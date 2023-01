Piața mașinilor second hand: De ce probleme se lovesc șoferii care vor un vehicul la mâna a doua

Peste 1.100 dintre vehiculele verificate online, anul trecut, de cei care plănuiau să își cumpere o mașină la mâna a doua erau furate, arată statistica realizată de o platformă care pune la dispoziție istoricul auto.

Potrivit datelor Digi24, mai mult de jumătate erau relativ noi, fabricate între 2014 și 2019, iar una din zece avea o vechime de doar 5 ani.

Cele mai multe dintre mașinile puse la vânzare de hoți erau modele Mercedes și BMW - aproximativ 300 din total. Pe următoarele locuri, sunt Audi, Ford și Volkswagen.

O altă problemă foarte des întâlnită la mașinile de pe piața second-hand este fraudarea kilometrajului real. Peste 15% dintre autoturismele verificate aveau kilometrii dați înapoi, majoritatea vehicule fabricate între 2011 și 2013.

Reprezentanții platformei au adunat odometrele modificate și le-a ieșit un total de 7,4 kilometri „șterși” pentru a face mașinile mai ușor de vândut.

Dacă vorbim despre preferințele celor care au verificat istoricul auto, cele mai căutate au fost modele BMW, Volkswagen și Ford, cu BMW Seria 3 în top.

Înmatriculările autoturisme, în Romania, în 2022

Conform datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut în decembrie 2022 cu +4.88% față de decembrie 2021, atingand un volum de 12.437 unități.

Per total an 2022, înmatriculările de autoturisme noi au atins valoarea de 129.328 unități, în creștere cu 6.7% față de 2021, respectiv 121.208 unități.

În ceea ce privește autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins, în decembrie 2022, cifra de 22.413 unități, o scădere de –17.7% față de decembrie 2021.

Per total an 2022, înmatriculările de autoturisme second hand înmatriculate pentru prima oară în România au ajuns la valoarea de 316.332 unități, în scădere cu –20 % față de 2021, respectiv 395.759 unități.

Clasamentul pe mărci autoturisme noi, ianuarie-decembrie 2022: DACIA = 39.910 unități; TOYOTA = 10.200 unități; HYUNDAI = 9.551 unități; SKODA = 8.669 unități; FORD = 8.645 unități; RENAULT = 8.443 unități; VOLKSWAGEN = 8.203 unități; MERCEDES = 3.572 unități; PEUGEOT = 3.532 unități.