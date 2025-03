Regretele unui șofer care și-a luat BMW la 22 de ani: „Este foarte scumpă de întreținut”

Un tânăr șofer regretă faptul că și-a cumpărat un autoturism pentru care costurile de întreținere îi depășesc veniturile.

Un tânăr de 22 de ani a mărturisit pe rețeaua reddit.com faptul că și-a cumpărat un autoturism BMW și din cauza costurilor ridicate cu întreținerea lui nu și-l mai poate permite. El a cerut sfaturi de la oamenii care urmăresc rețeaua.

”Vă salut, dragi colegi. Am 22 de ani și am făcut greșeala dpdv financiar de a-mi cumpăra un BMW.. f10 535dx. Am avut totuși norocul să dau de o maşină întreținută și ok dpdv tehnic, mecanic, daaaaarrrr intervine următoarea parte: este foarte scumpă de întreţinut. asigurarea 3850 lei, impozitul 2900 lei ( Bucureşti ), un consum intre 14-19 în funcţie de stilul de mers i-am schimbat capacul culbutori, uleiul și filtrele, senzor noxe, 5800 lei cu manoperă inclusă, anvelope pirelli p zero în jur de 1000 lei bucata: (vreau să o vând și să îmi iau ceva mai ieftin de întreținut, aş vrea totuşi o maşină oarecum premium, mă uitam la Mâzda, chiar și la un Logan, aş vrea să încep să strâng bani și să dau avansul pt un apartament. Sunt băieți pe aici de au făcut trecerea de la BMW la alte mărci de mașini? Vă rog totuși să nu daţi hate, fiecare greșește, este o mașină foarte frumoasă, bună dar costurile de întreținere îmi depășesc veniturile”, s scris tânărul.

Iar comentariile nu au întârziat să apară, oamenii venindu-i în ajutor cu sfaturi, după ce la rândul lor s-au ”fript” în alte situații.

”Felicitări pentru că ai găsit echilibrul ideal între a-ţi satisface plăcerea de a conduce fix ce îţi doreşti şi faptul că nu a fost prea târziu cât să te bage în datorii. Ai tras linie începând o etapă mai matură. Atât am avut de zis, în rest nu dau sfaturi de maşini. Succes!”, a comentat cineva.

”Nu am o recomandare de maşină, dar la tine un cost anual mare e cauzat de motorul mare combinat cu vârsta mică. Pe lângă asta ai plătit prea mult pentru mentenanţă/ reparaţie / cauciucuri. Aşa ca sfatul meu e, în primul rând să te documentezi mai bine, indiferent de ce decizie vei lua. Poţi să mai tai din costuri considerabil”, este sfatul dat tânărului de altă persoană.

”Ia-ţi un Golf 6 sau Octavia şi pune banii ptentru casă. Şi mie mi ar fi plăcut avioane când aveam 20 şi puţin, în schimb aveam un Passat b6 break corect pe care l-am vândut să mi iau casa şi ca să am totuşi maşina să mă pot mişca am luat un Golf 4 ( alh, da :)) ). Am prieteni care au băgat banii în fiare la vremea aia şi râdeau de mine că merg cu tigaie şi am “blocat” banii în betoane comuniste”, a mai comentat un șofer.