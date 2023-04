Satul din Banat devenit atracție turistică. „A fost accesat de pe Google Maps de 750.000 de ori“ FOTO

O inițiativă privată a transformat o moșie părăsită și părăginită într-o atracție a Banatului. În 2020, noii proprietari au deschis porţile Domeniilor Murani, aflat într-un sat din Timiș, la 25 de kilometri de Timișoara.

Satul Murani din Timiș este la cinci kilometri din Pişchia, pe un drum lăturalnic, astfel că, în ciuda frumuseţii locului, nu era la îndemâna oamenilor să ajungă acolo. Este situat într-o vale a pârâului Ludabara şi este înconjurat de mici dealuri, cu o înăţime de aproximativ 30 metri de la nivelul mării.

Vechiul domeniu al baronilor de Munany a ajuns pe mâinile unui antreprenor timişorean, care l-a transformat într-un loc de agrement şi de relaxare la mare căutare în Banat. Dacă înainte timișorenii nu aveau niciun motiv să facă un drum la Murani, acum a devenit unul din cele mai vizitate locuri.

„În momentul în care noi am venit aici, am găsit un sat foarte pitoresc, frumos, dar cu foarte puține inițiative. Cu o notoritatea extrem de scăzută, exista în limbajul unor timișoreni două cuvinte care nu însemnau prea multe: Murani și Carani, dar nimeni nu făcea diferența între ele. Unde e amplasat unul, unde e amplasat altul. În acești ani de funcționare, notorietatea satului a explodat și aș vrea să dau un indicator. Am primit de la Google, locația Domeniile Murani a fost accesată de pe Google Maps de 750.000 de ori. Până la finalul sezonului vor fi un milion. Nu este de mirare că satul a prins viață, a dobândit o notorietate atât de mare. Foarte mulți vizitaori își exprimă mirarea când ajung aici, cum se poate ca atât de aproape de Timișoara să fie o zonă așa de colinară, atât de frumoasă”, a declarat Sorin Prada, proprietarul Domeniilor Murani.

Se dezvoltă infrastructura de cazare

Iar ca efect al acestui trafic mare de vizitatori, astăzi aproape orice proprietate care se pune în vânzare la Murani se vinde într-o săptămână.

„Când noi am venit erau prețuri de 4 euro pe metru pătrat, astăzi sunt prețuri de 10-15-20 de euro pe metru pătrat”, a adăugat Sorin Prada, care a început și construcția unui camping.

„În Murani se mai construiește o pensiune, sunt deja două. Se mai construiște un camping, în afară de cel pe care îl facem noi. Iată că se dezvoltă infrastructura turistică. Locurile de cazare erau cerute de vizitatori. De asta am demarat un proiect amplu cu un camping care va fi dat în folosință în această vară. Va avea 48 de locuri de cazare: căsuțe de două locuri și cabane de șase locuri”, a adăugat Sorin Prada.

Povestea Domeniilor de la Murani

În 1781, terenul a fost cumpărat, de la fiscul austriac, de către baronul Josif Kulterer, care după 18 ani primeşte titlul de nobil, luând numele de Murany. El a amenajat domeniul şi a ridicat conacul din centrul satului.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, moşia ajunge la urmaşii baronului de Murany. Se împarte în două părţi: prima este a lui Ignac Murany (primul prefect constituţional al judeţului timiş-Torontal), iar a doua jumătate îi aparţine lui fiicei baronului, Terezia Radanyi (născută Muranyi), care în 1848 îşi vine partea contelui Samuel Gyulay.

În 1867, Ignac Muranyi lasă domeniul ca moştenire Elisabetei Muranyi, iar mai tâziu ajunge în proprietarea lui Gyula Manassy. În perioada interbelică, în 1928, domeniul a fost achiziţionat de deputatul Gheorghe Andraşiu, care a fost cândva şi primarul Timişoarei.

„După Al Doilea Război Mondial, proprietatea a fost confiscată de Partidul Comunist. Andrașiu și familia a trebuit să părăsească în 24 de ore locația. Până la Revoluție a avut diverse roluri, de la sediu administrativ, până la CAP, tabără școlară, IAS, a fost o perioadă scurtă de timp și grădiniță. Ulterior a rămas în paragină. După o luptă de ani de zile cu statul român, fiica lui Gheorghe Andrașiu, Doina Lagea, a redobândit proprietatea. A lăsat-o moștenire nepoatei sale. Noi am achiziționat proprietatea direct de la nepoată, care era căsătorită în Franța, dar la momentul respeciv locuia în Mexic. Tranzacția s-a realizat după moartea doamnei Lagea. Câțiva ani a mai locuit sporadic aici”, a povestit Sorin Prada.

