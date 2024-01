Orezul basmati – de ce nu trebuie să lipsească din nicio bucătărie

Nu mai știți ce să gătiți bun, dar și sănătos? Există oare și să fie gustos, dar și sănătos? Există, cum să nu! Mai ales dacă folosim orez basmati, care este un tip de orez lung și aromat, originar din regiunile India și Pakistan.

Hai să vedem ce putem face cu el și de ce este atât de apreciat, în orice bucătărie, inclusiv bucătăria românească. Orezul basmati este un soi de orez cu bob lung și își trage numele de la un cuvânt hindi care înseamnă "regina parfumurilor". Este un nume destul de descriptiv, deoarece acest soi conține anumite parfumuri și arome care depășesc un orez normal cu bob rotund sau cu bob lung. Orezul basmati are grăunțe mai lungi și mai subțiri comparativ cu alte tipuri de orez, care se alungesc considerabil în timpul gătirii. Unul dintre aspectele cele mai apreciate la orezul Basmati este aroma sa unică, care este deseori descrisă ca aducând a nucșoară sau asemănătoare cu aroma de popcorn. Această aromă distinctivă este datorată prezenței unui compus chimic numit 2-acetil-1-pirolină. După gătire, grăunțele de orez basmati rămân separate și nu devin lipicioase, făcându-l ideal pentru o varietate de feluri de mâncare, în special pentru pilafuri sau ca garnitură. Cu toate acestea, este foarte important să spălați orezul înainte de gătit pentru a îndepărta amidonul. Îl puteți lăsa la înmuiat timp de câteva ore înainte de a-l folosi în bucătărie pentru a vă asigura că boabele nu se vor rupe în timpul gătitului. Orezul basmati este și o sursă bună de carbohidrați complecși, oferind energie pe termen lung. De asemenea, conține proteine, fibre și este scăzut în grăsimi. Există mai multe soiuri de orez basmati, inclusiv alb și brun (integral). Orezul basmati brun are un conținut mai mare de fibre datorită stratului său exterior neîndepărtat. Datorită conținutului său ridicat de fibre, este foarte bun pentru reglarea tranzitului intestinal și se spune că este eficient în protejarea împotriva unor tipuri de cancer. Practic, nu conține colesterol, așa că ne poate ajuta să menținem tensiunea arterială din organism. În plus, fiind fără gluten, este o cereală perfectă pentru persoanele care suferă de celiachie sau de orice fel de intoleranță la gluten.

Rețetă creveți cu orez basmati

Mâna sus cine e fan creveți? Noi, cu siguranță, suntem, de aceasta vă propunem în articolul de azi o rețetă creveți, la tigaie, cu orez basmati, extrem de delicioasă.

Pentru început, se toacă mărunt legumele pe care vreți să le folosiți și se sotează împreună cu usturoiul tocat într-o tigaie mare. Dați legumele pe o parte a tigăii și adăugați un ou. Ar trebui să vă iasă un fel de omletă.

Adăugați creveții și rumeniți totul împreună. Adăugați orezul și sotați timp de 2 minute. O ceașcă mică de orez basmati este o porție perfectă pentru o persoană la masă.

Adăugați sos de soia după gust. Acesta va adăuga o notă orientală și exotică foarte importantă. Dați focul mai tare pentru a reduce lichidele, astfel încât toate ingredientele să fie perfect impregnate de sos. La final, presărați coriandru proaspăt tocat ca garnitură pe farfurie și vă puteți bucura de acest orez basmati prăjit cu creveți! O rețetă creveți simplă și rapidă, care se prepară în mai puțin de zece minute.

Cheia pentru un orez prăjit delicios cu orez și creveți stă în folosirea unor alimente de calitate superioară și în respectarea timpilor de gătire. Dacă reușiți să îndepliniți aceste două cerințe, veți obține cu siguranță un preparat complet, sănătos, dar mai ales foarte gustos.

Această rețetă creveți cu orez basmati este foarte ușor de preparat acasă și nu necesită un număr mare de pași de pregătire, dar trebuie să știți un truc pentru a vă bucura de cea mai bună versiune a acestei rețete. Luați aminte și nu uitați să îl faceți atunci când o preparați! Pentru a vă bucura de cea mai rafinată aromă a acestui orez prăjit cu creveți, vă recomandăm să îl serviți imediat ce ați terminat de preparat.

Rețetă pește la cuptor cu legume

Vreți să mai diversificați dieta? În locul creveților, puteți folosi pește și în locul orezului – legume. Vă propunem în continuare o rețetă delicioasă de pește la cuptor cu legume.

Ingredientele de care aveți nevoie pentru pește la cuptor cu legume:

• 4 fileuri de pește

• 1 cartof, tăiat cubulețe

• 300 de grame de ardei roșu, tăiat în fileuri

• ulei de măsline extravirgin

• sare, piper

• ardei măcinat

• vin

• 200 de grame de fasole verde

• cimbru

Mod de preparare pește la cuptor cu legume:

• Se pune un pat de cartofi tăiați în cubulețe într-o tavă de copt.

• Deasupra cartofilor puneți ardeiul tăiat felii (și, dacă doriți, puteți pune și fasole verde).

• Se condimentează cu sare și piper, după gust, se adaugă cimbrul și se stropește cu ulei de măsline extravirgin.

• Coaceți timp de 30 de minute la 180°C.

• Așezați fileurile de pește peste legume, asezonați cu sare și piper și adăugați cimbru pe ambele părți.

• Se toarnă puțin ulei de măsline și puțin vin.

• Coaceți la 170°C pentru încă aproximativ 20 de minute, până când peștele este fraged.

Poftă bună!