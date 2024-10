Românii care au reinventat ciocolata Dubai într-un stil românesc: ingredientele originale, înlocuite cu colivă. „Genială ideea!”

Ciocoliva este variantă românească a ciocolatei Dubai și a cucerit publicul larg, arată succesul lor de pe TikTok.

Dani și Alex au reinventat faimoasa ciocolată Dubai într-un stil românesc și inedit. Cei doi au magazinul Transylvania Shop and Coffee cu produse tradiționale, în Glasgow, Scoția. Au luat parte și ei la trendul ciocolatei Dubai, introducând-o printre produsele lor.

În urma succesului ciocolatei Dubai cu cataif și fistic, cei doi au rămas și fără ingredientele necesare pentru prepararea ei. Așa că s-au gândit ce să facă, unuia dintre ei i-a venit ideea năstrușnică să înlocuiscă ingredientele originale cu colivă. Așa au și făcut, iar totul a fost un real succes.

Inventatorii au fost și ei surprinși de cât de repede s-a viralizat rețeta lor pe rețelele sociale, TikTok, Instagram și Facebook tot mai multă lume venea să guste noua lor invenție. Foarte mulți străini au spus că nici nu știau ce este aceea colivă, dar erau curioși și au fost cuceriți. Primeau foarte multe mesaje despre creația lor și multe comenzi.

„Acestea sunt faimoasele coșciuge cu ciocolată pe care am început să le facem acum cinci ani când am deschis afacerea. Sunt umplute cu ciocolată, colivă, dar bineînțeles că în ele punem și un topping diferit”, a prezentat Dani la ediție a emisiunii Follow us. Ciocoliva a fost următorul lor pas în popularizarea colivei și peste hotare.

„U say Dubai chocolate bar - we say Transylvania Coliva Bar !!!!”, le transmit Dani și Alex oamenilor pe Facebook.

Comentariile de pe TikTok sunt o dovadă a succesului și felul cum Ciocoliva atrage tot mai mulță lume: „Nu cred!🤣 Genială ideea! Aș încerca mai degrabă varianta asta, decât ciocolata Dubai.😍”; „ce idee delicioasa!!felicitări pt initiativa🤗sper sa ajungă virala,mai virala ca și ciocolata Dubai.si sa trimiți și prin curier,pt pofticioși de coliva și ciocolata!”; „🥰 Maine vin mai mult pentru coliva😂😂”, și tot mai multe comentarii de genul apar la postările lor pe TikTok, chiar dacă clipul nu este despre Ciocoliva.

Proprietarii magazinului au spus că au ajuns facă și 6-12 kg de acum faimoasa Ciocoliva. Produsul este decorat și cu bomboane viu colorate, asemănătoare cu cele de pe coliva clasică.

Datorită imaginii României cu legendele din zona Transilvaniei, românii au creat l-au pus pe Dracula pe ambalajul Ciocolivei.