Conacul așteaptă să fie restaurat

Piesa de bază de pe domeniu este conacul. A ajuns într-o stare de paragină, însă viitorul e luminos. Acum se lucrează la proiectul de restaurare și refuncționalizare.

„În aceste etape succesive au fost multe intervenții la conac, mai mult sau mai puțin conforme, chiar și după retrocedare. Au fost chiriași care au profitat de naivitatea proprietarei, aceasta având și o vârstă, au avut diverse acțiuni prin care au degradat această proprietate. Când am început procesul de achiziționare, în conac a existat un singur obiect, pianul, pe care ploua. Primul lucru a fost să reparăm acoperișul. Nu am putut să lăsăm să se degradeze propietatea”, a adăugat Prada.

Conacul este dispus pe două nivele: nivelul de jos care era zona de cămară, bucătărie și locuințele slujitorilor; acolo va fi un restaurant-cramă. Zona de sus, unde trăiau boierii, care e dispusă circular, va deveni o sală de evenimente cu ștaif, de 150 de locuri. Propunerea arhitectului este să fie valorizat și podul. Sunt prevăzute patru studiouri care vor fi oferite în regim hotelier.

„Suntem la început de drum cu reabilitarea conacului. Cu mare bucurie pot să spun că avem un contact semnat cu cel mai renumit arhitect din România specializat pe clădiri istorice, Cristian Boltres. Lucrează acum la proiectul de reabilitare și refuncționalizare a conacului. Lucrările vor începe din toamnă. Speranța ca în maxim 24 de luni să finalizăm și conacul. Paraclisul ridicat de doamna Lagea pe locul unei mici biserici, dărâmată de regimul comunist, este acum în reabilitare. Este în proximitatea conacului”, susține proprietarul Domeniilor Murani.

Investiții majore la Domeniile Murani

În ultimii ani s-au făcut multe investiții în Domeniile Murani. S-a amenajat un restaurant rustic, fostul grajd a devenit sală de evenimente cu 80 de locuri, cu terasă de 130 de locuri. Acum pregătește și o terasă de 300 metri pătrați.

„Am plantat peste 200 de arbori maturi, zeci de arbuști, am investit în ceea ce înseamnă amenajare exterioară. Vizitatorii, preponderent familii cu copii, ne-au dus spre investiții și în zona de distracție. Am realizat cel mai lung traseu de drumeție cu obstacole din țară, obstacolele sunt de dificultate redusă, nu necesită echipament special. Urmând toate obstacolele, se fac peste 3000 de metri. Am investit destul de mult în ferma cu animale, copiii să poată interacționa cu animalele și păsările. Insula este amenajată ca și terasă”, a mai povestit Sorin Prada.

În zona de livadă, cea mai liniștită, s-a construit o frumoasă bibliotecă din lemn. Echitația are foarte mare succes. Se pot face plimbări lungi, de trei ore, cu caii.

„Avem copaci unici. Avem cel mai mare metasecuia din România, care are 240 de ani. Avem un platan secular, iar în livadă este unul din cele mai mari exemplare de ginkgo biloba din sud estul Europei. Mai sunt pini falnici, salcâmi ornamentali, un tunel de liliac –care oferă un spectacol cromatic și olfactiv deosebit, toată valea miroase a liliac”, a completat Sorin Prada.

În domeniu au fost aduse două tramvaie vechi care au circulat pe străzile din Timişoara. Societatea de Transport Public a decis casarea vechilor garnituri, iar cele două au fost salvate practic de la tăiere. Mai există şi un autobuz britanic etajat, care a fost transformat în loc de joacă indoor.

Dacă vizitatorii trebuie să plătească intrare, localnicii au gratuitate pe Domeniile Murani. De altfel, în fiecare weekend, aici are loc un mic târg dezvoltat pe fonduri europene. S-au construit standuri pentru producătorii locali, care au fost puși la dispoziție în mod gratuit. Producători locali vin și își vând produsele, de la dulcețuri, gemuri, ceaiuri, pâine, produse lactate, legume, fructe, până la decorațiuni din lemn și ceramică.