bine pentru că atunci când am fost în Asia, aproape că nu existau coșuri de gunoi. Aici, lucrul acesta face ca străzile să fie foarte curate. Vom spune că am văzut mult gunoi în pădure, aruncat la întâmplare, dar în orașe nu este gunoi deloc.”

Mâncarea din România i-a impresionat plăcut pe cei doi, a mărturisit Jenny. Sarmalele sunt favoritele lui, însă și alte mâncăruri le-au plăcut.

„Cel mai șocant lucru dintre toate a fost cât de delicioasă este mâncarea. Serios, tot ce am mâncat aici a fost incredibil. Sarmalele în foi de varză sunt favoritele noastre din toate timpurile, dar și micii au fost buni, chiar și pizza pe care am mâncat-o aici a fost bună. Așa că sunt absolut uimită de toată mâncarea din România, sincer nu m-am gândit că mâncarea va fi atât de grozavă aici. Una dintre prietenele mele a cărei familie este din România mi-a zis că trebuie să mănânc sarmale. Sarmale? Hm, nu sună grozav, am zis. Dar prima dată când le-am comandat a fost unul dintre cele mai bune preparate pe care le-am mâncat vreodată. Așa că, România, ai mâncare bună!”, a încheiat el.