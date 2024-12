Semnal de alarmă pe piața mașinilor SH: unele și-au schimbat proprietarul de 24 de ori în 19 ani

Deși șoferii tind să păstreze o mașină măcar câțiva ani, pe piață s-au descoperit și mașini care și-au schimbat proprietarul de 24 de ori în 19 ani, ceea ce ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă pentru noii cumpărători.

Deși majoritatea șoferilor evită vehiculele care au kilometrajul falsificat sau un istoric stufos de daune, mașinile pot ascunde și alte secrete. Unele modele își schimbă frecvent proprietarii și sunt implicate în numeroase accidente. Compania de date auto carVertical a trecut în revistă cele mai extreme cazuri de pe piața mașinilor second hand din România întâlnite în prima jumătate a anului 2024.

Din graniță în graniță: o mașină a fost înmatriculată în opt țări

După ce o mașină părăsește linia de asamblare nu rămâne neapărat în aceeași țară în care a fost produsă. Mai mult, vehiculele la mâna a doua sunt adesea exportate în alte țări și pot avea mai mulți proprietari de-a lungul vieții.

Dintre toate mașinile verificate de carVertical în România în prima jumătate a lui 2004, s-a remarcat un Audi A7 2019 care a fost înmatriculat în 8 țări diferite. La mică distanță în spate au fost un BMW Seria 5 2011 cu 7 țări plus un BMW M8 2020 și un Audi Q5 2009, fiecare mașină fiind înmatriculată în 6 țări diferite.

Deși șoferii tind să păstreze o mașină măcar câțiva ani, nu toate modelele sunt atât de norocoase. Deținătorul recordului din acest an este un Mercedes-Benz ML Class din 2005 care a avut nu mai puțin de 24 de proprietari. Am mai descoperit și un BMW Seria 5 2005 cu 21 de proprietari plus un Nissan Qashqai 2007, un Peugeot 508 2011 și un Mercedes-Benz CL-Class 2013 fiecare cu câte 19 proprietari.

„Dacă o mașină a avut mulți proprietari, merită să investigați care este cauza. De obicei, oamenii schimbă mașinile la 4-6 ani, dar un vehicul care își schimbă proprietarii an de an sau, mai rău, la câteva luni, poate ascunde probleme serioase. Șoferii care achiziționează mașini importate sunt expuși unui risc deosebit, deoarece este dificil de urmărit câți proprietari a avut vehiculul în trecut. În ultimul timp, odată cu creșterea popularității serviciilor de verificare a istoricului auto, aceste informații pot fi accesate instantaneu”, spune Matas Buzelis, șeful departamentului de comunicații al carVertical.

De exemplu, secțiunea Cronologie dintr-un raport carVertical conține informații despre înmatricularea unei mașini SH, schimbările de proprietar și inspecții tehnice anterioare.

Cea mai mare valoare totală a daunelor depășește 185.000 de eruo

Cu toate că aproape orice mașină ajunge în cele din urmă să fie implicată într-un accident, unele modele sunt mai predispuse la accidente decât altele. Dintre toate mașinile verificate în România, cele mai multe accidente au fost înregistrate de o Toyota Land Cruiser din 2008 care a fost implicată în nu mai puțin de 20 de incidente în trafic. Pe locul 2 este un BMW Seria 5 din 2013 cu 17 înregistrări de daune, urmat de un Land Rover Range Rover 2015 și de o Skoda Octavia 2013, ambele cu câte 15 incidente.

În funcție de gravitatea prejudiciului, companiile de asigurări evaluează diferit costul reparațiilor. În general, mașinile de ultimă generație au asociate costuri mai mari de reparații. Dacă o mașină a suferit mai multe accidente, cu daune a căror reparație este estimată la zeci sau sute de mii de euro, merită să o duceți să fie inspectată temeinic de un mecanic. Raportul istoric al vehiculului oferă informații despre piesele care au fost deteriorate, permițând mecanicilor să se concentreze asupra zonelor respective.

Cel mai mare cost total al daunelor pentru o mașină verificată în România în prima jumătate a lui 2024 a fost înregistrat la un Land Rover Range Rover din 2008 și a ajuns la suma de 185.500 de euro – o valoare care ar putea egala prețul unei case în unele țări. Urmează un Porsche Panamera din 2018 cu 164.750 de euro și un Mercedes-Benz AMG GT din 2019 cu daune totale de 135.250 de euro.

Sute de mii de kilometri sunt șterși de pe odometre

Anunțurile auto românești sunt pline cu mașini al căror odometre au fost date înapoi, dar oricât de mulți km au parcurs, niciun vehicul nu se poate compara cu un Fiat Ducato din 2015 care are 974.708 de kilometri la bord. În curând odometrul acestei mașini se va reseta singur înapoi la zero.

Pentru a ajunge la asemenea cifre acest Fiat Ducato a parcurs în medie peste 108.000 de kilometri pe an din 2015 – o distanță absolut remarcabilă. Pe locul doi avem un Mercedes-Benz Sprinter din 2014 cu 963.485 de kilometri parcurși și pe locul trei un Peugeot Boxer din 2015 cu 963.003 kilometri.

O mașină cu kilometraj mare este dificil de vândut la un preț bun, așa că vânzătorii necinstiți dau adesea odometrul înapoi, umflând practic artificial prețul vehiculului.

Vehiculul care a avut cei mai mulți kilometri dați înapoi este un BMW Seria 5 din 2005, odometrul său fiind modificat cu 607.089 de kilometri. 590.094 de kilometri au fost șterși de pe odometrul unui Volkswagen Golf din 2000 și 581.607 de kilometri de pe cel al unui BMW Seria 7 din 2008.

„Cumpărarea unei mașini al cărei kilometrajul a fost modificat cu sute de mii de kilometri va duce la apariția multor probleme în viitor. Este clar că un astfel de vehicul nu va fi fiabil și se va strica frecvent. Mai rău este că foarte probabil mașinile care au kilometrajul dat înapoi nu sunt foarte sigur de condus: o mașină cu un kilometraj atât de mare poate pune în pericol viața șoferului, a pasagerilor săi și a celorlalți participanți la trafic”, spune Buzelis.

Studiul carVertical folosește date statistice din rapoartele care prezintă istoricul vehiculelor achiziționate de utilizatorii companiei în perioada ianuarie – august 2024. Studiul a fost realizat în 15 țări, evidențiind cele mai extreme cazuri din fiecare țară. Compania operează în 30 de țări și obține date din peste 900 de baze de date internaționale cum ar fi cele aparținând forțelor de ordine, registrelor naționale/de stat, instituțiilor financiare și portalurilor cu anunțuri auto. Prin procesarea anuală a milioane de rapoarte privind istoricul vehiculelor, compania poate observa tendințe și poate emite prognoze și perspective unice asupra pieței de mașini second hand.